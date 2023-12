„Visul unei nopți de iarnă”, o poveste de dragoste cu Rodica Mandache și Florin Piersic, în 27 decembrie, la TVR Cultural | VIDEO

TVR Cultural îi invită pe telespectatori miercuri, 27 decembrie, de la ora 22.00, la piesa „Visul unei nopți de iarnă”, filmată în studiourile Televiziunii Române în anii '80, cu Rodica Mandache și Florin Piersic în rolurile principale. Adaptarea TV este semnată de Ioana Prodan și Dan Necșulea.

„Visul unei nopți de iarnă”, piesă semnată de Tudor Mușatescu, este povestea de dragoste dintre scriitorul Alexandru Manea și Maria Panait, tânăra sa admiratoare, vânzătoare la un magazin de bijuterii. Cei doi se îndrăgostesc în noaptea de Anul Nou.

Distribuția: Rodica Mandache, Florin Piersic, Matei Alexandru, Adela Mărculescu, Margareta Pogonăț, Ștefan Radoff, Grigore Gonța, Bogdan Mușatescu.

Echipa TVR: asistent regie - Viorica Petre, scenografie - Dumitru Georgescu; operator-șef - George Grigorescu; regia de montaj - Bergi Diradurian, ilustrația muzicală - Lucian Ionescu. Regia: Dan Necșulea, adaptarea pentru TV - Ioana Prodan și Dan Necșulea.

„Sigur că am avut o şansă extraordinară că Televiziunea Română a dat-o an de an, timp mulţi ani, de Crăciun sau Revelion. Este un premiu foarte mare pentru noi. Şi subiectul, dar şi noi am fost mai sinceri ca niciodată. E o piesă frumoasă şi cred că orice femeie vrea să joace rolul acesta. Chiar Florin a vrut să joace „Doruleţ”, i-a plăcut rolul acesta extraordinar de tare”, spunea Rodica Mandache, interpreta rolului „Doruleţ”, din piesa de teatru „Visul unei nopţi de iarnă”.

Piesa „Visul unei nopți de iarnă” a avut premiera pe scenă în anul 1937, la Teatrul „Comedia” din Bucureşti, avându-i în rolurile principale pe George Vraca, Nelly Sterian şi W. Ronea. Ulterior, melodrama a fost ecranizată de două ori: prima dată în 1946, în regia lui Jean Georgescu, iar a doua oară, în 1980 (varianta pentru televiziune), în regia lui Dan Necşulea.

Urmăriți mai jos un promo al TVR din anul 2015: