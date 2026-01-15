TVR difuzează în premieră Gala Premiilor Academiei Europene de Film

PROMO TVR1

Ceremonia de decernare a celor mai importante distincții ale cinematografiei europene de la Berlin va fi transmisă pe TVR1 în direct, sâmbătă, 17 ianuarie. Comentariul pentru Televiziunea Română aparține criticului de film Irina Margareta Nistor.

Academia Europeană de Film organizează la Berlin ceremonia de decernare a premiilor sale anuale, cel mai important eveniment dedicat cinematografiei europene. Sâmbătă, 17 ianuarie, de la ora 20:45, TVR va difuza pentru prima oară această prestigioasă gală, care celebrează marile nume ale filmului european și premiază cele mai bune producții ale anului 2025. Gala Premiilor Academiei Europene de Film va fi precedată de un interviu realizat de Bogdan Stănescu cu Irina Margareta Nistor, care ne va introduce în atmosfera strălucitoare a evenimentului ajuns la ediția cu numărul 38. De la ora 21:00, Irina Margareta Nistor va comenta ceremonia de gală pentru telespectatorii TVR 1.

În competiția din acest an sunt înscriși 88 de nominalizați, la 22 de categorii, reflectând diversitatea, creativitatea și forța artistică a cinematografiei europene contemporane. Seara va reuni cineaști de renume, actori și profesioniști din industrie, într-o celebrare a excelenței artistice și a pasiunii comune pentru film.

„Gala Premiilor Academiei Europene de Film este cel mai important eveniment al cinematografiei europene și care încununează sezonul filmului european. Este o adevărată celebrare a cinematografiei europene în toată diversitatea și sensibilitatea ei. Un eveniment care aduce împreună excelența, o pune în lumină și ne amintește că emoția este, în cele din urmă, ceea ce salvează umanitatea.

Un element special în acest an este concepția artistică a galei, semnată de regizorul Mark Cousins (Italia), laureat al edițiilor anterioare și unul dintre cele mai interesante nume ale cinematografiei europene contemporane. Se pregătește nu doar un spectacol dedicat succeselor cinematografice ale anului 2025, ci și o incursiune în istoria Academiei Europene de Film și a cinematografiei europene, plasată în contextul lumii în care trăim și al provocărilor pe care le traversăm.





De asemenea, este de remarcat faptul că, deși vorbim despre filmul european, vor fi celebrate și filme realizate de cineaști din afara spațiului european. Un exemplu este regizorul iranian Jafar Panahi, autorul filmului It Was Just an Accident (A fost doar un accident), nominalizat la mai multe categorii”, a declarat pentru TVR președinta Academiei Europene de Film, producătoarea Ada Solomon.

Printre participanți și nominalizați se numără nume sonore ale cinematografiei europene și mondiale, precum actorii Mads Mikkelsen, Sergi López, Stellan Skarsgård, Renate Reinsve și Valeria Bruni Tedeschi, regizorii Jafar Panahi și Joachim Trier. Regizorul româno-german Alexandru Nanău (nominalizat la premiul Oscar în 2021 pentru documentarul „Colectiv”) va prezenta unul dintre premii. De asemenea, marea actriță norvegiană Liv Ullmann va fi distinsă cu un premiu pentru întreaga activitate.

„Cinema de artă, cinema de autor se (mai) face, aproape exclusiv, in Europa. Instituția coproducțiilor - atât de bine exploatată de Eurimages - ne dă șansa nouă, europenilor, să vedem cum gândesc si exploatează limbajul cinematografic și alte culturi.

Filmele nominalizate anul acesta de Academia Europeană de Film sunt excepționale, iar faptul că Mark Cousins e în echipa de creație a galei garantează un eveniment media de exceptie. Mă bucur că transmitem Gala Premiilor Academiei Europene de Film! Nici nu putea fi altfel - TVR este singura televiziune din România care finanțează producția independentă de film de autor, difuzează film european și are emisiuni care susțin și revalorifică adevărată arta cinematografică”, spune Claudia Nedelcu Duca, producător si realizator al seriei “A șaptea obsesie”, producție dedicată filmului românesc de autor.

Credit foto Liv Ullmann: Morten Krogvold