loader
Foto

Florin Piersic, 90 de ani de poveste alături de unul dintre cei mai iubiți actori din istoria teatrului și filmului românesc

publicat: Marţi, 27 Ianuarie 2026

PROMO  TVR1 

Televiziunea Română marchează momentul aniversar printr-o serie de programe speciale. Punctul central al sărbătorii va fi difuzarea, marți, 27 ianuarie, pe TVR 1, de la ora 21:00, a „Galei Aniversare – Florin Piersic 90”, un eveniment emoționant care a avut loc cu o zi înainte la Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” din București.

 

La întâlnirea cu publicul, prietenii ;i colegii săi în spectacolul aniversar, care a avut loc într-un spațiu cu profundă încărcătură simbolică pentru istoria teatrului românesc și pentru cariera actorului, care a activat aici timp de peste 30 de ani,  Florin Piersic a împărtășit amintiri, povești și reflecții despre viață și carieră, intrând, în stilul său inconfundabil, într-un dialog viu, cald și plin de umor cu prietenii și invitații săi. Gândită ca o sărbătoare a recunoștinței, bunei dispoziții și emoției, gala a purtat semnătura regizorală a lui Bobi Pricop, cu o scenografie realizată de Gabriela Albu. Atmosfera a fost completată de muzica live a Cinematic Gala Orchestra, iar pe ecranul de proiecție au rulat imagini-document, fragmente din spectacole de teatru și filme care au marcat cariera actorului.

Cu o durată de două ore, evenimentul l-a avut ca amfitrion pe actorul Marius Florea Vizante, iar printre invitați s-au numărat nume importante din lumea teatrului și filmului românesc: Rodica Mandache, Olga Delia Mateescu, Medeea Marinescu, George Ivașcu, Maria Strujac, Claudiu Bleonț și Mihai Bendeac. („Gala Aniversară – Florin Piersic 90” se va difuza simultan și pe TVR Internațional și TVR Moldova)

Despre Florin Piersic

Puțini artiști români au reușit să devină sinonimi cu ideea de spectacol așa cum a făcut-o Florin Piersic. Născut la Cluj în 1936, într-o Românie aflată în plină transformare, actorul și-a găsit rapid în teatru refugiul și sensul unei cariere care avea să se întindă pe mai bine de șapte decenii.

Pe scenă și pe ecran, Florin Piersic a rămas fidel unei energii imposibil de imitat: o prezență carismatică, o dicție impecabilă, un umor cald și un talent al povestirii care a devenit marcă personală. Intrarea sa în film a coincis cu perioada de aur a cinematografiei românești, iar rolul Mărgelatu l-a transformat într-un veritabil fenomen cultural. „Trilogia Mărgelatu” l-a fixat definitiv în imaginarul colectiv ca haiducul elegant, șarmant și de neînvins.

Pe scena Teatrului Național a debutat în 1959, iar lista rolurilor sale este impresionantă. Colaborările cu teatrele din București, Iași și Cluj i-au consolidat reputația de actor complet, versatil și profund dedicat meseriei. La 90 de ani, Florin Piersic rămâne o legendă vie, o voce și o prezență care continuă să emoționeze generații întregi de spectatori.

 

Tag-uri: Florin Piersic, Gala Aniversara – Florin Piersic 90, Teatrul Național IL Caragiale București

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

  TVRMOLDOVA     TVRMOLDOVA 

"Punctul pe Azi": Maia Sandu, în Polonia și la Consiliul Europei | VIDEO

Marți, 27 ianuarie, de la ora 19:00, la "Punctul pe Azi" discutăm vizita președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, în Polonia și la Consiliul ...

Florin Piersic, 90 de ani de poveste alături de unul dintre cei mai iubiți actori din istoria teatrului și filmului românesc

  PROMO     TVR1 

Florin Piersic, 90 de ani de poveste alături de unul dintre cei mai iubiți actori din istoria teatrului și filmului românesc

Televiziunea Română marchează momentul aniversar printr-o serie de programe speciale. Punctul central al sărbătorii va fi difuzarea, marți, 27 ...

La mulţi ani, Florin Persic! Ediţii speciale dedicate actorului Florin Piersic la TVR

  PROMO     TVRI   TVR3 

La mulţi ani, Florin Persic! Ediţii speciale dedicate actorului Florin Piersic la TVR

Actorul este sărbătorit la TVR cu ocazia împlinirii a 90 de ani, o viață dedicată scenei și cinematografiei românești. Pe 27 ianuarie, revedem, ...

