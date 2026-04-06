Turcia lui Erdogan, între putere, control și război la granițe

publicat: Sâmbătă, 04 Aprilie 2026

Emisiunea „Omul și timpul” propune, duminică, ora 17:00, la TVR Cultural, un dialog despre putere, influență regională și felul în care deciziile unui lider pot redesena echilibrul geopolitic al unei întregi regiuni.

 

Istoricul și specialistul în spațiul turc, conf. univ. dr. Ionuț Cojocaru, este invitatul lui Rafael Udriște, duminică, la ora 17:00, pe TVR Cultural. Tema emisiunii este ascensiunea și consolidarea puterii lui Recep Tayyip Erdoğan și transformările profunde ale Turciei din ultimele două decenii.

Punctul central al discuției îl constituie volumul semnat de conf. univ. dr. Ionuț Cojocaru, „Recep Tayyip Erdoğan. Omul politic”, apărut recent la Editura Libris. Volumul oferă o analiză concentrată asupra mecanismelor prin care Erdoğan a acumulat putere și a redefinit raportul dintre autoritate și democrație.

Dialogul este completat de intervențiile unor reputați istorici și experți în securitate: profesorul universitar Ioan Scurtu, autorul prefeței cărții; Ioana Constantin-Bercean, expertă în Orientul Mijlociu, cu o analiză și un posibil scenariu privind evoluția conflictului din Iran; și Flavius Caba, președintele Institutului de Politică și Economie a Orientului Mijlociu (MEPEI), care abordează rolul Turciei în context global și dimensiunea economică a tensiunilor actuale.

Rafael Udriște și invitații lui construiesc portretul unui lider care a schimbat fundamental Turcia, ducând-o de la un stat ancorat în modelul kemalist la un actor regional relevant, capabil să negocieze simultan cu marile puteri și să își urmărească propriile interese strategice.

În 2026, Turcia nu mai poate fi analizată în afara marilor dosare internaționale: conflictul din Orientul Mijlociu, războiul din Iran, ascensiunea Chinei, relațiile fluctuante cu Uniunea Europeană și Statele Unite, dar și ambițiile economice și energetice ale Ankarei.

Fără a epuiza un subiect în continuă schimbare, emisiunea pune întrebări esențiale: cum a reușit Erdoğan să concentreze atât de multă putere; care sunt limitele acestui model; în ce măsură politica externă a Turciei răspunde unor interese strategice sau unor nevoi interne de consolidare; și ce rol va juca Ankara în reconfigurarea echilibrului regional.

Înregistrată la Muzeul de Artă Veche Apuseană „Ing. Dumitru Furnică-Minovici”, emisiunea „Omul și timpul”, realizată de Rafael Udriște, aduce, și de această dată, un dialog necesar despre lumea în care trăim.

„Omul și timpul”, duminică, ora 17:00, la TVR Cultural (redifuzare marți, ora 22:35).

 

