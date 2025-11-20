loader
Forța muzicii și rolul său în educație

publicat: Joi, 20 Noiembrie 2025

Ediția din 20 noiembrie a emisiunii "Forța Ideilor", difuzată de la ora 21:05, pe TVR 2,  este despre rolul deosebit al educației și, în particular, al muzicii, în modelarea lumii.

 

Forţa ideilor
TVR 2 oferă telespectatorilor săi ocazia de a proba „Forța ideilor”, într-un spațiu dedicat reflecției, dialogului și curajului de a privi lumea prin ochii culturii și ai istoriei. Seria continuă să exploreze marile teme care definesc spiritul uman.

Gazda evenimentului, Ateneul Român, cu o istorie de peste 160 de ani, este un simbol al culturii românești, un loc unde ideile au modelat destinul național. În acest cadru solemn, discuția despre forța muzicii a capătat o semnificație aparte.
Prezența tinerilor din diverse instituții de învățământ, de la colegii naționale la universități de arte, demonstrează angajamentul lor față de explorarea ideilor și față de înțelegerea impactului artei asupra vieții lor.
Emoția sa în fața tinerilor prezenți în Ateneu reflectă dorința sa de a împărtăși pasiunea pentru muzică și de a o aduce mai aproape de generațiile viitoare.  Accentul pus pe "muzică pentru toți" evidențiază importanța accesibilității artei și rolul său în formarea indivizilor.
Festivalul "Enescu și muzica lumii" de la Sinaia, fondat de Marin Cazacu, reprezintă un exemplu concret al eforturilor de a promova muzica în rândul tinerilor.
Prin astfel de inițiative, muzica devine un instrument de educație, de inspirație și de conectare cu valorile culturale.
"Forța Ideilor", joi, 20 noiembrie, de la ora 21:05, la TVR 2.

Acest program se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz.

Sezon nou
Tag-uri: Ateneul Român, Forţa ideilor, George Enescu, Marin Cazacu, Mihaela Crăciun, muzică