Evenimente semnificative și impactul lor asupra comunității, la Ora de știri

  TVRINFO     TVRINFO 

Evenimente semnificative și impactul lor asupra comunității, la Ora de știri

Alături de prezentatoarele Stela Popa și Teodora Antonescu, „Ora de Știri”, care se difuzează zilnic, de la 18.00, la TVR INFO, prioritizează ...

„Muzica mi-a salvat viaţa” – un documentar distins cu OSCAR, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„Muzica mi-a salvat viaţa” – un documentar distins cu OSCAR, la TVR 1

Pianista Alice Sommer-Herz, în vârstă de 109 ani, supravieţuitoare a Holocaust-ului, a povestit cum a depăşit ororile trăite în lagărul de ...

De la primele patine la Milano Cortina 2026. Patinajul artistic şi visul României pe gheaţă

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

De la primele patine la Milano Cortina 2026. Patinajul artistic şi visul României pe gheaţă

Începând cu 6 februarie, cel mai important eveniment sportiv al iernii, Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, va putea fi urmărit la ...

Nicușor Dan, privind consultările din Justiție: Analizăm o soluție pentru protejarea identității

  TVRINFO     TVRINFO 

Nicușor Dan, privind consultările din Justiție: Analizăm o soluție pentru protejarea identității

Procesul de consultare a magistraților inițiat de președintele Nicușor Dan intră într-o etapă decisivă, accentul fiind pus în prezent pe ...

Cea mai bună practică este teoria bine aplicată

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Cea mai bună practică este teoria bine aplicată

În viziunea profesorului emerit Mihai Epuran, doctor în psihologia sportului și recunoscut drept una dintre figurile fundamentale în dezvoltarea ...

Previziuni la Premiile Oscar 2026: Început de an, sfârșit de epocă și eterna întoarcere a Filmului la Teatru

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Previziuni la Premiile Oscar 2026: Început de an, sfârșit de epocă și eterna întoarcere a Filmului la Teatru

America își spune povestea, o scrie, rescrie și o repetă, cu scenariile și studiourile purtătoare de drapel, Europa rămâne fidelă emoțiilor și ...

Poveşti fascinante din Bucureşti, la „Istoriile oraşului”, pe TVR 2

  PROMO     TVR2 

Poveşti fascinante din Bucureşti, la „Istoriile oraşului”, pe TVR 2

Seria documentară „Istoriile oraşului”, realizată de Raluca Bibiri la TVR Cultural poate fi revăzută de luni până joi, de la ora 17.00, la TVR 2. ...

Ieri, azi, mâine – farmecul clasic al comediei italiene la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

Ieri, azi, mâine – farmecul clasic al comediei italiene la TVR Cultural

Un film multi-premiat, cu o distribuţie de excepţie, care îi reuneşte pe inegalabilii Sophia Loren şi Marcello Mastroianni. „Ieri, azi, mâine” ...

„Insula”, o fantezie animată plină de aventuri, se vede luni seară la TVR CULTURAL

  FILM     TVRCULTURAL 

„Insula”, o fantezie animată plină de aventuri, se vede luni seară la TVR CULTURAL

Clasica poveste a lui Robinson şi a lui Vineri este reinterpretată în filmul ce poartă semnătura regizoarei Anca Damian. Îl urmărim luni, 26 ...

„Garantat 100%”: Nicolae Iorga - între mit, memorie și seducția autoritarismului

  PROMO     TVR1 

„Garantat 100%”: Nicolae Iorga - între mit, memorie și seducția autoritarismului

Emisiunea „Garantat 100%” ne aduce o ediţie cu un subiect extrem de delicat: fascinaţia lui Nicolae Iorga faţă de regimul fascist italian şi ...

Legenda războinicei Tomiris prinde viaţă la TVR 1

  FILM     TVR1 

Legenda războinicei Tomiris prinde viaţă la TVR 1

Cu un buget de 6,5 milioane de dolari, filmul kazah „Tomiris, Regina Stepei” aduce pe ecran destinul unei figuri legendare, care a reușit să ...

Elisabeta I - Regina fecioară, documentar la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

Elisabeta I - Regina fecioară, documentar la TVR INFO

Sâmbătă, 24 ianuarie, televiziunea publică propune o incursiune în destinul uneia dintre cele mai fascinante figuri ale istoriei universale prin ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate