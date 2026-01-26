loader
Foto

„Muzica mi-a salvat viaţa” – un documentar distins cu OSCAR, la TVR 1

publicat: Luni, 26 Ianuarie 2026

Pianista Alice Sommer-Herz, în vârstă de 109 ani, supravieţuitoare a Holocaust-ului, a povestit cum a depăşit ororile trăite în lagărul de concentrare de la Theresienstadt, dar şi în anii ulteriori. Un documentar tulburător, joi, 29 ianuarie, ora 22.00, la TVR 1.

 

La 109 ani, atunci când a fost filmat documentarul „Muzica mi-a salvat viaţa” (THE LADY IN NUMBER 6: MUSIC SAVED MY LIFE, Canada - SUA - Regatul Unit, 2013), Alice Herz-Sommer era cea mai bătrână pianistă din lume... și cel mai vechi supraviețuitor al Holocaustului. Filmul realizat de Malcolm Clarke, câștigător al Oscarului, este povestea ei inspirațională, înregistrând o istorie de o sută de ani și surprinzând punctele forte ale spiritului uman. Documentarul se vede la TVR 1 joi, 29 ianuarierie, de la ora 22.10.

„Muzica mi-a salvat viaţa” ilustrează în mod remarcabil felul în care dragostea lui Alice Herz-Sommer pentru muzică și optimismul ei debordant au condus-o de-a lungul uneia dintre perioadele cele mai întunecate din istorie, cel de-al Doilea Război Mondial și Holocaustul.

Copilăria lui Alice la Praga a fost îmbogățită de prietenii de familie care au înconjurat-o - oameni de știință, muzicieni și scriitori precum Franz Kafka. A învățat cu sârguință să cânte la pian și a urmat o carieră în muzica clasică, alegere graţie căreia şi-a cunoscut şi soțul, pe Leopold Sommer. După invadarea Cehoslovaciei de către naziști, mama bolnavă a lui Alice, Sophie, a fost prinsă și ucisă. Alice și-a găsit un refugiu emoțional învățând să cânte cele 24 de studii ale lui Chopin, exersând până la opt ore pe zi. Ea și fiul ei Raphael au fost apoi trimiși în lagărul de concentrare Theresienstadt. Le va urma şi soțul ei Leopold, dar mai târziu acesta va fi trimis la Auschwitz, apoi la Dachau, unde a şi murit.

Imagini rare de arhivă, fotografii și interviuri fascinante cu Alice Herz-Sommer și cu prieteni ai săi, și ei supraviețuitori ai lagărelor naziste de concentrare şi exterminare, ilustrează în mod emoționant modul în care speranța și muzica le-au susţinut viața în cele mai îngrozitoare vremuri. Alice Herz-Sommer a murit la vârsta de 110 ani, cu o săptămână înainte de ceremonia Oscarului în care filmul „Muzica mi-a salvat viaţa” urma să primească premiul pentru documentar de scurt-metraj. În centrul poveștii sale remarcabile despre curaj și rezistență se află pasiunea ei pentru muzică și o imensă dragoste de viață.

Alături de premiul OSCAR ce i-a fost decernat în 2014, filmul a mai fost distins cu premii precum Cel mai bun documentar – Heart of Gold International Short Film Festival, 2014 sau Premiul de excelenţă, în 2013, la Accolade Competition.

„Lumea este minunată”, spunea pianista. „Este plină de frumusețe și de miracole.” Aşa am cunoscut-o şi noi pe Alice Herz-Sommer din documentarul „Muzica mi-a salvat viaţa”, difuzat la TVR 1 pe 29 ianuarie, de la ora 22.00.

