Premieră: Rubrică în limba rromani, în cadrul emisiunii „Opre Roma”, la TVR 1

Realizată și prezentată de doi oameni valoroși ai comunităţii rrome, actori și activiști culturali recunoscuți – Zita Moldovan și Sorin Aurel Sandu, rubrica bilunară în limba rromani „Ilo rromano / Suflet rrom” va difuzată vinerea, de la ora 15.00, în cadrul emisiunii „Opre Roma”, pe TVR 1.

Toamna aduce o premieră importantă pe micile ecrane: prin Redacția Alte Minorități, TVR lansează o rubrică bilunară în limba rromani – „Ilo rromano / Suflet rrom”, în cadrul emisiunii „Opre Roma”, de la TVR 1. Este un proiect ambițios, prin care TVR își reafirmă rolul de serviciu public și de promotor al diversității culturale, aducând în prim-plan limba, identitatea și patrimoniul comunității rrome.

„Noua rubrică în limba rromani din cadrul emisiunii Opre Roma reprezintă, pentru mine și pentru întreaga echipă redacțională, mai mult decât un simplu segment editorial – este un pas firesc și necesar către recunoaștere, vizibilitate și respect. Prin vocea și sensibilitatea Zitei Moldovan și a lui Sorin Sandu, ambii actori rromi, această rubrică își propune să aducă în prim-plan frumusețea limbii rromani, bogăția expresivității sale și puterea ei de a conecta oamenii. Ne dorim ca publicul să simtă emoția și forța limbii rromani, să redescopere în ea nu doar un mijloc de comunicare, ci și un spațiu al identității”, subliniază importanța noii rubrici Oana Crețulescu, producătorul emisiunii „Opre Roma”.

Vocea comunității, în emisiunea „Opre roma”, difuzată vinerea, de la ora 15.00, la TVR 1

Rubrica „Ilo rromano / Suflet rrom” este realizată și prezentată de doi oameni valoroși din comunitatea rromă, actori și activiști culturali recunoscuți: Zita Moldovan și Sorin Aurel Sandu. Ei aduc în televiziune nu doar experiența artistică și profesională, ci și autenticitatea unei voci care vorbește „din interior” pentru întreaga comunitate. Prin „Ilo rromano / Suflet rrom”, TVR oferă un spațiu în care limba rromani își regăsește locul firesc: pe scena publică, în dialog cu societatea. Rubrica prezintă nu doar povești autentice, arătând că televiziunea publică rămâne fidelă misiunii sale de a promova diversitatea și de a încuraja respectul și coeziunea socială.

„Atunci când vorbim în limba noastră, avem putere, avem demnitate și limba noastră se face auzită în lume. Mă bucur că vom avea această rubrică în cadrul emisiunii Opre Roma, de pe TVR 1. Mă întorc la prima mea dragoste, pentru că drumul meu în televiziune a început chiar la TVR Cluj, cu prima emisiune cu și despre rromi. Este esențial să avem o rubrică în limba rromani, pentru că limba este sufletul unei comunități. Dacă o pierdem, pierdem o parte din cine suntem. Este un act de rezistență culturală și un pas spre respect și egalitate. Fiecare cuvânt rostit în rromani la televizor este o dovadă că existăm, că suntem aici și că merităm să fim auziți”, transmite Zita Moldovan un mesaj puternic despre demnitate și identitate.

La rândul său, Sorin Aurel Sandu subliniază valoarea istorică și culturală a demersului: „Colaborarea cu emisiunea Opre Roma de la TVR 1 este una care mă bucură nespus, cu atât mai mult cu cât este vorba despre realizarea unei rubrici în care se vorbește integral în limba rromani (cu subtitrare în limba română). Aș putea spune că este un act de curtoazie și chiar de dreptate pentru limba rromani, care a dovedit că se pretează la teatru, poezie, proză și merită să aibă o platformă tv care să o ajute să se exprime și în alte sfere socio-culturale. O rubrică realizată integral în limba rromani este cu atât mai importantă și mai valoroasă, cu cât acest lucru se întâmplă la televiziunea națională. Le mulțumesc colegilor din Redacția Alte Minorități a TVR pentru primirea lor caldă și sper din toată inima că vom avea o colaborare frumoasă și de durată.”

Cine sunt realizatorii noii rubrici „Ilo rromano / Suflet rrom”

Zita Moldovan – actriță, jurnalistă, creatoare de modă și activistă culturală. Este una dintre cele mai cunoscute voci ale comunității rrome, cu peste 20 de ani de experiență în televiziune și în artele spectacolului. Fondatoare a brandului de modă „Loly” și co-fondatoare a Companiei de Teatru „Giuvlipen”, Zita s-a remarcat prin proiecte artistice și sociale dedicate promovării identității rrome și combaterii stereotipurilor. Laureată a premiului TAJSA Roma Cultural Heritage 2021, acordat de European Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC).

Sorin Aurel Sandu – actor al Teatrului „Stela Popescu”, poet și traducător. A realizat prima montare integral în limba rromani a unei piese de teatru clasic românesc („O noapte furtunoasă” de I.L. Caragiale – „Jekh rǎt lisiame”). Are peste două decenii de experiență pe scenă și în televiziune, în proiecte culturale și educaționale dedicate comunității rrome. Este autor a două volume de poezie, inclusiv în versiune bilingvă română-rromani.

„Opre Roma” – difuzar:e vinerea, ora 15.00, la TVR 1

Noua rubrică „Ilo Rromano / Suflet Rrom” – bilunar

foto: TVR; Redacţia Alte Minorităţi