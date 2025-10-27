loader


„Sub mâna blândă a iubirii”: Felicia Filip și Cristian Mihăilescu, la „Destine ca-n filme”

publicat: Luni, 27 Octombrie 2025

Au dus arta lirică pe cele mai mari scene ale lumii. Iubirea lor, născută pe scenă, a crescut odată cu succesul profesional. Arta le-a fost limbajul comun și sensul vieții. Iuliana Marciuc ne spune povestea lor la „Destine ca-n filme”. Marţi, 28 octombrie, ora 20.05, la TVR 2.  

 

Pot spune că trăiesc experienţe incredibile, desprinse, parcă, din scenariile unor producţii cinematografice. Cei doi protagonişti ai ediţiei din 28 octombrie „Destine ca-n filme” formează un cuplu emblematic în lumea operei, uniți prin iubire, artă și o viață dedicată scenei. Ea, soprana celebră supranumită „Filipissima”, el, regizor și tenor cu notorietate internațională, au dus arta lirică pe cele mai mari scene ale lumii. Împreună, Felicia Filip şi Cristian Mihăilescu conduc Opera Comică pentru Copii, proiect unic în Europa.

Iubirea lor, născută pe scenă, a crescut odată cu succesul profesional. Arta le-a fost limbajul comun și sensul vieții. Prin opera lor, ne arată că sentimentul suprem rămâne Iubirea.

Prezentator şi producător: Iuliana Marciuc;

Realizator: Constantin Lupescu;

Redactor: Dana Ilie.

