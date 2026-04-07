loader
Foto

"Dincolo de altar"

publicat: Luni, 06 Aprilie 2026

RECOMANDARI  TVR2 

"Dincolo de altar" vă propune o călătorie dincolo de imaginea cunoscută a locurilor sfinte. Nu este doar o incursiune vizuală într-unul dintre cele mai importante spații ale creștinătății, ci o explorare a sensurilor profunde care au modelat acest loc unic în lume. Sâmbătă, 11 aprilie, de la ora 17:30, la TVR 2.

 

(w882) 11 altar /Straturi peste straturi de istorie, credință și memorie se depun în tăcere, până când fiecare piatră ajunge să spună o poveste.

(w882) 1 coloanaIerusalimul este unul dintre aceste locuri. Iar în inima lui, acolo unde pașii a milioane de pelerini au desenat de-a lungul secolelor același drum, se află un spațiu care continuă să fascineze, să tulbure și să provoace: Biserica Sfântului Mormânt.

(w882) 6 altar /Pornim de pe înălțimea Muntelui Măslinilor, acolo unde liniștea pare să învingă orice zgomot. Între mii de morminte de piatră, într-un peisaj care respiră istorie și așteptare, descoperim o lume în care moartea nu este finalul, ci o promisiune. Este locul în care Ierusalimul își dezvăluie una dintre cele mai puternice dimensiuni ale sale: aceea de spațiu al speranței.

(w882) 4 altar /Coborâm apoi spre cetatea veche, urmând drumul pe care milioane de oameni l-au parcurs înaintea noastră. Destinația este una singură: Biserica Sfântului Mormânt. Un loc care nu oferă doar certitudini, ci și întrebări. Un spațiu în care credința și istoria nu se exclud, ci se suprapun, uneori armonios, alteori tensionat.

(w882) 5 altar /Aici, fiecare colț spune o poveste. De la Golgota, locul răstignirii, până la mormântul gol, considerat de credincioși locul Învierii, traseul devine o experiență în sine. Nu este doar un parcurs fizic, ci unul interior. Un drum care invită la reflecție, la introspecție, la înțelegerea unei istorii care continuă să influențeze lumea de astăzi.

(w882) 2 culopa sEmisiunea urmărește nu doar dimensiunea spirituală a acestui loc, ci și complexitatea sa istorică și confesională. De-a lungul secolelor, Biserica Sfântului Mormânt a fost distrusă, reconstruită, disputată și împărțită între diferite comunități creștine. Greci, armeni, latini, copți, sirieni sau etiopieni – fiecare și-a lăsat amprenta, fiecare a contribuit la identitatea acestui spațiu.

(w882) 9 altar /Astăzi, echilibrul dintre aceste comunități este reglementat de un sistem strict, cunoscut sub numele de „Status Quo”, o realitate care transformă biserica într-un loc nu doar al rugăciunii, ci și al negocierii continue între tradiții, drepturi și sensibilități.

(w882) 8 altar /Dincolo de altar  surprinde această complexitate fără a pierde din vedere esențialul: experiența umană. Emoția pelerinului care atinge piatra, liniștea celui care se roagă, întrebările celui care caută. Pentru că, Este o invitație la descoperire, dar și la reflecție.

(w882) 10 altar /Pentru că, uneori, înțelegerea unui loc înseamnă mai mult decât a-l vedea. Înseamnă a-l simți.

(w882) 7 altar /Vă invităm să urmăriți „Dincolo de altar" , o producție care aduce în prim-plan povești despre credință, istorie și sens, într-o manieră jurnalistică echilibrată și profundă. Sâmbătă, 11 aprilie, de la ora 17:30, la TVR 2.

Producător Elena Dinu
Credit foto: Elena Dinu

Tag-uri: biserica sfantului mormant, Cap compas, dincolo de altar, Ierusalim, TVR 2

recomandari Logo

 

#recomandari

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate