"Lozul cel Mare", o comedie despre moravurile parveniților | VIDEO

Urmărim o ediție "Mozaika", miercuri, 8 octombrie, de la ora 13:00, la TVR 2 și online pe TVR+.

Mozaika "Mozaika" este o producție a Redacției Alte Minorități, dedicată minorității evreiești din România și personalităților din întreaga lume care au contribuit la dezvoltarea și promovarea culturii idiș.

Teatrul Evreiesc de Stat a contribuit la acest demers prin organizarea unui eveniment conex desfăsurat sub egida Festivalului International George Enescu, aducând în atenția publicului spectacolul "Lozul cel Mare" de Șhalom Aleihem, în regia lui Andrei Muntean.

Muzica tradițională evreiască, reinterpretată printr-o orchestratie cultă, adaugă o dimensiune specială spectacolului, creând o legătură subtilă cu spiritul Festivalului Enescu.

Alte subiecte ale ediției:

- Shana Tova u Metuka! Sărbătoarea Rosh Hashanah reprezintă un moment solemn și festiv în tradiția iudaică, marcând începutul unui nou an. Sunetul șofarului, instrument ritualic confecționat din corn de berbec, vestește acest eveniment, invitând la introspecție și pocăință.

Anul acesta, comunitatea evreiască din România s-a reunit la Templul Coral din București pentru a celebra Rosh Hashanah, intrând astfel în anul 5786. Această sărbătoare nu se reduce doar la consemnarea trecerii timpului, ci simbolizează vitalitatea și coeziunea comunității, precum și capacitatea sa de a privi cu optimism spre viitor.

Rosh Hashanah reprezintă o ocazie de reînnoire spirituală și reafirmare a valorilor fundamentale ale iudaismului, oferind totodată un prilej de bucurie și comuniune.

- Yom Kippur, Ziua Ispășirii, ocupă un loc central în calendarul evreiesc, fiind considerată cea mai sacră zi. Sărbătoarea, ce survine la zece zile după Rosș Hașana, Anul Nou Evreiesc, încununează cele „Zece Zile ale Penitenței”. În această zi solemnă, credincioșii se îndreaptă către divinitate pentru a implora iertare și se angajează într-un proces riguros de introspecție, evaluând acțiunile întreprinse de-a lungul anului care a trecut.

Yom Kippur depășește simpla abstinență alimentară, devenind o invitație profundă la reflecție și iertare, oferind oportunitatea de a încheia un ciclu și de a întâmpina noul an cu puritate spirituală. Mesajul său universal, axat pe reconciliere și solidaritate, își păstrează relevanța pentru toți, indiferent de apartenența religioasă.

Producător Anamaria Tecuceanu Bobe

"Mozaika", miercuri, 8 octombrie, de la ora 13:00, la TVR 2 și online pe TVR+

