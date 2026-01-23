Poveşti fascinante din Bucureşti, la „Istoriile oraşului”, pe TVR 2

Seria documentară „Istoriile oraşului”, realizată de Raluca Bibiri la TVR Cultural poate fi revăzută de luni până joi, de la ora 17.00, la TVR 2. Episoadele „Sfinţii Apostoli 24” - luni, 26 şi marţi, 27 ianuarie şi „Teatrul Mic din Sărindar” - miercuri, 28 şi joi, 29 ianuarie.

TVR 2 ne propune să ne bucurăm sufletul cu o serie documentară excelentă: „Istoriile oraşului” spun poveşti fascinante, despre un Bucureşti necunoscut, dar pe care il descoperim la tot pasul, alături de producătoarea Raluca Bibirii şi realizatorii fiecărui episod. Luni şi marţi, 26 şi 27 ianuarie, de la ora 17.00, urmărim episodul în două părţi „Sfinţii Apostoli 24”.

Povestea pornește de la Irina Rabanovici, refugiată din Basarabia la București, după anexarea regiunii de către sovietici. Rudele și apropiații ei rememorează experiența locuirii în casa naționalizată care i-a fost repartizată Irinei în anul 1939, pe Strada Sfinții Apostoli, 24. Nu lipseşte nici momentul șocant al demolării casei, în anul 1987, în urma Planului de Sistematizare al Partidului Comunist Român. Poveștile se întrepătrund și redau atmosfera locului, a acestei subzone din cartierul Uranus, amplasată la baza Dealului Spirii, deal nivelat în scopul construcţiei Casei Poporului.

Mărturiile locuitorilor acestei insule urbane, încercuite astăzi de un şirag de blocuri (zona Străzilor Bateriilor, Apolodor, Sapienţei, Vigilenței, Brutus), redau fragmente identitare ale unei comunități vii, eterogene, multiculturale și multietnice, readuse la viață pe măsură ce poveștile se conturează.​

Un documentar realizat de Raluca Bibiri, nepoata Irinei Rabanovici

„Teatrul Mic din Sărindar”, un alt episod al seriei „Istoriile oraşului” va putea fi urmărit de asemenea în două părţi, miercuri şi joi, 28 şi 29 ianuarie, tot de la ora 17.00, la TVR 2.

Puţină lume ştie că, pe locul unde se află astăzi Centrul Militar Naţional, în inima Bucureştiului, s-a aflat între anii 1652 şi 1896 Sfânta Mânăstire Sărindar.

Ctitorie a domnitorului Matei Basarab, aceasta a fost înzestrată cu o preţioasă icoană făcătoare de minuni, la care venea să se închine toată ţara Valahiei. Spre mijlocul secolului al XIX-lea, icoana a fost furată, apoi pelerinii s-au mai rărit, iar cutremurele şi solul mlăştinos au grăbit demolarea lăcaşului de cult. Însă numele de Sărindar a rămas, purtat fiind de strada ce cobora dinspre vestita Casă Capşa spre Palatul Universul.

Aici avea sediul trustul de presă Adevărul, înfiinţat la finele secolului al XIX-lea de jurnalistul şi avocatul Constantin Mille, părintele presei moderne româneşti. Peste drum de vechea grădină a Teatrului de Revistă Alhambra, pe Sărindar, la numărul 16, se află o preţioasă pecete a teatrului românesc - Teatrul Mic.

Vom încerca să îi depănăm istoria, împreună cu doi distinşi amfitrioni, actori ai Teatrului Mic - Mihai Dinvale şi Petre Morar - servindu-ne de imagini preţioase din Arhiva Televiziunii Române.

Realizator: Iulian Foişor

Producător: Raluca Bibiri

foto: TVR, imagini documentar „Istoriile oraşului”