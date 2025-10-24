Premieră la „Dosar România”: „Fețele dictatorului”, un documentar reflecție asupra puterii imaginii

Imagine, retuș, propagandă. Cum a fabricat și demontat fotografia adevărul unei epoci. De la fotografiile oficiale de presă până la imaginile rare din culisele puterii, documentarul semnat de Iulia Stoian analizează cum regimul comunist a folosit fotografia pentru a construi o lume idealizată. Luni, 27 octombrie, de la ora 22.00, o nouă ediţie „Dosar România”, la TVR 1.

Cum se construiește imaginea unui conducător într-un regim care controlează fiecare cadru? Ce rămâne din adevărul istoric când ridurile se șterg și realitatea se rescrie?

Documentarul „Fețele dictatorului”, realizat de Iulia Stoian, investighează rețeaua de propagandă, cenzură și retuș care a transformat portretul lui Nicolae Ceaușescu într-un mit vizual. Luni, 27 octombrie, de la ora 22.00, la TVR 1, în noua ediţie „Dosar România”.

Echipa „Dosar România” pătrunde în arhivele de fotografie ale AGERPRES și CNSAS, dar și în colecțiile personale ale fotografilor oficiali și amatori de dinainte de 1989, reconstruind mecanismul prin care imaginea devenea ideologie.

„Portretul oficial al lui Nicolae Ceaușescu nu mai avea nimic de-a face cu imaginea lui reală din anii ’80. Era un portret ultra-cosmetizat, redesenat, transformat prin nenumărate copii realizate după matricea inițială. În timp, a început să semene cu un ideal – Ceaușescu cel veșnic tânăr”, povestește cercetătorul Alexandru Stănescu.

Istoricul Lavinia Betea adaugă: „Sunt foarte diferite imaginile cu Ceaușescu din presa românească și din cea internațională, mai ales în anii ’80, când acesta încetase să mai capteze simpatia Occidentului. În afară, era prezentat așa cum era: se observau urme de salivă în colțul gurii, un tremur al mâinii. Presa străină specula aceste detalii, întrebându-se de ce nu renunță omul acesta, atât de în vârstă, la conducere. Era, până la urmă, o întrebare perfect legitimă.”

Filmul Iuliei Stoian urmărește activitatea specialiștilor în fotografie angajați de Partidul Comunist Român, responsabili de retușarea portretelor oficiale ale cuplului prezidențial. Prin intervențiile lor minuțioase, ridurile dispăreau, expresiile se schimbau, iar persoanele indezirabile politic erau eliminate din imagini.

„Începeam să lucrăm la o machetă – compuneam tribuna goală, cu florile la bază, apoi fiecare personaj”, povestește Marilena Crăciun, fost laborant foto la AGERPRES. „Cei mai importanți erau, bineînțeles, Ceaușescu și Ceaușeasca. Fie trebuiau să aplaude, fie să fie cu mâna sus. Trebuia să se potrivească — nu puteam lua imagini din alți ani, trebuia să fie aceeași cravată, aceeași pălărie. Retușorul asambla totul cu precizie milimetrică”.

De la fotografiile oficiale de presă până la imaginile rare din culisele puterii, documentarul analizează cum regimul comunist a folosit fotografia pentru a construi o lume idealizată — și fisurile care au trădat artificialul acestei realități controlate: erori de montaj, suprapuneri absurde, portrete dublate.

„La secretariatul de redacție începea retușul. Se schimbau părți ale corpului. Se spunea: ‘Ne trebuie capul Tovarășei, cel actual nu mai e destul de tânăr’. Și se lucra până târziu în noapte ca imaginea să pară perfectă”, își amintește jurnalistul Ion Cristoiu.

Într-o țară în care imaginea oficială era singura permisă, fotografia de amator deschidea însă o breșă spre libertate — un loc unde realitatea putea fi, în sfârșit, văzută altfel. Oameni obișnuiți își construiau propriile imagini – seri de diaporame, albume ascunse, instantanee din viața cotidiană – ca o formă de respirație în fața controlului total. La fel procedau și artiștii.

„Pentru mine și pentru un grup restrâns de artiști, fotografia era o supapă. Exista rețeaua de artă poștală – mail art – prin care trimiteam imagini în lume. Era ca un mesaj într-o sticlă, aruncat în ocean. Poate cineva, undeva, îl va găsi. Pentru noi, era singura formă de a comunica cu exteriorul”, spune artistul vizual Iosif Király.

Prin interviuri cu foști jurnaliști, retușori, cercetători în arte vizuale și istorici, „Fețele dictatorului”, realizat de Iulia Stoian, devine o reflecție asupra puterii imaginii – asupra felului în care fotografia a fabricat și a demontat adevărul unei epoci. Urmărim documentarul „Feţele dictatorului” la TVR 1, luni, 27 octombrie, de la ora 22.00.

