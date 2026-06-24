Vacanţa mare aduce celor mici bucuria reîntâlnirii cu „Fram, ursul polar”

PROMO TVR2

Câte două episoade ale îndrăgitului serial pentru copii şi familie pot fi urmărite din 28 iunie, în fiecare duminică, de la orele 13.00 şi 14.00, la TVR 2.

Vara vine cu surprize pentru cei mai tineri telespectatori. Începând din 28 iunie, TVR 2 readuce pe micile ecrane aventurile lui Fram, unul dintre cele mai iubite personaje din literatura pentru copii, într-un serial dedicat întregii familii.

În fiecare duminică, de la orele 13.00 şi 14.00, copiii vor putea urmări câte două episoade din serialul „Fram, ursul polar”, producție care transpune într-o manieră modernă și accesibilă celebra poveste a ursului devenit simbol al curajului, prieteniei și descoperirii de sine.

Serialul urmărește peripețiile simpaticului Fram, care pornește într-o călătorie plină de provocări și întâlniri neașteptate. Pe parcursul aventurilor sale, micul erou învață lecții importante despre încredere, responsabilitate și puterea de a depăși obstacolele, oferind totodată momente de divertisment și emoție.

Prin personaje memorabile, imagini spectaculoase și povești cu tâlc, „Fram, ursul polar” reușește să aducă în fața publicului valori esențiale și să transforme fiecare episod într-o experiență educativă și captivantă. Programarea din vacanța de vară oferă astfel copiilor ocazia de a redescoperi un personaj emblematic al copilăriei, iar părinților, șansa de a împărtăși cu cei mici farmecul unei povești care continuă să cucerească generații întregi.

foto: capturi foto serial