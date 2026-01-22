loader
Macron, ținta propagandei Kremlinului, la „Breaking Fake News”

publicat: Joi, 22 Ianuarie 2026

În aceeaşi ediţie, despre protestele din Iran sau reglementările rețelelor de socializare. Pe 23 ianuarie, de la 18.45, Marian Voicu ne aşteaptă cu o nouă ediţie a emisiunii pe care o realizează la TVR 1.

 

Marian Voicu
Este jurnalist, realizator de filme documentare și scriitor de non-ficțiune. Lucrează în TVR din 1996 ca reporter, prezentator de ştiri, moderator de talk-show și producător. Din 2020 produce și prezintă la TVR1 „Breaking Fake News!”, singura emisiune din spațiul audiovizual românesc care documentează fenomenul dezinformării.
Breaking Fake News
Prima emisiune din audiovizualul românesc dedicată dreptului de a fi informat corect. Dieta informațională este din ce în ce mai dificilă - ce e adevărat și ce e fals? Cine e arbitrul adevărului? Cum ne construim opiniile? Să încercăm împreună să deosebim adevărul de minciună, știrile reale de cele fabricate.

În 2025, ținta principala a mașinii de propagandă și dezinformare a Kremlinului au fost Franța și Emmanuel Macron. Zeci de milioane de postări în rețelele sociale viralizate cu ajutorul Inteligenței Artificiale, sute de site-uri franceze clonate, deepfake-uri, acțiuni de kompromat împotriva lui Emmanuel și Brigitte Macron. Macron, ținta propagandei Kremlinului este tema rubricii Povestea săptămânii, unde invitatul lui Marian Voicu este Ovidiu Nahoi, redactor-șef RFI România. O nouă ediţie „Breaking Fake News” se vede la TVR 1 vineri, pe 23 ianuarie, de la ora 18.45.

Revista presei fake, cu Horia Grușcă, aduce în discuţie Protestele din Iran – falsuri și manipulări. După unele estimări, represaliile care au însoţit protestele antiguvernamentale din Iran s-au soldat cu peste 5000 de morţi în rândul manifestanţilor. O cifră greu de verificat din cauza blocajului informaţional impus de regimul de la Teheran. Acelaşi blocaj care a făcut posibilă răspândirea în mediul online a numeroase falsuri şi dezinformări având ca temă amploarea şi consecinţele protestelor.

În decembrie 2025, Comisia Europeană a amendat platforma X cu 120 de milioane de euro pentru nerespectarea obligațiilor de transparență impuse în baza legii serviciilor digitale. Decizia a declanșat un val de critici și acuzații de cenzură la adresa Uniunii Europene din partea lui Elon Musk, a susținătorilor săi și a unor oficiali ai adminstrației Trump. Mai multe pe tema Reglementărilor rețelelor de socializare: SUA vs UE, la Dezinformarea săptămânii, cu Tatiana Țarfulea.

Anul 1979 a fost unul de cotitură pentru Iran. A fost anul în care monarhia veche de peste 2500 de ani devenea republică islamică teocratică. La rubrica Istoria și istoriile sale, Gabriela Avram ne prezintă drumul Iranului De la monarhie, la republică islamică.

Şi tot în ediţia „Breaking Fake News” a săptămânii, Spărgătorii de fake news Horia Sârghi și Mihai Geamănu ne avertizează asupra Cyberpunk-ului mioritic. Zaiafet și Geminschi au aflat că Inteligența Artificială este folosită în România nu pentru a vindeca boli, ci pentru a inventa taxe pe… găinile de la țară. Aflăm mai multe pe 23 ianuarie, de la ora 18.45.

„Breaking Fake News” este unica emisiune din piața media din România despre fake news, dezinformare și propagandă, câștigându-și un public fidel în cei 5 ani de existență, permanent conectată la actualitate, de la pandemia de Covid-19 și războiul din Ucraina sau cel din Israel, până la schimbările climatice, criza energetică, epidemia de rujeolă, ascensiunea mișcărilor extremiste etc. Emisiunea realizată şi prezentată de Marian Voicu se vede în fiecare vineri, la ora 18.45, la TVR 1.

