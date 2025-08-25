Festivalul Naţional al Cântecului şi Dansului Popular Românesc „Mamaia” – Seri magice în direct la TVR

Cea de-a doua parte a evenimentului găzduit în Piaţeta Perla din Mamaia, „Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2025”, va lua startul pe 27 august.

„Mă bucur că vom fi în transmisiune directă cu Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Este un proiect la care ținem mult ca echipă, pentru că doamna Elize Stan a transformat evenimentul dedicat ansamblurilor și spectacolului exclusiv într-un concurs dedicat interpreților amatori care doresc să vină și să performeze”, spune Iuliana Tudor, care va deschide şi în acest an celebrul spectacol de folclor de la malul Mării Negre.

Vor urma trei zile de spectacole, transmise în direct pe TVR 2 şi TVR Folclor, de la ora 19:00. Telespectatorii din afara graniţelor vor putea urmări simultan la TVRi 27-29 august (ora 19:00), iar TVR Moldova va difuza în perioada 28-30 august (ora 21:00).

Festivalul Naţional al Cântecului şi Dansului Popular Românesc „Mamaia” 2025 reuneşte tineri interpreți ai cântecului popular, dar şi artişti consacraţi în recital. Serile vor fi prezentate de cunoscuta realizatoare TVR Iuliana Tudor, alături de interpretul Aurelian Temişan.

Competiția va avea două secțiuni. Pe scena concursului vor evolua, în primele două seri, 10 soliști vocali și 10 soliști instrumentiști (din fiecare secțiune), urmate de seara premianţilor, „Gala Laureaților”.

„Pentru telespectatori am o invitație deschisă către trei seri, care înseamnă trei idei diferite. Prima seară care va fi o întâlnire cu multe echipe de amatori sau de profesioniști care reprezintă culturile minorităților de la noi. Așadar, de la dans și până la cântece acolo vom întâlni turci, tătari, ruși lipoveni, maghiari, germani, ucraineni... lista este foarte lungă. Un spectacol de aproape trei ore, în care am integrat şi copiii de la „Vedeta Populară”, talent show-ul care a făcut istorie la TVR şi în care vor prezenta piesele pe care le-au interpretat în semifinală. Sunt sigură că vor crea o atmosferă minunată”, a adăugat Iuliana Tudor despre prima seară a festivalului intitulată sugestiv „Împreună prin cântec”.

Joi, 28 august, cea de-a doua seară a festivalului prezintă „Cântecele Românilor” - cele mai frumoase șlagăre din muzica populară românească interpretate de tineri laureați ai Festivalului de Folclor de la Mamaia, dar și ai altor festivaluri de gen.

„Personajul principal va fi publicul... Încercăm să fie o seară cât se poate de lejeră, în care să spargem tiparele unui spectacol de televiziune transmis în direct: publicul va fi provocat de către artiști să cânte. „Trandafir de la Moldova”, „Cui nu-i place dragostea”, „Mă dusei să trec la Olt”, ori alte piese binecunoscute se vor cânta atât pe scenă, cât și în public și cred că atmosfera va fi potrivită pentru un festival desfășurat pe litoral”, spune Iuliana Tudor.

Acompaniamentul va fi asigurat de Orchestra Ansamblului Folcloric Profesionist „Brâulețul” a Centrului Cultural Județean Constanța ”Teodor T. Burada”, condusă de Cezar Cazanoi.

Seara va fi încheiată cu un recital extraordinar Paula Seling.

Telespectatorii TVR 2, TVR Folclor şi TVRi vor urmări în direct, vineri, 29 august, de la ora 19:00, premianţii „Galei Laureaților”.

În cea de-a doua parte a spectacolului, concertul „Nume de legendă” aduce o reverență în fața seniorilor muzicii populare, adevărate legende vii ale neamului românesc. Printre marii artişti invitaţi: Irina Loghin, Angela Buciu, Viorica Flintașu, Aneta Stan, Mioara Velicu, Florica Bradu, Gheorghe Roşoga, Laura Lavric, Ştefan Isac, Sava-Negrean Brudașcu, Gheorghe Turda, Elena Merișoreanu, Ion Ghițulescu.

Acompaniamentul va fi asigurat de Orchestra Ansamblului Folcloric Profesionist „Brâulețul” a Centrului Cultural Județean Constanța ”Teodor T. Burada”, condusă de Cezar Cazanoi.

Seara va fi încheiată de Cezar Cazanoi cu proiectul „Pop Folklorika” (Ovi Iacobsen, Cezar și Anatol Cazanoi, Sorin Zlat, Eugenia Nicolae, Sheby Joo, Iulian Nicolau) - un mix între pop, jazz și folclor autentic.