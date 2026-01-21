Unirea Principatelor Române, celebrată la TVR prin documentare și ediții speciale

167 de ani de la Mica Unire, marcați la Televiziunea Română prin programe dedicate istoriei și personalităților fondatoare ale statului român modern.

În fiecare an, la 24 ianuarie românii sărbătoresc Unirea Principatelor Române din 1859 – cunoscută drept „Mica Unire” –, realizată sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Act de voință politică al Moldovei și Țării Românești, Unirea a reprezentat prima etapă decisivă în crearea statului național unitar român modern.

Televiziunea Română marchează anul acesta 167 de ani de la Unirea Principatelor Române printr-o serie de programe speciale și documentare dedicate oamenilor, locurilor și momentelor simbol ale Micii Uniri. Sâmbătă, 24 ianuarie, TVR 1 și TVR Cultural propun telespectatorilor documentare și ediții speciale realizate cu sprijinul istoricilor și specialiștilor, care completează tabloul unei epoci esențiale pentru destinul României.

La TVR 1, de la ora 14:30, va fi difuzat documentarul „Unirea Principatelor Române”, cel de-al doilea episod al seriei „Unirile românilor”, un proiect TVR realizat în parteneriat cu Ministerul Culturii și Identității Naționale. Episodul analizează contextul politic complex și tensionat al epocii Unirii, prin contribuțiile unor reputați istorici și cercetători: acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, acad. Alexandru Zub, Lucian Boia, Irina Boulin-Ghica, Georgeta Penelea Filitti, Radu Portocală, Sorin Iftimi, Ion Bulei, Sorin Liviu Damean și Gheorghe Cliveti.

Tot pe 24 ianuarie, TVR Cultural aduce în prim-plan dimensiunea umană a istoriei. De la ora 14:30, postul difuzează documentarul „Doamna țării”, dedicat personalității Elenei Cuza, soția domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Filmul o prezintă ca pe o figură discretă, dar esențială, o „Penelopă modernă” care și-a asumat cu responsabilitate rolul de Doamnă a Țării într-un moment crucial al devenirii statului român. Documentarul este prezentat de actrița Monica Davidescu, scenariul și realizarea fiind semnate de Radu Găină. Printre invitați se numără istoricii Rodica Pop, Ioan Bulei și Dan Răvaru.

De la ora 15:00, TVR Cultural propune documentarul „Alexandru Ioan Cuza – între greșeală și faptă”, o analiză nuanțată a domniei celui care a fost, după expresia lui Nicolae Iorga, „parcă căzut din cer” pentru dubla alegere de la Iași și București, din 5 și 24 ianuarie 1859. Filmul explorează atât marile reforme, cât și limitele și greșelile celor șapte ani de domnie, conturând portretul unei personalități providențiale pentru modernizarea României. Printre invitați se regăsesc acad. Alexandru Zub, acad. Dan Berindei, istoricii Neagu Djuvara, Mihai Răzvan Ungureanu, Cătălin Turliuc, Dumitru Ivănescu, precum și foștii președinți ai României Ion Iliescu, Emil Constantinescu și Traian Băsescu.

Cele trei documentare poartă semnătura lui Radu Găină, care a surprins „memoria” locurilor unde s-a scris istoria, oferind telespectatorilor o perspectivă amplă și emoționantă asupra unuia dintre cele mai importante momente din istoria României.

„În gerarul fiecărui an, românii se reîntorc la înfăptuirea din 1859, când moldovenii și muntenii și-au dat mână cu mână pentru a urma, cât va fi lumea, același destin. Era temeiul pentru Marea Unire din 1918 și sunt fericit și onorat că TVR mi-a oferit șansa de a spune, din când în când, povestea întrupării acestui vis etern”, spune Radu Găină, scenarist și realizator.