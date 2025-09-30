Istoria banilor și identitatea omului (III): De la arginți la viitor digital

Am ajuns la al treilea articol din seria dedicată banilor și declinării lor în viața noastră. Analizăm în acest articol modul în care cuvintele nu sunt simple vehicule de informație, ci poartă o memorie culturală: de exemplu, o pereche lexicală interesantă este formată de „argents" din franceză și arhaismul românesc „arginți". Și încheiem cu profeția unor experți: viitoarele generații nu vor mai vedea monede sau bancnote.

Etimologia și evoluția cuvintelor „argents" și „arginți" dau măsura legăturii dintre metalul prețios și valoarea monetară. Ban de argint, monedă de argint, bijuterie de argint - numai pe acestea dacă le căutăm în folclor, umplem biblioteci și videoteci de legende și mărturii. Argintul cu toate sensurile și puterile lui se găsește în buzunare, vise, conturi și podoabe, legat sau mai bine spus împletit cu destinul omului.

Perechea lexicală fascinantă pe care o analizăm este, așadar, argents (în limba franceză) - arginți (arhaism românesc). Ambele se referă la bani, la valoarea monetară, dar etimologia lor comună ne trimite la o sursă mult mai concretă și mai străveche: argintul, metalul prețios. Ambele cuvinte sunt derivate din latinescul „argentum" care înseamnă „argint", ceea ce dezvăluie o realitate economică fundamentală pentru civilizațiile antice și medievale: valoarea banilor era inseparabilă de valoarea intrinsecă a metalului din care erau făcuți. Banii nu erau doar un mijloc de schimb, ci erau chiar o reprezentare fizică a bogăției, o promisiune tangibilă de valoare. Astfel, a avea „argents" sau „arginți" nu însemna a avea simple bucăți de metal, ci a deține un fragment de valoare universală, recunoscută și acceptată.

Deși provin din aceeași sursă, evoluția celor două cuvinte reflectă destine culturale și economice distincte. În franceză, cuvântul „argent" a suferit o tranziție de la denumirea metalului la cea a banilor. Acest lucru se datorează în parte continuității și centralizării statului francez, care a standardizat sistemele monetare. Folosirea termenului „argent" pentru „bani" este un fenomen contemporan, un cuvânt viu și fluid, care a pierdut aproape complet referința la metalul de bază. Astăzi, un francez nu se gândește la metal când spune „J'ai de l'argent" (Am bani).

Pe de altă parte, în limba română, cuvântul „arginți" a rămas un arhaism, o fosilă lingvistică care ne conectează cu trecutul. Folosit astăzi în texte literare, biblice sau istorice, termenul are o rezonanță solemnă. Când vorbim despre „cei treizeci de arginți" ai lui Iuda, nu ne gândim la o sumă de bani moderni, ci la o trădare de o valoare simbolică imensă, exprimată în moneda vremii.

Etimologia acestor cuvinte ridică o întrebare esențială: Ce sunt, de fapt, banii?

Odată cu abandonarea etaloanelor metalice (etalonul - aur), valoarea nu mai este garantată de un metal fizic, ci de încrederea în guvernul care o emite. O bancnotă de 100 de lei sau de 100 de euro nu valorează nimic în sine, dar valoarea lor provine dintr-o convenție socială și politică. „Argintul" modern a devenit o promisiune, nu o certitudine materială.

Prin urmare, diferența dintre „argents" și „arginți" nu este doar una semantică sau istorică. Este o diferență de filosofie. În timp ce „argentul" francez a evoluat alături de o economie din ce în ce mai abstractă, păstrând doar numele metalului, „arginții" românești au rămas o capsulă a timpului, o amintire a unei epoci în care valoarea era ceva ce puteai simți, cântări și de care te puteai lega material.

Cu cât comunitățile au progresat din punct de vedere economic și tehnologic, cu atât banii au devenit mai puțin „reali". De la monede de argint la impulsuri electronice, transformarea banilor a fost una de dematerializare completă. Iar cuvintele „argents" și „arginți", cu diferențele lor, ne servesc drept mărturie a acestei tranziții profunde și a schimbării noastre de percepție asupra a ceea ce înseamnă, de fapt, bogăția.

