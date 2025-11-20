loader
Medicul urolog Viorel Jinga, în "Dialoguri Academice" cu vicepreşedintele Academiei Române, Mircea Dumitru

Joi, 20 Noiembrie 2025

TVR Cultural şi Academia Română sunt gazdele "Dialogurilor Academice" de duminică, 23 noiembrie 2025, ora 13:00, când medicul urolog VIOREL JINGA, Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti, se întâlneşte cu MIRCEA DUMITRU, vicepreşedintele Academiei Române.

 

VIOREL JINGA a absolvit Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti, după care a urmat specializarea în urologie.

În anul 1998 a devenit medic primar, iar doi ani mai târziu a obţinut titlul de Doctor în Ştiinţe Medicale.

De-a lungul carierei sale prolifice, profesorul VIOREL JINGA a ocupat funcţii importante: Director Medical al Spitalului Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele", Prodecan şi Prorector al Facultăţii de Medicină, iar din 2020 este Rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti.

Profesorul universitar doctor VIOREL JINGA a coordonat peste 20 de proiecte şi granturi de cercetare naţionale şi internaţionale, fiind investigator principal în peste 25 de trialuri clinice şi autor a peste 45 de articole publicate în jurnale indexate ISI.

Contribuţiile sale ştiinţifice au fost recompensate cu numeroase distincţii, iar activitatea sa academică este reflectată în peste 100 de lucrări prezentate la conferinţe şi congrese de specialitate.

Printre direcţiile de cercetare ale profesorului VIOREL JINGA se numără: determinismul genetic al tumorilor renale ale adultului, biomarkeri genetici pentru diagnosticul, prognosticul şi stabilirea conduitei terapeutice în cancerul de prostată, epidemiologia genetică a cancerului, tratamentul chirurgical minim-invaziv al litiazei urinare, markeri moleculari în tumorile epiteliale maligne, folosirea inteligenţei artificiale pentru a îmbunătăţi aplicaţiile biomedicale din domeniul sănătăţii.

Medicul urolog VIOREL JINGA a obţinut în anul 2013 Premiul Congresului Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", iar în 2019 a fost distins cu Ordinul "Meritul Sanitar" în grad de Cavaler, oferit de Preşedintele României şi cu Premiul "Carol Davila" pentru Medicină.

VIOREL JINGA este Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", din Chişinău, al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova, al Universităţii din Piteşti şi al Universităţii din Oradea.

Din 2025, profesorul VIOREL JINGA este membru corespondent al Academiei Române.

PROGRAM DIFUZARE:

TVR CULTURAL

DUMINICĂ, ORA 13:00

LUNI, ORA 15:00

PRODUCĂTORI:

ADINA TODERAŞCU, DANIEL PARASCHIV

