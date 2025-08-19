TVR, în direct cu Festivalul Național de Muzică Ușoară „Mamaia”

PROMO

Paul Surugiu Fuego se întoarce pe scena festivalului după 32 de ani cu un spectacol emoţionant.

Festivalul Național de Muzică Ușoară „Mamaia” revine în 2025 cu o ediție spectaculoasă. TVR este partener media și va difuza evenimentul în direct pe TVR 2 şi online pe TVR+, în fiecare seară de la ora 19:00, de vineri, 22 august, până duminică, 24 august. Românii din afara graniţelor ţării vor putea urmări spectacolul prin intermediul TVR MOLDOVA (simultan cu TVR 2) şi TVRi (22 - 23 august, ora 19:00 şi 25 august ora 14.00).

Cunoscut ca unul dintre cele mai vechi evenimente muzicale de gen din România, festivalul legendar al litoralului se va desfăşura în Piaţeta Perla din Mamaia şi păstrează structura consacrată cu două secțiuni competiționale: Creație și Interpretare, oferind o platformă unică pentru promovarea noilor talente și a compozitorilor români.

Pe lângă competiție, evenimentul promite un spectacol impresionant pentru public, prin recitaluri susținute de artiști români consacrați și o producție scenică de înaltă calitate. Prezentatorii vor fi Anca Țurcașiu și Aurelian Temișan, artişti ale căror cariere sunt strâns legate de Festivalul de la Mamaia. Interpreţii vor fi acompaniaţi de Orchestra Festivalului de la Mamaia, dirijată de Andrei Tudor.

„Debutul meu în muzică este legat de Festivalul Mamaia, în 1989, unde am primit Premiul tinereţii. Eram cel mai tânăr interpret dintre toţi artiştii înscrişi la secţiunea Interpretare”, spune Aurelian Temişan. De-a lungul carieriei sale, artistul a participat la aproape toate ediţiile Festivalului Mamaia - ca interpret, prezentator sau concurrent, iar de la revenirea festivalului, în 2023, Aurelian Temişan a fost prezentator şi interpret în fiecare ediţie. Şi în 2025 îl vom vedea în recital în cea de-a doua seară, sâmbătă, 23 august.

Amintiri frumoase şi pentru Anca Ţurcaşiu, care a urcat pe scena Festivalului prima oară în 1986, când a obţinut o menţiune. „Revenirea mea înseamnă o bucurie imensă pentru că mă simt ca peştele în apă în partea de prezentare, mai ales că am un coleg extraordinar, Aurelian Temişan, alături de care pus în scenă mii de spectacole de-a lungul carierei mele de 40 de ani. Amintirile legate de festival sunt legate, de fapt, ceea ce însemna pe vremea comunismului, cea mai mare sărbătoare muzicală a anului. Era unic, un loc unde venea protipendada,iar spectatorii purtau ţinute de gală. Aici am întâlnit toţi marii artişti români, de la Angela Similea, Mirabela Dauer, Corina Chiriac, Marius Ţeicu, Mihai Constantinescu... Astăzi, bucuria mea este imensă să revin într-un spectacol de o calitate impecabilă”, a spus Anca Ţurcaşiu.

Programul recitalurilor transmise de TVR 2:

Vineri, 22 august: Catinca Leu, Lidia Buble, Paul Surugiu Fuego & Friends.

Lansat la Festivalul de la Mamaia, în anul 1993, vedeta TVR 2 Paul Surugiu Fuego revine pe această scenă după 32 de ani. Recitatul său va fi o reverență în fața trecutului, prin sonorități pop simfonice şi glasuri de copii. Invitatele sale sunt laureate ale Festivalul de la Mamaia: Marina Florea (1983), Gina Pătraşcu (1983), Simona Florescu (1985), Ileana Șipoteanu (1986 și 1987), Sanda Ladoşi și Denis Ștefănescu (1988) şi Carmen Trandafir (1991). Amfitrionul serii va fi Octavian Ursulescu, prezentator a peste 15 ediţii ale festivalului.

Sâmbătă, 23 august: Marina Voica, Daniel Iordăchioaie, Marcel Pavel, Anca Țurcașiu, Monica Anghel, Dida Drăgan, Adrian Daminescu, Aurelian Temișan.

Duminică, 24 august: Cristian Faur, Corina Chiriac, Nico, Andrei Ursu, Andia.

Mari artişti ai muzicii româneşti, în „Seri de vară la Mamaia”, pe TVR 2

În aşteptarea debutului singurului festival-concurs naţional de muzică uşoară din România, sub genericul „Seri de vară la Mamaia”, TVR 2 a pregătit fanilor muzicii uşoare româneşti, în perioada 18-21 august, de la ora 19.05, momente alese de la „Trofeul TVR 50” oferit artiştilor care au avut o contribuţie importantă de-a lungul istoriei Festivalului „Mamaia”.

Festivalul Național de Muzică Ușoară „Mamaia” este organizat de Consiliul Județean Constanța și Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”.