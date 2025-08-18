Basme moderne la Festivalul „Enescu”, create de Gigi Căciuleanu: „ONIRIUS” și „DinDor’NdoR”

Coregraful Gigi Căciuleanu dezvăluie, într-un scurt interviu pentru TVR, poveștile din spatele spectacolelor sale ce vor fi puse în scenă în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu”: „ONIRIUS”, despre visul de a întâlni persoana iubită, și „DinDor’NdoR”, o călătorie printre doruri. Căciuleanu semnează aranjamentul coregrafic și pentru concertul susuținut de Orchestra Națională a Franței, dirijată de maestrul Cristian Măcelaru, din 18 septembrie.

„ONIRIUS”, spectacol imersiv care va avea loc în 28 august, la Muzeul MINA, este „despre un vis accesibil oricăruia dintre noi, acela de a întâlni persoana iubită, de a se bucura, de a avea obstacole în drumul dintre cei doi și să aibă de-a face cu acel Michiduță care își bagă coada și, ca în orice basm, e un basm modern, până la urmă, ne întâlnim. Nu se întâlnesc doar cei doi protagoniști, se întâlnește și publicul cu niște fantasme pe care fiecare dintre noi le trăiește în vis, nu doar în realitate. Trăitul în vis este o chestie extraordinară și depășește cu mult ceea ce ne putem închipui în viață”, explică Gigi Căciuleanu, creatorul lui „ONIRIUS”, într-un interviu pentru Televiziunea Română.

În acest spectacol, publicul Festivalului „Enescu” îi va putea vedea pe Lari Giorgescu (Neunul), Ana Iacob (Anima) și Bogdan Iacob (Animus).

„Am inventat un personaj în acest «ONIRIUS», care se numește «Neunul», adică un nebun căruia îi lipsește «b»-ul. Mă întreabă toată lumea cum l-am găsit pe acest Neun și am spus: «M-am uitat în oglindă și l-am văzut pe Lari Georgescu, acest neun cu care lucrez de foarte multă vreme, la care țin și care poate să întruchipeze tot felul de personaje - de la un căpcăun la un magician, după aceea, o stea de mare care e îndrăgostită de o stea de pe cer, trece prin vreo zece ipostaze, așa cum numai visul poate să te ducă și să te aducă»”, povestește Gigi Căciuleanu.

Muzica acestui spectacol este semnată de Paul Ilea. În cuvintele lui Căciuleanu: „Muzica pe care o folosesc în acest spectacol este făcută de un tânăr - când spun tânăr, nu e vorba atât de ani, cât de faptul că e un compozitor care vine din muzica tânără - Paul Ilea, care aprinde săli întregi cu muzica sa, dar care a lucrat într-o combinație strânsă cu niște colegi de-ai lui - Wagner, Carl Orff și, mai ales, Beethoven. De ce? Pentru că nu am putut să nu pun în acest ONIRIUS acele patru note de la „Simfonia destinului”, care ne pocnește pe toți în cap la un moment dat.

Paul Ilea s-a jucat foarte frumos cu aceste note, dar aducându-l pe Beethoven, e locul lui la acest festival, și deci este și locul lui Paul Ilea, pentru că are o muzică de calitate, doctă și, în același timp, populară și probabil că este și profilul festivalului să aducă într-o sală foarte mare, cum este și Sala Palatului, la Ateneu, niște oameni care sunt pregătiți, dar și niște oameni care deschid fereastra spre niște lucruri frumoase și vor să se bucure de ele, să viseze cu ele”.

În 2 septembrie, la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București este pus în scenă „DinDor’NdoR”, „această săritură ca la șotron, când te plimbi prin dorul cuiva”.

„Cuvântul «dor» e intraductibil, sunt mai multe astfel de cuvinte pe care eu le arunc în lume - «câș»; cum să traduci câș? Neoblic? Cum e și «neaoș». Sunt niște cuvinte frumoase, pentru că sunt unice, dorul este ceva pe care îl simte și un cățel, este din dor in dor, este această săritură ca la șotron, sari dintr-o pătrățică într-alta, dintr-un dor într-un alt dor. Ce e dansul? Când faci un pas în față și vii înapoi, te-ai plimbat prin dorul cuiva, te-ai plimbat prin dorul tău personal și prin dorul lui Doamne-Doamne, pe care l-ai apucat de un picior”, spune Gigi Căciuleanu, despre spectacolul său, pus în scenă pe muzica lui Dan Dediu, cu ajutorul Teatrului de Balet Sibiu.

Gigi Căciuleanu semnează și elementele coregrafice la spectacolul susținut de Orchestra Națională a Franței, în 18 septembrie, sub bagheta maestrului Cristian Măcelaru. Orchestra Națională a Franței va interpreta, împreună cu Corul Filarmonicii „George Enescu”, sub bagheta lui Iosef Ion Prunner, alături de violonista Anne - Sophie Mutter, „Arie pentru vioară și orchestră” (Thomas Adès), „Concertul nr. 1 în si bemol major pentru vioară și orchestră K. 207” (W.A. Mozart) și „Daphnis și Chloé M. 57” (Maurice Ravel).

„Și Daphnis și Chloé, o istorie de amor, nu putem fără asta, din dor în dor, Romeo și Julieta, Paul et Virginie, Ileana-Cosânzeana și Făt-Frumos, tot la basm ajungem și tot la vis ajungem”, adaugă coregraful, care îi îndeamnă pe oameni să participe la oricare din spectacolele pregătite în cadrul Festivalului „Enescu”.

Festivalul Internațional „George Enescu” are loc în România, între 24 august și 21 septembrie 2025. Televiziunea Română este parteneră a Festivalului „Enescu”, iar pe canalele TVR veți putea urmări concerte și interviuri cu o parte din cei 4.000 de artiști care vor veni în România pe perioada festivalului.

Festivalul Internațional „George Enescu" are loc în România, între 24 august și 21 septembrie 2025. Televiziunea Română este parteneră a Festivalului „Enescu", iar pe canalele TVR veți putea urmări concerte și interviuri cu o parte din cei 4.000 de artiști care vor veni în România pe perioada festivalului.

Foto principală: „ONIRIUS”. Sursă: Facebook Festivalul „Enescu”