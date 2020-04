LANSARE: Prima antologie de texte dedicate izolării

Pandemia cauzată de Covid-19 a afectat profund întreaga planetă, obligându-ne să trăim viata între patru pereţi. În această nouă paradigmă, pericolul alienării este real, evadarea din realitate fiind mijlocită de lumea virtuală sau de cea a cărţilor.

Am stat de vorbă cu Alexandra Rusu, autoarea volumului “Cartea năsoaselor” şi editor de carte cu experienţă internaţională. A avut iniţiativa de a lansa o provocare scriitorilor contemporani şi de a aduna într-o antologie, texte dedicate izolării şi efectelor acesteia.

Scriitorii privesc dintr-un unghi inedit viaţa, faţă de oamenii obișnuiți. Cum a apărut ideea antologiei "Izolare"?

Alexandra Rusu, redactor-șef editura Nemira: În primele săptămâni de izolare, unul dintre lucrurile care m-au ținut în viață, emoțional vorbind, a fost să citesc postările de pe rețelele sociale ale câtorva oameni pe care îi cunoșteam din scris. Erau ocazii cu care respiram mai profund, erau niște mâini întinse, un fel de solidaritate exprimată natural, fără jena din viața atent normată. M-am întrebat cum ar fi să luăm aceste mici firimituri prețioase, să-i îndemnăm pe oamenii respectivi să le ducă mai departe, și să le strângem într-un loc sigur. Am testat mai întâi ideea cu câțiva scriitori, am dat buzna în fereastra de Messenger cu întrebarea, codul de pandemie mi-a permis, cumva, să renunț la politețuri. De fapt, Cezar Paul-Bădescu a fost primul pe care l-am întrebat, iar răspunsul lui prompt a fost hotărâtor. Am primit apoi același gen de răspuns de la toți cei întrebați. Impresia mea a fost că, într-un fel, și ei aveau nevoie să scrie, așa cum și noi avem nevoie să citim. Am adunat cu o viteză incredibilă 20 de autoare și autori – prozatori, poete, jurnaliști, antropologi și un psihiatru, care însă gravitează cu toții în jurul literaturii. Majoritatea textelor sunt de (auto)ficțiune, dar antologia cuprinde și poezie, și teatru, și bandă desenată, toate pe tema izolării văzute dinăuntrul ei, acum, la cald. Antologia va fi disponibilă în format ebook începând cu data de 5 mai, și toate încasările obținute din vânzarea ediției electronice vor fi donate către Fundația Dăruiește Viață, campania de luptă împotriva Covid-19.

S-a modificat comportamentul cititorilor de când a început izolarea?

Alexandra Rusu, redactor-șef editura Nemira: Cumpărătorii de carte s-au mutat, o parte, în online. Experiența de a merge printre rafturile unei librării și de a-ți cumpăra cartea după care ai venit, dar și încă un titlu sau altul care îți atrag atenția, este însă diferită de a comanda de pe un site, cu emoțiile aferente acestei perioade. Pentru publicul tânăr, care continuă să lucreze de acasă, consumul cultural a crescut: oamenii citesc și se uită la filme mai mult decât de obicei. Unii cititori se hrănesc din vraful de pe noptieră, se știe doar că majoritatea cumpărăm mai multe cărți decât citim, așa că e o bună ocazie să ajungem la zi. Alții comandă titluri contextuale: fie ficțiune care să-i ajute să evadeze din problemele zilei, fie distopii, romane apocaliptice, pentru identificare, fie non-ficțiune care tratează teme care ard: lumea în criză, scenarii despre viitor, psihologie (cărți despre anxietate sau reziliență). Cartea pentru copii rămâne în top, în special dacă este interactivă.

Cum vezi evoluția pieței de carte în această perioadă? Cum şi-au schimbat editurile modul de a interacţiona cu cititorii?

Alexandra Rusu, redactor-șef editura Nemira: Cele mai multe edituri s-au adaptat – în sfârșit se întâmplă revoluția digitală despre care vorbim de vreo 10 ani. Chiar dacă își dau seama ori nu, editurile se îndreaptă spre rolul de producători nu de cărți (o formă fixă), ci de conținut (un mod proteic sau ,,agil” de a ajunge la publicul dorit). Deocamdată, 90% din interacțiunea edituri-cititori-scriitori s-a mutat în online, iar asta e o schimbare, pentru că online-ul era înainte pe buzele tuturor, dar, în realitate, foarte în urma standardului setat în alte industrii. Iată că a venit timpul ca și publishing-ul să exploreze cu adevărat acest mediu – și mă bucur să văd campanii relevante, articole, activități create special pentru această perioadă, conținut original. Când spun campanii, nu mă refer la cele de reduceri – pe acestea nu mă bucur să le văd. Pe de-o parte, este firesc să facem reduceri în această perioadă și chiar să dăm anumite titluri gratuit, în format electronic, sau să donăm încasările. Sunt gesturi de solidaritate, dar și de adaptare a strategiei de business, ca să poți supraviețui.

Pe de altă parte, o politică agresivă de reduceri substanțiale, ca și cum lumea se termină mâine și trebuie să treci cu cash în eternitate, sau aceea de a oferi gratuit sute de ebook-uri, nu denotă decât lipsă de preocupare pentru piață, pe termen lung, și încurajează devalorizarea conținutului editorial ca bun comercial. Nu este nevoie de asta; știm cu toții, cred, cifrele consumului de carte în România și statutul liliputan al pieței noastre editoriale, comparativ cu alte țări din Europa.

Autori: Iulia Popescu şi Monica Nicolescu