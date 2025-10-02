Recital extraordinar Fuego la Festivalul Național de Muzică Ușoară "Mamaia", 2025

A stârnit reacții puternice și a reușit să arate din nou că este o forță artistică.​ Este vorba despre Paul Surugiu-Fuego, pe care îl puteți urmări sâmbătă, de la ora 20.00 (în reluare duminică de la 15.00), la TVR 2, în prima parte a acestui recital de anvergură. Partea a doua a recitalului extaordinar se va difuza sâmbăta și duminica viitoare (11 și 12 octombrie).

Paul Surugiu-Fuego a făcut un spectacol grandios la Festivalul Național de Muzică Ușoară „Mamaia@, 2025, unde și-a și celebrat ziua de naștere pe scenă. Concertul a fost un omagiu adus muzicii ușoare, în variantă pop-simfonică, alături de Orchestra Simfonică a Festivalului și de Corul de copii "Allegretto", al căror dirijor este Cristian Obrejan.

Îndrăgitul artist a creat o atmosferă unică, o gală a muzicii ușoare românești, cu o parte din șlagărele lansate la Mamaia, dar și cu șlagăre de neuitat ale românilor, cu multe surprize inedite, efecte speciale, energie bună, nostalgie și, desigur, cu hiturile sale atât de iubite și de apreciate. ​Lansat la Festivalul de la Mamaia, în anul 1993, Fuego a revenit pe această scenă după 32 de ani cu un spectacol ca o reverență în fața trecutului muzical.

Invitatele speciale ale lui Paul Surugiu, alături de care a cântat în duet, sunt laureate ale Festivalului în anii '80 și începutul anilor '90 - MARINA FLOREA (câștigătoare a Trofeului în 1983), GINA PĂTRAȘCU (câștigătoare în 1983), SIMONA FLORESCU (câștigătoare a Trofeului în 1985), ILEANA ȘIPOTEANU (laureată în anii 1986 și 1987), SANDA LADOȘI şi DENIS ȘTEFĂNESCU (laureate în 1988), CARMEN TRANDAFIR (câștigătoare a Trofeului în 1991) și Lidia Buble.

​Lor li s-a alăturat amfitrionul serii, atât de cunoscutul Octavian Ursulescu.

"Am fost onorat să cânt și să omagiez muzica ușoară românească la Festivalul de la Mamaia 2025. ​​În ciuda vremii, am reușit să ducem la bun sfârșit un regal, un concept aparte. A plouat torențial chiar până în momentul în care am intrat eu pe scenă, dar asta nu a împiedicat publicul să rămână, să asculte şi să danseze, timp de aproape patru ore, pe acordurile unei poveşti frumoase, cu și despre trecut, cu nostalgii, dar și cu muzica aparte a copilăriei noastre, îmbrăcată în "haine noi", cu orchestrații pop-simfonice. M-am simțit iubit și prețuit pentru munca mea, pentru ceea ce sunt, pentru ce ofer oamenilor.

​​Eu nu fac niciodată mare caz de statutul meu. ​​Nu sunt vedetă, sunt artistul care iubește oamenii şi căruia îi place cel mai mult să fie pe scenă și să realizeze proiecte grandioase, așa cum a fost și cel de la Mamaia. ​​A fost un maraton la care s-a muncit mult, mai bine de două luni. Pentru cei de azi poate că acest festival nu reprezintă mare lucru, dar pentru generația mea era o "rampă de lansare", era evenimentul anului. ​​De asta am vrut să ofer altceva, o reîntoarcere la șlagărele de cândva. Da, cred că muzica ușoară românească este gustată de public şi are nișa ei. ​​Avem capodopere care trebuie cunoscute și cântate, iar eu nu voi conteni să le promovez și să lupt pentru ducerea lor mai departe, către marele public. ​​Vă mulțumesc tuturor și vă iubesc!", a spus Paul Surugiu - Fuego.

Program de difuzare:

TVR2

SÂMBĂTĂ, ORA 20:00

DUMINICĂ, ORA 15:00

TVR INTERNAŢIONAL

VINERI, ORA 10:00 (ORA ROMÂNIEI)

SÂMBĂTĂ, ORA 21:00; ORA 04:00 (ORA ROMÂNIEI)

TVR MOLDOVA

SÂMBĂTĂ, ORA 21:00; ORA 04:00

DUMINICĂ, ORA 15:00​

Echipa:

Jurnaliste:

ANDREEA BACIU

ADINA TODERAŞCU

Producător:

CODRUŢA PRUNARIU