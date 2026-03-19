Kate Winslet: o carieră construită dincolo de clişeele Hollywoodului

Kate Winslet este acriţa care a refuzat să devină clişeul tinerei romantice pe care Hollywood-ul voia să i-l atribuie. În documentarul „Kate Winslet: în căutarea autenticului”, difuzat de TVR 1 duminică, 22 martie, ora 22.00, descoperim parcursul unei femei care şi-a construit cariea alegând roluri complexe, asumându-şi corpoul, vârsta şi convingerile feministe.

Recunoscută internaţional la numai 22 de ani, datorită succesului uriaş al fimului „Titanic”, Kate Winslet a devenit rapid una dintre cele mai cunoscute actriţe ale generaţiei sale. O ascensiune care a contrazis şi predicţia descurajantă pe ca o primise în adolescenţă: „Când aveam 14 ani, un profesor de teatru mi-a spus că voi reuși doar dacă mă voi mulțumi cu roluri de fete grăsuțe. Uitați unde am ajuns astăzi!”, spune ea, plină de vervă, fluturând un premiu BAFTA, cu un amestec de autoironie și siguranță de sine care o caracterizează.

Crescută într-o familie engleză modestă, pasionată de teatru, Kate Winslet a fost încă din copilărie în contact cu scena. La 20 de ani obține unul dintre rolurile principale din „Rațiune și simțire”, filmul lui Ang Lee, iar tenul ei de porțelan și energia debordantă fac minuni în universul romantic al lui Jane Austen. După câteva ecranizări literare, pleacă la Hollywood, iar la doar 22 de ani, datorită „Titanicului” dă piep cu statutul de star mondial. O ipostază pentru care Kate Winslet nu era pregătită, cu paparazzi insistenți și comentarii constante despre fluctuațiile greutății sale. „Oscilez ca toată lumea”, răspundea ea, într-un final, într-un talk-show.

Valul #MeToo nu izbucnise încă, iar Kate Winslet își apăra condiția de femeie. Refuză însă să fie redusă la comedii romantice și la diete și alege roluri de personaje complexe: tânăra în căutarea libertății din „Focul sacru” în regia lui Jane Campion, soția disperată din „Nonconformiștii” al lui Sam Mendes” sau Hanna, fosta gardiană SS analfabetă din „Cititorul” de Stephen Daldry - interpretare care îi aduce Oscarul.

De-a lungul întregii sale cariere, această frumusețe britanică a luptat pentru a-și arăta corpul așa cum este. În 2003, vedeta dă în judecată revista GQ, care o subțiase pe copertă fără acordul ei. Asumându-și ridurile și kilogramele, îndrăznind pe ecran nuditatea frontală sau colanții mulați, Kate Winslet denunță frecvent abuzul retușurilor foto și al luminilor flatante și, prin ele, presiunea exercitată asupra femeilor de a se conforma unor modele idealizate.

Presărat cu fragmente de film și imagini de arhivă din aparițiile sale publice pline de energie, „Kate Winslet: în căutarea autenticului” reconstituie cariera unei femei puternice care a știut să rămână la cârmă destinului său, duminică, 22 martie, ora 22.00, la TVR 1.

„Kate Winslet: în căutarea autenticului” (KATE WINSLET, RÉSOLUMENT ACTRICE, Franţa, 2024)

Regie: Claire Duguet

