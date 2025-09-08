Premierul Ilie Bolojan, într-un interviu în exclusivitate la TVR

TVRINFO

Premierul vorbește deschis despre ce ne așteaptă, în dialogul cu reportrul Ştirilor TVR Alina Manolache. Aflăm informații despre situația politică, măsurile de austeritate și impactul lor asupra economiei și administrației. Luni, 8 septembrie, de la ora 21.00, la TVR 1, respectiv de la 22.00, la TVR INFO.

Guvernul și-a angajat recent răspunderea în Parlament pentru pachetul de reforme fiscal-bugetare, declanșând critici și moțiuni de cenzură. Premierul anunță reduceri de posturi în administrația locală, schimbări în companiile de stat și recunoaște că România nu va putea coborî deficitul sub 8% până la finalul anului, aşa că se impun măsuri urgente. Luni, 8 septembrie, de la ora 21.00, la TVR 1, respectiv de la 22.00, la TVR INFO, premierul Ilie Bolojan răspunde întrebărilor pe aceste subiete adresate de reporterul TVR Alina Manolache, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Televiziunea Română.

Aflăm, aşadar, direct de la Palatul Victoria, cele mai importante informații despre situația politică, măsurile de austeritate și impactul lor asupra economiei și administrației. La TVR 1 şi TVR INFO, urmărim discuția ce explică deciziile care contează pentru prezentul și viitorul României.

foto: Agerpres, Inquam Photos