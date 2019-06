Culisele unei transmisii istorice (IV)

Continuăm poveştile din culisele vizitei Suveranului Pontif în România spuse de reporterii, realizatorii TVR care, timp de trei zile, au participat la transmisiuni maraton.

Program milităresc

Diana Dumitraşcu a fost parte din delegaţia de 70 de jurnalişti care l-au însoţit pe Papa Francisc peste tot prin ţară - Bucureşti, Şumuleu Ciuc, Iaşi şi Blaj, după care l-au condus la Vatican.

„Am fost la Vatican cu o săptămână înainte ca Suveranul Pontif să pornească spre România. În acele zile am stat de vorbă cu foarte mulţi oameni, români stabiliţi in Italia, preoţi romano catolici şi greco-catolici. Toţi ne-au vorbit extrem de frumos despre Papa Francisc. Am făcut de acolo mai multe reportaje şi transmisiuni live, apoi am revenit în ţară cu avionul papal, în care era şi Sfântul Părinte. A fost o experienţă profesională şi umană unică, ceva ce, ca jurnalist, ţi se întâmplă o dată în viaţă”, mărturiseşte Diana.

Momentul cel mai emoţionant pentru ea a fost cel din avion, când Papa a venit să salute personal jurnaliştii. „Mi-a întins mâna şi s-a uitat fix în ochii mei cu o privire atât de blândă, încât, pentru moment, toată pacea lumii se pogorâse în acel avion. A transmis o stare specială de linişte. Iar în scurtul dialog pe care l-am avut, am simţit că nu se uita prin mine, am simţit că este prezent, mă aude, este atent şi mi-a dat sentimentul că mă tratează de la egal la egal. E minunat să ai astfel de confirmări legate de capacitatea unui om, pe care îl ştii doar de la televizor, de a fi... uman. Şi a avut răbdarea să facă asta cu noi toţi, cei 70 de jurnalişti acreditaţi în acel zbor. Aşadar, nu o să uit niciodată momentul acela. E un moment de suflet pentru mine”, mai spune Diana.

Pe tot parcursul vizitei Papei Francisc, cei 70 de jurnalişti au avut un program milităresc. „Ne-am trezit în fiecare noapte la ora 3.00, ca să fim gata de plecare la 4.00. Misiunea noastră era să ajungem mereu înaintea Sanctităţii Sale. Protocolul a impus ca şi noi să ne întoarcem în fiecare seară la Bucureşti, la fel ca Papa Francisc, aşa că asta ar fi un lucru pe care nu l-aţi văzut la televizor - oboseala noastră. Dar a meritat din plin. O dată în viaţă eşti acreditat în avionul papal. Şi cred că uneori nu s-a văzut emoţia Papei Francisc. Era şi el emoţionat, dar îţi dădeai seama de asta doar dacă erai foarte aproape de el.

M-aş bucura să dăinuie cât mai mult timp acea stare de împăcare pe care am simţit-o în cele trei zile în toată România. S-a dovedit că putem şi aşa, nu doar cu dezbinare şi indiferenţă. Ci cu multă bucurie, cu sufletul deschis, fiecare în credinţa lui, dar bucuros de întâlnirea cu celălalt”, încheie Diana.

Pas cu pas alături de Papa Francisc

Ciprian Dumea, videojurnalist la TVR 1, a filmat alături de jurnalista Diana Dumitraşcu de la Ştirile TVR. „Împreună am făcut parte din delegaţia de jurnalişti care l-a însoţit - în avion - pe Sfântul Părinte Papa Francisc. Pe 29 mai, am zburat spre Roma unde Diana se afla deja, pentru a transmite live ultimele pregătiri înainte de plecarea delegaţiei Vaticanului spre România.

