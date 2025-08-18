Cristina Uruc, directoarea Festivalului „Enescu”: Timp de 29 de zile, România respiră muzica lui Enescu

„Oedipe”, pusă în scenă la Opera Națională București, în regia lui Stefano Poda, și „Daphnis și Chloé” (Ravel), interpretată de Orchestra Națională a Franței, sunt două dintre spectacolele de neratat în toamna acestui an, în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu”, arată directoarea executivă a festivalului, Cristina Uruc, la TVR.

„În timpul Festivalului «Enescu», Bucureștiul și România respiră muzica lui Enescu, cea mai înaltă muzică universală, cântată la cel mai înalt nivel. Cea de-a 27-a ediție a festivalului este marcată de cei 70 de ani de la trecerea în neființă a maestrului George Enescu; este un an în care vom asculta peste 45 de interpretări ale lucrărilor lui Enescu, la București, cât și în orașele din țară. Vom avea peste o sută de concerte pentru a-l sărbători pe Enescu în București și peste 50 de concerte în țară, în orașe precum Sibiu, Timișoara, Cluj, Constanța”, arată Cristina Uruc, directoarea executivă a Festivalului Internațional „George Enescu”, la TVR.

Sunt străini care văd prima data România prin Festivalul „Enescu”, povestește Cristina Uruc: „Avem un vizitator de cel puțin patru-cinci ediții, din Australia, este o jurnalistă de cultură, care face grupuri organizate cu turiști iubitori de operă și de muzică clasică. Vine la București la fiecare ediție, ne întâlnim, discutăm cu turiștii din Australia, care, din ce în ce mai des, își doresc să vină la București”.

Între surprizele acestei ediții, se află o nouă serie de concerte imersive - „Enescu JTI Immersive Experience”, la Muzeul MINA. „Această serie a fost anticipată anul trecut prin «Poema Română - immersive experience», pe care o vom relua anul acesta pe 19 august, la Muzeul MINA. Vom sărbători Ziua Enescu și vom prefigura patru proiecte, care vor avea câte două reprezentații în fiecare săptămână, joia și vinerea, de la ora 20.00, sunt proiecte care îmbină tehnologia cu muzica clasică, cu dansul și cu alte arte”, arată directoarea executivă a festivalului.

Întrebată care ar fi două spectacole de neratat din cadrul Festivalului „Enescu”, Cristina Uruc recomandă: „Pentru o experiență enesciană, v-aș propune «Oedipe», la Opera Națională, în regia lui Stefano Poda, pe data de 15 septembrie, iar pentru experiența de concert, v-aș propune Orchestra Națională a Franței, «Daphnis și Chloé», cu proiecții regizate de Nona Ciobanu și elemente coregrafice de Gigi Căciuleanu”.

Cristina Uruc subliniază că, pentru viitor, își dorește „să menținem standardele pe care le-am oferit până acum - aici nu putem să o facem decât cu sprijinul autorităților centrale, cu sprijin financiar și resurse umane și ne dorim să formăm echipa în așa fel încât să putem duce mai departe și să dezvoltăm ceea ce am primit și noi de la managementul anterior, un festival foarte bine poziționat pe scena internațională, cât mai vizibil și cât mai bogat în muzică de calitate”.

Festivalul Internațional „George Enescu” are loc în România, între 24 august și 21 septembrie 2025. Televiziunea Română este parteneră a Festivalului „Enescu”, iar pe canalele TVR veți putea urmări concerte și interviuri cu o parte din cei 4.000 de artiști care vor veni în România pe perioada festivalului.

Puteți achiziționa bilete de pe site-ul eventim.ro, aici. Pe site-ul Festivalului Internațional „George Enescu” puteți consulta programul festivalului și descoperi invitații speciali și surprizele acestei ediții.

Sursă foto principală: „Oedipe” - festivalenescu.ro