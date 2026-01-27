loader
La mulţi ani, Florin Persic! Ediţii speciale dedicate actorului Florin Piersic la TVR

publicat: Marţi, 27 Ianuarie 2026

Actorul este sărbătorit la TVR cu ocazia împlinirii a 90 de ani, o viață dedicată scenei și cinematografiei românești. Pe 27 ianuarie, revedem, la TVR 3 şi TVR Internaţional, interviuri şi emisiuni dedicate îndrăgitului actor Florin Piersic.  

 

La mulți ani, Florin Piersic! Pe 27 ianuarie 2026, legendarul actor împlinește 90 de ani, iar Televiziunea Română (TVR) marchează acest eveniment special printr-o serie de programe omagiale.

Astfel, în programul TVR de astăzi, 27 ianuarie, telespectatorii vor găsi interviuri şi înregistrări realizate cu marele actor: TVR 3 și TVR Internaţional difuzează interviuri memorabile și imagini din Arhiva TVR, celebrând „Omul cu 100 de chipuri”.

La TVR 3, suntem „Împreună astă-seară”, cu actorul Florin Piersic, o emisiune de suflet moderată de Adriana Trandafir în care actorul Florin Piersic îi invită pe telespectatori într-o lume a poveștilor, amintirilor și emoțiilor autentice. Cu farmecul său inconfundabil, Florin Piersic deapănă întâmplări din viața personală și artistică, evocă momente memorabile din teatru și film. Emisiunea este o întâlnire caldă, plină de umor, nostalgie, dar și înțelepciune, dedicată tuturor celor care iubesc muzica, poveștile spuse cu har și spiritul românesc autentic. Revedem programul începând cu ora 18.00.

De la ora 20.00, ne convingem, încă o dată, „De ce-l iubim pe Florin”. Emisiunea realizată de Ştefan Stănescu este dedicată marelui actor la împlinirea vârstei de 90 de ani. Peste 60 de ani dedicaţi scenei reprezintă o performanţă greu de egalat în lumina reflectoarelor, de aceea invitaţi precum Ilinca Goia, Monica Davidescu, Manuela Hărabor, Adreea Samson, Cătălina Mustaţă, Geanina Corondan, Angela Similea l-au omagiat pe Florin Piersic la TVR 3. De la ora 21.00, emisiunea „De ce-l iubim pe Florin” poate fi urmărită şi la TVR Internaţional.

Pentru românii aflaţi departe de ţară, TVR Internaţional redifuzează chiar de ziua lui Florin Piersic câteva interviuri memorabile cu actorul. De la ora 17.00, revedem o ediţie de colecţie „Profesioniştii” cu Eugenia Vodă, al cărei invitat a fost actorul. Cu zâmbete, dar şi tristeţi, ne bucurăm de un dialog viu, cu un Florin Piersic deschis să ne lase cât mai aproape de sufletul său.

Irina Păcurariu a avut privilegiul de a-l prinde pe Forin Piersic în „Reţeaua de idoli”, la TVR 2. Filmarea s-a făcut în Iaşi, în Sala Voievozilor din Palatul Culturii, loc deschis special timp de o seară pentru înregistrarea emisiunii „Reţeaua de Idoli”. Putem revedea ediţia la TVRi azi, de la ora 19.00.

Prezenţă inconfundabilă şi povestitor cu har, invitatul Irinei Păcurariu la „Reţeaua de idoli” a glumit, a depănat cu generozitate amintiri şi a povestit o serie de întâmplări din cariera sa impresionantă. În premieră, actorul a vorbit despre Radu Beligan, Dem Rădulescu, dar şi despre Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României. Printre subiecte: relația cu copiii săi, mesajele primite în perioada de recuperare de după operația la genunchi, viața la 26 de kilometri de Cluj, dar şi copilăria din Corlata, județul Suceava, locul unde a recitat prima poezie.

Florin Piersic este unul dintre cei mai iubiți și apreciați actori, indiscutabil una dintre personalităţile de valoare ale României. Aseară, Teatrul Național I.L. Caragiale a găzduit Gala Aniversară – Florin Piersic 90, pe care telespectatorii o pot vedea la TVR 1.