Am transmis live cu un rucsac, am înregistrat stand-up-uri şi ilustraţie, pe tot parcursul vizitei: de la îmbarcarea în zborul special din Roma, la Cotroceni, Catedrala Naţională, Catedrala Sfântul Iosif, Şumuleu Ciuc, Iaşi, Blaj, Sibiu şi iar Roma. Voi păstra mereu amintea Sfântului Părinte care ne-a salutat personal, pe fiecare jurnalist în parte, în timpul zborului dinspre Roma. L-am rugat atunci să-mi binecuvânteze două medalioane, cu doi îngeraşi, pentru cei doi copii ai mei. Apoi, m-a impresionat conferinţa de presă din avion, la zborul de întoarcere şi senzaţia din timpul aterizării la Otopeni văzând din interiorul avionului pregătirile care aveau loc afară, spune Ciprian.

Ce nu s-a văzut la televizor di perspectiva lui? „Oboseala jurnaliştilor, atât a celor de la Vatican cât şi a celor din tară. În cazul nostru, al celor care l-am însoţit constant, în cele 8 zboruri şi câteva sute de km parcurşi în 5 zile, într-un ritm alert, a însemnat un efort pe care nu-l puteam amâna şi nici nu-l puteam lăsa pentru altcineva”, spune Ciprian. Cu ce mesaj rămâne după această experienţă? „Fără a forţa lucrurile voi folosi chiar unul dintre răspunsurile Sanctităţii Sale în conferinţa din avion: ".

„Să fim mai buni, să trăim mai simplu, să îi ajutăm pe cei mai puţin norocoşi”

Pe traseu, la venirea Sanctităţii Sale, s-a aflat jurnalistul Adelin Petrişor. Tot el a relatat şi de la ceremonia de plecare a Suveranului Pontif, de la Aeroportul din Sibiu.

„La plecare am fost privilegiat şi am stat în alt loc decât în acela în care au avut acces jurnaliştii. Am stat pe o terasă, deasupra Salonului oficial, locul în care Papa şi Preşedintele României au avut o ultimă întrevedere. Şi eu şi operatorul Dan Climescu am urcat acolo cu o oră şi ceva înainte de venirea Papei. Maşina scară cu care ne-am urcat a plecat. Cam cu o oră înainte de plecarea Sfântului Părinte, a început o ploaie torenţială, cu vânt şi grindină. Cum nu puteam coborî, am stat aşa cam 40-45 de minute. Toată lumea s-a putut adăposti, mai puţin noi, cei căţăraţi pe aeroport. Cu noi mai erau doi operatori de la car. În ciuda acestui episod, să îl văd pe Papa de la câţiva metri a fost un privilegiu. Mulţimea a fost pur şi simplu electrizată. Papa Francisc a evitat să meargă pe covorul roşu, s-a apropiat de oameni şi i-a salutat. A fost un moment cu o mare încărcătură, a fost emoţionant”, mărturiseşte Adelin.

Un detaliu care l-a uimit pe Adelin Petrişor a fost gestul celor de la TAROM care nu au profitat de moment pentru a a-şi promova piloţii şi compania, deşi avionul cu care Papa s-a întors la Vatican a fost unul TAROM.

„Să fim mai buni, să trăim mai simplu şi, cel mai important, să îi ajutăm pe cei mai puţin norocoşi, pe cei care nu de puţine ori au fost marginalizaţi şi discriminaţi”, este mesajul pe care ar trebui să-l reţinem, în opinia lui Adelin, după vizita Papei Francisc.

TVR a scris încă o dată istorie

Cu o echipă de profesionişti, pasionaţi şi implicaţi. „A fost multă emoţie pentru evenimentul unic reflectat de TVR, bucuria imaginilor care ajungeau la sufletul publicului, stresul unor evenimente neprevăzute pe care le rezolvam cu toţii câteodată cu doar câteva secunde înainte de intrarea în emisie, munca tuturor colegilor pe care i-am simţit extrem de implicaţi în ceea ce făceau, importanţa transmisiei care curgea atât pe ecranele Televiziunii Române, cât şi pe cele mai importante canale de ştiri internaţionale sau din ţară”, spune Alina Amza, manager al proiectului din partea TVR.

