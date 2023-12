În cea mai lungă noapte a anului, petrecem un „Revelion între prieteni”, la TVR INFO

Postul de ştiri al TVR a pregătit pentru prima dată un show special pentru Revelion! Telespectatorii îi vor putea vedea aşa cum nu i-au mai văzut până acum pe cei aproape 50 de prezentatori, reporteri sau corespondenți în ţară și străinătate ai Ştirilor TVR.

Este primul an în care TVR INFO ne propune un show cu totul special pentru seara de Revelion! Programul „Revelion între prieteni” începe duminică, 31 decembrie, la ora 20.30, iar jurnaliştii Ştirilor TVR ne cheamă să le fim alături până după miezul nopții. Spectacolul este prezentat de Marius Popa, unul dintre prezentatorii Telejurnalului Matinal de la TVR 1 şi TVR INFO și Ilinca Nazarie, reporter al Știrilor TVR. Li se alătură jurnalista Laura Fronoiu, prezentatoare a Telejurnalului Matinal, dar şi a jurnalelor informative TVR.

Invitați la petrecerea de Revelion sunt, în primul rând, telespectatorii TVR INFO. Ei vor avea surpriza de a-i vedea, aşa cum nu i-au mai văzut până acum, pe cei aproape 50 de prezentatori, reporteri sau corespondenți în ţară și străinătate ai Ştirilor TVR. Unii dintre ei îmbracă, pentru prima dată, haina de actor.

„Revelionul între prieteni este un format îndrăzneț, în care aducem la masă oamenii știrilor TVR și poveștile lor fabuloase. Și mult mai mult de atât! Ne reîntâlnim cu colosalul Toma Caragiu, cu inegalabila Draga Olteanu-Matei și atâţia alţii. Am râs copios, am plâns și uneori am stropit totul cu un pic de ironie. Știți cum se spune, orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare. Merită fiecare minut, vă garantez! Bagheta magică a fost la Dan Manoliu și la Răzvan Tiniche, fără de care nu ar fi existat un Revelion între prieteni. De la 20.30 fix, vă aștept alături de Ilinca Nazarie și Laura Fronoiu să facem o noapte de Revelion cum nu ați mai văzut!”, ne invită Marius Popa.

„Suntem în fiecare zi împreună, să vă aducem cele mai importante știri, astfel că e firesc ca și în noaptea dintre ani tot noi să vă spunem „La mulți ani!". De Revelion ne veți vedea altfel decât suntem în fiecare zi, la pupitrul știrilor sau pe teren, suntem prietenii care vă urează ca cele rele să se spele și cele bune să se adune. Pentru prima dată, și noi, cei din echipa TVR INFO, ne adunăm în jurul unei mese, așa cum stă bine unei familii sau unui grup de prieteni. Iar pentru mine, Revelionul între prieteni a fost provocarea de final de an, să încerc să vă arăt că suntem și noi oameni, la fel ca voi, cu bune și rele, că ne mai scapă accentul uneori, că ne împiedicăm, că râdem din tot sufletul și că, uneori, o glumă bună șterge toate știrile rele de peste an”, ne-a mărturisit Ilinca Nazarie.

„Am petrecut multe revelioane la serviciu, dar este pentru prima dată când n-am avut limită la distracție și deadline pentru a livra povestea... Ne-am simțit foarte bine la filmări, am cochetat și cu actoria, până a venit actriţa Ioana State și ne-a spus că ar fi mai bine să rămânem la știri...”, povesteşte râzând şi Laura Fronoiu. „Noi, însă, ne-am ținut de scenariul pregătit de colegul meu de la Telejurnal Matinal, Marius Popa. Ilinca Nazarie e cu siguranţă sarea și piperul echipei de la Știri, iar în prim plan vin, pe rând, colegii noștri care aduc, zi de zi, cele mai noi informații la TVR. Ce a ieșit? Un Revelion între prieteni. Așa că, în noaptea dintre ani, vă invităm la TVR INFO, să ne distrăm ca între prieteni!”, ne convinge Laura Fronoiu.

Vor fi peste trei ore și jumătate de umor de calitate la „Revelionul între prieteni”. Telespectatorii îi vor revedea, în scenete realizate pentru Revelioanele de altădată, pe Toma Caragiu, Ştefan Mihăilescu-Brăila sau Draga Olteanu-Matei. Aproape de miezul nopții, ne vom bucura de un moment de stand-up comedy. Ioana State, unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai momentului, vine în mijlocul ştiriştilor TVR.

Petrecerea jurnaliștilor TVR INFO e mai veselă şi datorită faptului că unul dintre cele mai cunoscute tarafuri din România - Taraful de la Vărbilău e responsabil cu muzica şi ritmul! Cu zeci de milioane de vizualizări pe YouTube, taraful este unul dintre puținele care au reușit să anime atmosfera chiar în cluburile din Centrul Vechi al Capitalei. Spectacolul se va încheia cu un moment-surpriză, unul neaşteptat de emoționant pentru sute de mii de români...