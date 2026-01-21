loader
Foto

Eveniment TVR Cultural: Gala Premiilor MUSICRIT, dedicată recunoașterii excelenței în domeniul artistic

publicat: Miercuri, 21 Ianuarie 2026

Pe 23 ianuarie, de la ora 18.30, la TVR Cultural urmărim Gala Premiilor MUSICRIT, o celebrare a performanţei atât în domeniul artistic, cât și în jurnalismul și managementul muzicii clasice. Amfitrionii serii: Luminița Arvunescu, președintele UCRRM, și jurnalistul TVR Marius Constantinescu.

 

În mod tradițional, puţin înainte de Ziua Culturii Naționale, Uniunea Criticilor, Redactorilor și Realizatorilor Muzicali (UCRRM), organizează în parteneriat cu Filarmonica George Enescu, Centrul Național de Artă Tinerimea Română și Artexim, Gala Premiilor MUSICRIT. Anul acesta, singura gală din România dedicată recunoașterii excelenței atât în domeniul artistic, cât și în jurnalismul și managementul muzicii clasice, a avut loc la Ateneul Român pe 14 ianuarie, iar TVR Cultural, coproducător, ne propune să urmărim înregistrarea evenimentului de referinţă vineri, pe 23 ianuarie, de la ora 18.30. Amfitrionii serii: Luminița Arvunescu, președintele UCRRM, și jurnalistul TVR Marius Constantinescu.

(w882) Marius Con

„Gala MUSICRIT este modul în care, an de an, încercăm să evidențiem excelența și performanța într-un mod obiectiv, profesionist și asumat. Cred că muzica clasică are puterea de a inspira, de a înnobila și de a uni, iar acest eveniment își propune să transmită mai departe această forță”, subliniază Luminița Arvunescu, președintele UCRRM și inițiatoarea evenimentului, importanța Galei MUSICRIT.

Evenimentul de referință e „nu doar o celebrare a performanței din toate ariile muzicii clasice, ci și o adevărată platformă de recunoaștere, dialog și inspirație la nivel național, repoziționând critica muzicală și jurnalismul cultural în rolurile de garanți ai valorii și promotori ai excelenței”, explică muzicologul dr. Luminița Arvunescu, președintele UCRRM.

Premiile breslei criticilor muzicali sunt unice în România și recompensează calitățile, meritele, rezultatele de excepție artistice și manageriale obținute de interpreți, instituții muzicale, într-un cuvânt, depășirea înaltei ștachete valorice în arta sunetelor.

(w882) Editia 4 G

„Gala este, de patru ani, primul eveniment cultural major al anului. Faptul că beneficiază de prezența pe scenă a Orchestrei Române de Tineret, dirijată de Cristian Mandeal, nu face decât să îi întărească prestigiul.

M-am bucurat să reîntâlnesc prieteni buni, unii de aproape o viață, inclusiv printre câştigătorii Galei: Ramona Zaharia („artista lirică a anului 2025”), Paula Iancic - soprano („revelația lirică a anului 2025”), Teodor Ilincăi, Roxana Constantinescu (a cărei înregistrare cu „Norma”, alături de Corul şi Orchestra Filarmonicii Transilvania din Cluj-Napoca, a cucerit premiul la categoria Discografie), Cristina Uruc şi super team Artexim (George Enescu Festival, festivalul anului, fireşte!) sau minunata mea colegă Valentina Băinţan, cea care a preluat Gala şi o pregăteşte pentru difuzare la TVR Cultural”, a postat pe reţelele de socializare Marius Constantinescu, prezentatorul galei, adăugând: „Pentru mine, cel mai emoționant moment a fost să rostesc laudatio pentru cea care a primit marele trofeu MUSICRIT pentru o viață dedicată spectacolului de operă: mezzo-soprana Viorica Cortez”.

(w500) Valentina

În cadrul ediției din 2026 au fost acordate 11 Premii MUSICRIT pentru anul 2025, pentru următoarele categorii: Critică muzicală, Management, Discografie, Proiecte muzicale, Cea mai bună stagiune lirică din țară, Cea mai bună stagiune simfonică din țară, Festivalul anului, Tânărul jurnalist al anului, Instrumentistul anului, Artistul liric al anului, Revelația anului. Pe lângă acestea, au fost oferite 5 Premii de Excelență, Premiul „Grigore Constantinescu”, creat în memoria președintelui fondator al UCRRM, un Premiu Special al UCRRM, precum și Trofeul MUSICRIT. Către cine au mers premiile vedem în înregistrarea Galei Premiilor MUSICRIT vineri, 23 ianuarie, de la ora 18.30, la TVR Cultural.

(w882) Gala Premi

Ne vom bucura să urmărim, în programul muzical al serii, artiști și ansambluri de certă valoare internațională: sopranele Melody Moore și Paula Iancic, mezzosopranele Roxana Constantinescu și Ramona Zaharia, pianistul Viniciu Moroianu, Cvartetul Arcadia, Corul Academic Radio, pregătit de Ciprian Țuțu, și Orchestra Română de Tineret, sub bagheta maestrului Cristian Mandeal.

foto: FB Uniunea Criticilor, Redactorilor și Realizatorilor Muzicali (UCRRM)