Viitorul digital: viitorul monedei, plățile digitale, criptomonedele și sistemele fără numerar

Recunoaștem sau încă nu ne-am dumirit, dar ne aflăm la un moment de răscruce în istoria banilor. De mii de ani, moneda a evoluat de la scoici și metale prețioase la bancnote de hârtie. Acum, revoluția digitală ne duce rapid într-o eră în care numerarul, în forma sa fizică, devine o relicvă. Cardurile bancare, tranzacțiile virtuale, criptomonedele și sistemele de plată fără numerar redefinesc astăzi modul în care percepem și utilizăm banii.

Tranziția către o economie fără numerar este o evoluție firească, determinată de factori practici: eficiența - Plățile digitale sunt instantanee și pot fi efectuate de oriunde, oricând, eliminând necesitatea de a transporta bani fizici sau de a folosi un bancomat. Cardurile contactless, plățile prin cod QR și aplicațiile mobile au simplificat experiența de a cumpăra; costurile reduse - Pentru bănci și companii, gestionarea numerarului (transport, depozitare, securitate) este costisitoare și cronofagă, iar reducerea utilizării banilor fizici scade aceste costuri operaționale și, teoretic, poate contribui și la scăderea prețurilor; securitate sporită - Deși plățile digitale nu sunt imune la fraude, ele sunt în general mai sigure decât numerarul. Pierderea unui portofel cu numerar înseamnă pierderea definitivă a acelor bani, în timp ce un card pierdut sau furat poate fi blocat rapid, iar tranzacțiile neautorizate pot fi anulate; transparență, control - Tranzacțiile digitale lasă urme, ceea ce face evaziunea fiscală și activitățile ilegale mult mai dificile, iar guvernele și autoritățile de reglementare au o vizibilitate, un control mai mare asupra fluxurilor financiare.

Dacă (sau când) vom ajunge la o societate fără numerar, vom cunoaște nu doar beneficii, ci și provocări: redefinirea rolului băncilor; incluziunea/ excluziunea financiară - Persoanele în vârstă sau cele cu venituri reduse, de exemplu, cele care nu dețin un smartphone sau nu au încredere în tehnologie riscă să fie excluse dintr-o economie dominată de plățile digitale; securitatea cibernetică și confidențialitatea - Cu cât se mută în online mai multe tranzacții, cu atât mai mare devine riscul de atacuri cibernetice, fiecare plată digitală generează date și se ajunge la întrebări serioase despre confidențialitate și utilizarea informațiilor financiare de către companii și guverne.

Revoluția cripto, Bitcoin și dincolo de el, reprezintă un nou subiect și o nouă bătaie de cap în lumea financiară contemporană. Apariția Bitcoin-ului și a altor criptomonede înseamnă o febră comercială cu temperaturi proprii tot mai ridicate și provocări tot mai înfierbântate.

Bitcoin a fost creat în 2009 ca o alternativă descentralizată la sistemul financiar tradițional. Bazat pe tehnologia blockchain, Bitcoin elimină intermediarii (cum ar fi băncile) și permite tranzacții directe, peer-to-peer. Criptomonedele s-au născut din neîncrederea în sistemul bancar după criza financiară din 2008. Ele oferă anonimitate (relativă), rezistență la inflație (datorită ofertei limitate) și posibilitatea de a deține bani fără intervenția unui stat sau a unei bănci.

Deși Bitcoin a atins valori uriașe, volatilitatea sa îl face mai degrabă un activ de investiții decât o monedă de tranzacție de masă. Cu toate acestea, tehnologia blockchain de bază este văzută ca viitorul finanțelor. Bănci centrale din întreaga lume explorează deja posibilitatea de a lansa propriile lor monede digitale ale băncii centrale (CBDC - central bank digital currency). Acestea ar îmbina eficiența criptomonedelor cu controlul și stabilitatea oferite de o bancă centrală.

Utilizarea banilor fizici este în declin constant, mai ales în țările dezvoltate. În Suedia, de exemplu, numerarul este folosit în mai puțin de 10% dintre tranzacții. Fenomenul este similar în Norvegia sau Finlanda unde plățile cu smartphone-ul au depășit și plățile cu cardul. Unii experți prevăd că viitoarele generații nu vor mai ști cum arată o bancnotă sau nu vor pune mâna pe vreuna.

Viitorul banilor este digital. De la carduri la criptomonede și monede digitale ale băncilor centrale, fiecare inovație împinge numerarul mai aproape de statutul de obiect de colecție. Tranziția aceasta pe care o trăim înseamnă o schimbare tehnologică și o evoluție socială profundă care ne vor schimba modul în care interacționăm cu banii, cu instituțiile financiare și, în cele din urmă, cu lumea.

