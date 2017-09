Duminica aceasta, la TVR 3, ne reamintim cu drag de Florian Pittiş

În apropierea zilei în care Moţu' ar fi împlinit 74 de ani, urmăriţi în 1 octombrie, două programe speciale: documentarul "Portret in Memoriam Florian Pittiş" (de la ora 20.00) şi spectacolul "Nu sunt turnul Eiffel " (de la ora 20.30) .

De la ora 20.00, documentarul Portret In Memoriam Florian Pittiş, ne reaminteşte personalitatea celui care a fost actorul, regizorul, vocea unică a radioului şi a teleenciclopediei, fondatorul grupului Pasărea Colibri sau al postului de Radio 3NET, cel care a inspirat generaţiilor de admiratori pasiunea pentru muzică, poezie şi libertate.

Moţu Florian Pittiş rămâne în memoria noastră cu întreg universul de spectacole pe care ni le-a dăruit, dar mai ales prin tulburătoarea sa voce prin care a transmis ideile sale profunde şi înţelepte.

Un documentar cu imagini spectaculoase din arhiva TVR, un Portret recompus din amintirile şi mărturiile prietenilor şi apropiaţilor săi, din spectacole antologice de teatru şi spectacole de muzică şi poezie, în care acesta a făcut parte. Regizori, actori, muzicieni, cantautori, realizatori de televiziune şi radio, au răspuns invitaţiei de a aduce in lumina reflectoarelor, povestiri legate de perioade de timp in care acestia au colaborat prin proiecte sau pur si smplu s-au aflat in preajma acestui Om, Florian Pittiş. Dintre cei intervievaţi îi amintim pe: Mariana Mihuţ, Mircea Diaconu, Violeta Andrei, Alexandru Darie, Mircea Neacşa, Mircea Vintilă, Mircea Baniciu, Ducu Bertzi, Andrei Dorobanţu.

Producator Cătălin Mireuţă

Realizator Daniela Ciolan

De la ora 20.30, ne aducem aminte de Florian Pittiş, urmărindu-l alături de Monica Ghiuță într-o bijuterie vizuală – „Nu sunt Turnul Eiffel”, de Ecaterina Oproiu, unul din primele teleplay-uri ale TVR, în regia lui Cornel Todea și Boris Ciobanu. Un arhitect în devenire şi o doctoriţă de ţară pierd ultimul autobuz spre oraş, fiind nevoiţi să o pornească pe jos spre o necunoscută şosea ce are să-i ducă înapoi la civilizaţie. Cei doi eroi devin partenerii unei fascinante aventuri a cunoaşterii de sine şi, inevitabil, a definirii propriului eu prin raportare la celălalt.

Cornel Todea, regizor al filmului "Adio, dragă Nela", prieten bun cu Moţu Pittiș, şi-l aminteşte ca pe "un rebel pentru cauza poeziei vieţii. Un rebel care a iubit viaţa prin ce a gândit, prin ce a făptuit, prin ce a dăruit... O energie contagioasă, pe care o risipea fără grija de a păstra rezerve pentru ziua de mâine, o bucurie de a trăi pentru bucuria celorlalţi. Aşa l-am cunoscut, în 1969, când a acceptat propunerea făcută de mine în calitate de regizor, ca, asociat cu Monica Ghiuţă, să pornim împreună la realizarea unuia dintre primele tele-play-uri ale televiziunii naţionale. Spectacolul-film tv, pornit de la piesa cu acelaşi nume a Ecaterinei Oproiu, se chema "Nu sunt Turnul Eiffel". O aventură pe gustul lui. Porneam cu exuberantă inconştienţă să fabricăm un produs care avea, graţie, prin excelenţă, atmosferei pe care Moţu Pittiş o crea în timpul lucrului, să câştige o bătălie cu produse ale unor televiziuni de renume".