„Garantat 100%”: Nicolae Iorga - între mit, memorie și seducția autoritarismului

publicat: Joi, 22 Ianuarie 2026

Emisiunea „Garantat 100%” ne aduce o ediţie cu un subiect extrem de delicat: fascinaţia lui Nicolae Iorga faţă de regimul fascist italian şi dictatorul Benito Mussolini. Cât e adevăr şi cât e mit, a fost sau nu marele istoric şi om politic un antifascist, aşa cum a intrat în istoriografie? O discuţie echilibrată, cu argumentele „pe masă”, duminică, 25 ianuarie,  de la ora 23.00, la TVR 1.

 

Ce se întâmplă când o figură istorică monumentală, venerată în discursul național, e privită prin lupa critică a unui istoric de azi? Ce rămâne din mitul unui Nicolae Iorga „antifascist exemplar”, atunci când e confruntat cu documente, corespondențe, gesturi politice și o admirație declarată față de Mussolini?

Georgiana Țăranu, invitata  lui Cătălin Ștefănescu, reconstituie o relație complicată între un intelectual al ideii și un lider al forței. Autoarea cărții „Nicolae Iorga și seducția fascismului italian” propune o lectură lucidă și atent contextualizată: „Iorga avea deja o relație specială cu Italia înaintea venirii fascismului la putere. (...) Considera Italia un aliat natural al României în virtutea tradiției istorice comune pe care Iorga o cercetează, dar o mai și romantează, ca să se potrivească concepțiilor sale.”

Dar seducția lui Iorga pentru Mussolini n-a fost doar geopolitică sau culturală, ci una personală, după cum punctează Georgiana Țăranu: „A fost unul dintre acei intelectuali tiranofili (...). Un om al ideilor sedus de un om al puterii. (...) Este această atracție a intelectualului care să servească regelui-filosof.” După o întâlnire cu Mussolini, Iorga îi scria lui A.C. Cuza, un apropiat al curentului national-socialism că „Mussolini este adevărat roman, nu ca neamțul tău”, adică Hitler.

Putem pune în discuţie deschis şi dacă da, cum, admiraţia şi susţinrea lui Nicolae Iorga pentru dictatorul italian, în condiţiile în care „orice tip de atitudine critică, în general, crispează”, întreabă Cătălin Ștefănescu.

„Nu poți să fii patriot dacă refuzi adevărul. Cine e mai atașat de Iorga? Cel care îl citește și-l pune în discuție sau cel care preferă să rămână în zona de negare și de ignoranță?”, vine răspunsul invitatei de la „Garantat 100%”, care nu îşi propune demolarea unui mit, ci o relectură. Una în care nu se confundă opoziția față de nazism sau comunism cu o presupusă coerență democratică.

De unde fascinaţia lui Iorga pentru Mussolini? Dintr-o gândire geopolitică sofisticată, o nevoie de contrapondere față de Franța sau dintr-un impuls romantic, irațional? Când a început legenda „Iorga – antifascistul”? Sunt câteva dintre temele discuţiei pe care o putem urmări la „Garantat 100%, pe TVR 1, duminică, 23 ianuarie, de la ora 23.00.

Ediţia „Garantat 100%” cu Georgiana Țăranu a fost difuzată în premieră în data de 8 iunie 2025.

