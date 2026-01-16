loader
De ce vrea Trump Groenlanda?

publicat: Vineri, 16 Ianuarie 2026

Dragoș Mateescu, analist la Institutul Diplomatic Român, e invitatul lui Marian Voicu şi ne explică în detaliu de ce vizează preşedintele SUA Groenlanda, în noua ediţie „Breaking Fake News, la TVR 1. Vineri, 16 ianuarie, de la 18.45.

 

Marian Voicu
Este jurnalist, realizator de filme documentare și scriitor de non-ficțiune. Lucrează în TVR din 1996 ca reporter, prezentator de ştiri, moderator de talk-show și producător. Din 2020 produce și prezintă la TVR1 „Breaking Fake News!”, singura emisiune din spațiul audiovizual românesc care documentează fenomenul dezinformării.
Breaking Fake News
Prima emisiune din audiovizualul românesc dedicată dreptului de a fi informat corect. Dieta informațională este din ce în ce mai dificilă - ce e adevărat și ce e fals? Cine e arbitrul adevărului? Cum ne construim opiniile? Să încercăm împreună să deosebim adevărul de minciună, știrile reale de cele fabricate.

Statele Unite ale Americii trebuie să dețină Groenlanda, afirmă președintele Donald Trump, încă din primul său mandat. Deși cererile sale au fost respinse de liderii Groenlandei și Danemarcei, stat membru al Alianței Nord Atlantice, Casa Albă vorbește tot mai apăsat despre preluarea insulei după intervenția militară din Venezuela de la începutul anului.

Jurnalistul Marian Voicu dezbate acest subiect în rubrica „Povestea săptămânii”, alături de invitatul său, Dragoș Mateescu, analist la Institutul Diplomatic Român. Vineri, 16 ianuarie, de la ora 18.45, telespectatorii pot urmări la TVR 1, prima emisiune din audiovizualul românesc dedicată dreptului de a fi informat corect.

Tot în ediţia de vineri ‟Breaking Fake News”, la „Revista presei fake”, cu Horia Grușcă, punem lupa pe 2025 – anul minciunilor. În materie de dezinformare, 2025 a adus o înmulţire a nedevărurilor rostite de politicieni, precum şi o intensificare a propagandei şi manipulărilor. A contribuit din plin şi Inteligenţa Artificială, tot mai performantă. Urmărim la ‟Breaking Fake News” o selecţie a celor mai reprezentative falsuri demontate în anul trecut, realizată de Horia Gruşcă.

Anul trecut a început golirea controlată a mai multor baraje din România, cum ar fi Vidraru și Paltinu. Vidraru, pentru lucrări de retehnologizare și modernizare a echipamentelor, iar Paltinu, din cauza defecțiunilor tehnice constatate de specialiști la vanele de golire de pe fundul lacului. Acesta este contextul în care a apărut o nouă terorie a conspirației, conform căreia Uniunea Europeană ar fi ordonat României să dezafecteze barajele golite în loc să le repare.  În rubrica „Dezinformarea săptămânii”, Tatiana Țarfulea detaliază subiectul în materialul „Sezonul sărbătorilor, dar și al escrocheriilor online”.

La „Istoria și istoriile sale”, Gabriela Avram ne aduce un subiect la fel de interesant: „Operațiunea Condor”. În urmă cu 6 decenii, în țările din Conul de Sud al Americii Latine a avut loc o confruntare dură între dictaturile de dreapta și opozanții de stânga - Operațiunea Condor.

Zaiafet și Geminschi au aflat că Oculta Mondială vrea să o asasineze pe Diana Șoșoacă cu o țeavă de gaze și că singura investiție sigură în România e în răbdare. Sau despre cum „Conspirațiile vin acum pe țeava de gaze”, în rubrica „Spărgătorii de fake news”, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu.

În fiecare ediţie ‟Breaking Fake News”, Marian Voicu discută cu un invitat despre „Povestea săptămânii” – un subiect de actualitate ce suscită mare interes şi în jurul căruia plutesc numeroase informaţii din surse incerte, făcând să „înflorească” zvonuri ce pot afecta populaţia. La ‟Breaking Fake News”, Horia Grușcă face „Revista presei fake”, Gabriela Avram ne explică „Istoria și istoriile sale”, iar Tatiana Ţarfulea demontează mituri în rubrica „Teoria conspirației”. Un buletin de știri „alternative”, ne aduc în fiecare ediţie şi vloggerii Zaiafet și Geminschi (Horia Sârghi și Mihai Geamănu), la „Spărgătorii de fake news”.

