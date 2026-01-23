„Insula”, o fantezie animată plină de aventuri, se vede luni seară la TVR CULTURAL

Clasica poveste a lui Robinson şi a lui Vineri este reinterpretată în filmul ce poartă semnătura regizoarei Anca Damian. Îl urmărim luni, 26 ianuarie, de la ora 22.00, la TVR CULTURAL

Robinson este un doctor care se izolează voluntar pe o insulă, dar liniștea sa va fi întreruptă de imigranți, activiști și garda de coastă. El îl salvează pe Vineri, singurul supraviețuitor de pe o barcă de refugiați. Pe parcursul călătoriei lui pe insulă, Robinson se întâlnește cu vietăți extraordinare și asistă la evenimente ieșite din comun. Se va confrunta cu realitățile lumii contemporane prin intermediul poeziei vizuale și al simbolismului, într-o lume în care fiecare își caută propriul paradis. Ne lăsăm cufundaţi în povestea lui urmărind filmul „Insula”, în regia Ancăi Damian, pe 26 ianuarie, de la ora 22.00, la TVR CULTURAL.

Prin aducerea în prim-plan a unor teme acute ale lumii contemporane, „Insula” reinterpretează o operă clasică într-o viziune inovatoare. Inspirat de piesa de teatru omonimă semnată de Gellu Naum, filmul Ancăi Damian este o comedie suprarealistă ce propune o lectură originală a poveștii lui Robinson Crusoe.

„The Island” (INSULA – România, Belgia, Franţa - 2022) a avut, în 2022, premiera la Rotterdam IFF in Big Screen Competition, după care a urmat un circuit festivalier bogat, de peste 60 festivaluri. Tot în 2022 a putut fi văzut şi de publicul din România, la TIFF.

Reprezentând tânăra generaţie de cineaşti români de succes, regizoarea, producătoarea, scenarista și operatoarea de imagine Anca Damian primea, în 2018, Premiul Mirada Internacional la Madrid IFF – Platforma Noilor Realizatori, pentru „un creator total, un adevărat punct de referință și o sursă de inspirație de necontestat pentru noii regizori”, conform declarației organizatorilor.

Regia: Anca Damian

Voci: Alexander Bălănescu, Lucian Ionescu, Ada Milea, Cristina Juncu