Legenda războinicei Tomiris prinde viaţă la TVR 1

PROMO TVR1

Cu un buget de 6,5 milioane de dolari, filmul kazah „Tomiris, Regina Stepei” aduce pe ecran destinul unei figuri legendare, care a reușit să unifice triburile nomade din Asia Centrală și să se opună unuia dintre cei mai puternici conducători ai lumii antice, împăratul persan Cirus cel Mare. Sâmbătă, 24 ianuarie, de la ora 21.00, la TVR 1.

O poveste inspirată de scrierile istoricilor greci antici despre regina Tomiris a masageţilor, un popor nomad din Asia Centrală.

În veacul al VI-lea î.Hr., războinica Tomiris reuşeşte să unifice triburile nomade din marea stepă, devenind regina lor.

Născută din părinții regelui Spargap, Tomiris este crescută în spiritul tradițiilor nomade, fiind instruită în mânuirea sabiei și în arta supraviețuirii. După asasinarea întregii sale familii, rămâne singura supraviețuitoare și pornește pe un drum al răzbunării și al afirmării. Curajul și determinarea o duc, în cele din urmă, pe tron, unde este proclamată regină.

Când împăratul Persiei, Cirus cel Mare, ameninţă să-i cucerească şi să-i distrugă pe masageţi, Tomiris îşi conduce războinicii împotriva uriaşei armate persane, pe care o învinge într-o bătălie devenită legendară.

„Tomiris, Regina Stepei” (TOMIRIS – Kazahstan, 2019)

Regia: Akan Satayev

Cu: Almira Tursyn, Aizhan Lighg, Ghassan Massoud

sursă foto: via Selecţie Film TVR