„Omul și timpul”. Cristian Mandeal, o lecție de demnitate și memorie la TVR Cultural

PROMO TVRCULTURAL

Într-o lume care adesea confundă succesul cu valoarea, Maestrul Cristian Mandeal rămâne un reper de verticalitate, luciditate și conștiință morală. Invitat la emisiunea „Omul și timpul”, realizată de Rafael Udriște și difuzată duminică, 19 0ctombrie, de la ora 17.00, pe TVR Cultural, marele dirijor vorbește despre istoria trăită – prin muzică, familie și destin.

Emisiunea "Omul şi timpul" a pregătit o întâlnire excepțională la TVR Cultural, în care Cristian Mandeal rememorează anii formării, copilăria din Brașov și Sighișoara, evocând amintirile unei Românii frământate de război și de comunism. Telespectatorii TVR Cultural vor descoperi, de asemenea, povestea exemplară a tatălui său, medic, martor al celui de-al Doilea Război Mondial, un om excepțional care i-a transmis fiului său lecția curajului iși a libertății spiritului în fața constrângerilor istoriei.

Dincolo de scenele lumii, Maestrul Mandeal vorbește despre muzica ca formă de rezistență, despre puterea educației, responsabilitatea artei și forța morală a armoniei într-o epocă în care valorile erau puse la încercare. „Pentru mine, dirijatul nu e o profesie, ci un mod de a restabili ordinea lumii prin armonie”, mărturisește Cristian Mandeal – într-o confesiune care devine portretul unui artist ce nu a abdicat niciodată de la adevăr.

Filmat în decorul rafinat al Muzeului de Artă Africană „Dimitrie Minovici”, episodul oferă o restituire emoționantă a unei biografii exemplare și un dialog despre demnitate, memorie și vocația libertății interioare.

Emisiunea „Omul și timpul”, realizată de Rafael Udriște, este un demers de recuperare a memoriei istorice prin dialoguri profunde și imagini de arhivă. Fiecare ediție aduce în prim-plan oameni și destine marcate de istorie, restituind fragmente din România interbelică, comunistă și postcomunistă. Întâlnirea este o călătorie timp, condusă cu rigoare jurnalistică de Rafael Udriște.

Rafael Udriște este jurnalist, realizator și producător TVR, cu o experiență de peste trei decenii. Este cunoscut pentru rigoarea documentară și pentru felul în care transformă interviul într-un act de memorie și reflecție istorică, aducând în fața publicului povești esențiale pentru înțelegerea trecutului recent.

„OMUL ŞI TIMPUL” – duminică, ora 17.00, la TVR Cultural

Realizator: Rafael Udriște

Producător: Ruxandra Țuchel.