„Defecţiunile echipamentelor tehnice cauzate de vremea nefavorabilă au fost rezolvate în ultima clipa de colegii noştri care au improvizat, au inventat şi au reuşit să aducă cea mai bună imagine pe micile ecrane. Ore în şir, epuizaţi de efort. Într-un colţ al regiei de emisie Estela Dinca alături de un preot catolic au subtitrat în direct slujbele religioase ale Sfântului Părinte fără niciun fel de sincopă. Colegii de la carele de transmisie au găsit soluţii tehnice acolo unde alţii ar fi renunţat. Transmisia de la Şumuleu Ciuc a ridicat cele mai mari probleme prin amplasamentul tehnic, diferenţele de nivel, accesibilitatea dificilă, întinderea care trebuia cuprinsă cu cele mai multe camere TV, 16. Nimeni nu şi-a imaginat clipele în care colegul nostru care filma de pe antemergător se afla în exterior, pe o ploaie cu grindină, într-o maşină ce rula cu peste 80 km la ora.

TVR a scris încă o dată istorie şi a demonstrat tuturor că este o forţă prin calitatea transmisiilor, complexitatea informaţiilor şi implicarea a sute de persoane. Imaginile-document vor rămâne principala sursă de informaţie pentru acest moment istoric, un reper al vizitei apostolice în care TVR a jucat cel mai important rol”, mai spune Alina.

Din studioul 2 de la Bucureşti, programul dedicat vizitei Papei Francisc a fost găzduit de jurnalistul Titi Dincă, cel care a făcut parte şi din echipa de management a pregătirii acestui eveniment. Este unul dintre puţinii jurnalişti din România pentru care, într-o carieră pe care a avut-o doar în TVR, a existat şansa de a fi parte a unui nod decizional important privind conţinutul a două vizite istorice – vizita Papei Ioan Paul al II-lea si cea a Papei Francisc.

„Cei de la tehnic au înţeles că ceea ce vede o lume întreagă este munca lor”

Laura Neagu, mama Laura cum îi spun colegii, a fost şi mama acestei transmisii complexe. A coordonat echipele tehnice aflate pe carele de transmisii din Bucureşti, de la Aeroportul Otopeni, la Cotroceni, Palatul Patriarhiei şi Catedrala Mântuirii Neamului. „Acestea au fost locaţiile mari. Am avut pe traseu 24 de puncte unde am montat camere, dar şi camera din antemergător”, spune Laura. De asemenea, pentru ca telespectatorii să aibă cele mai bune imagini, Laura Neagu, şef Serviciu Resurse de Producţie la Ştirile TVR, a supravegheat echipele tehnice de la Şumuleu Ciuc, din Iaşi, Blaj şi de la Biserica Barbu Lăutaru.

„Pentru mine, toate momentele au fost importante. Am privit şi gândit cele trei zile ca pe o singură acţiune. Toate trebuiau să meargă strună. M-a emoţionat foarte tare reacţia oamenilor atunci când Papa Francisc trecea printre ei. Eu însămi m-am liniştit brusc atunci când, la Sf. Iosif, s-a uitat la mine. Nici acum nu pot să-mi explic”, mărturiseşte Laura.

„Pentru noi, pentru colegii mei, a fost un efort uriaş. Acesta nu s-a văzut la televizor. Montări, demontări în timp record, condiţii meteo nefavorabile. Cu toate acestea, coordonarea a fost perfectă. Toţi au înţeles, vorbesc de cei de la tehnic, că ceea ce vede o lume întreagă, este munca lor. Au demonstrat că suntem o mare echipă. Si le mulţumesc pentru asta! Mesajul pe care îl păstrez după aceste zile este, de fapt, un citat din Papa Francisc: daca vrei să izbândeşti, îndrăzneşte! Noi am îndrăznit şi am izbândit!”, a spus Laura.