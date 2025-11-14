PORTRET DE EXCELENȚĂ – FELIX PĂTRĂȘCANU

A renunțat la visul mamei de a-l vedea judecător și a ales un drum pe care nu și-l imaginase niciodată: antreprenoriatul. Cu răbdare, determinare, integritate și o viziune rar întâlnită, Felix Pătrășcanu a construit în timp un adevărat imperiu logistic, devenind unul dintre cei mai respectați antreprenori din România. Povestea lui o veți afla în emisiunea „Portret de excelență”, duminică, 16 noiembrie, ora 15.30, la TVR Cultural.

Astăzi, Felix Pătrășcanu conduce o companie care a depășit granițele țării, face parte din inițiative ce sprijină tinerii și a pus bazele unei fundații prin care susține proiecte curajoase din educație, antreprenoriat social, sport și cultură. Deși destinul părea să îl îndrepte către justiție, el a ales să-și urmeze propriul drum, iar parcursul său a devenit unul dintre cele mai inspiraționale exemple ale mediului de afaceri românesc.

„Mama m-a vrut judecător. Eu am ajuns antreprenor”

„Mama își dorea să devin judecător. Prin clasa a V-a, într-o compunere în care trebuia să scriem ce vrem să devenim, am spus pentru prima dată că mi se pare onorabil să împarți dreptate. Mult timp am crezut cu tărie în acel drum”, povestește Felix Pătrășcanu.

Anii ’80 nu au fost însă blânzi. Obstacolele birocratice și vremurile grele au influențat decisiv traseul său. Căutând un post de judecător în București și confruntându-se cu lipsuri financiare, a acceptat un job temporar ca curier. A fost începutul unui drum pe care, la vremea aceea, nu îl prevestea nimeni.

„M-am dus să lucrez o vară la o firmă de curierat și am rămas câțiva ani, până am ajuns director de operațiuni. Odată cu apariția telefoniei mobile, în 1997, totul a explodat. Manageriam sute de expediții pe zi. Astăzi manageriem în jur de 500.000”.

Curaj și începuturile antreprenoriatului în România

„Nu există o rețetă clară pentru a deveni antreprenor. Ai nevoie de un strop de inconștiență și de mult curaj”, spune el.

Anii ’90 au creat terenul perfect pentru antreprenorii care au văzut oportunități. România își dorea produse occidentale, servicii noi, lucruri simple care lipseau din viața de zi cu zi.

„A fost de ajuns ca oamenii care au văzut piața goală să se ducă pur și simplu să cumpere. Știm cu toții câte produse am adus din Turcia sau Bulgaria. Piața era avidă de schimbare.”

Drumul spre succes a fost presărat cu momente grele. „Am învățat plângând, am fost umilit, am stat o zi într-un subsol la o Circă de Poliție. Am fost furat, înșelat, am fost la un pas de a închide firma”. Aceste experiențe au devenit însă fundația principiilor sale. „Acelea au fost lecții care m-au făcut să nu pot umili niciodată pe cineva. Alegi: fie reproduci răul, fie îl rupi.”

„Nimeni nu îți garantează succesul, dar experiența te formează.”

Astăzi, Felix Pătrășcanu este implicat activ în organizații care îi ajută pe tineri să învețe direct din experiența antreprenorilor. „Suntem vreo 600 de antreprenori. Nu suntem profesori, ci povestim ce am trăit. Vrem ca cei care pornesc un business să nu repete greșelile noastre”. Antreprenorul subliniază și că oricâte cursuri ai urma nimic nu poate înlocui experiența directă.

Implicarea sa merge mult dincolo de afaceri. „Am suferit o schismă în societate. Următorul pas trebuie să fie un proiect de țară. Să nu ne mai împărțim în ‘ei și noi’.”

În proiectul RePatriot, a întâlnit mii de români din diaspora. „Au trimis peste 100 de miliarde de euro în România în ultimii 10-15 ani. Dar dincolo de bani, vin cu un mindset diferit, occidental, care poate schimba lucrurile aici.”

Prin fundația pe care o conduce, Felix Pătrășcanu susține peste 100 de liceeni din toată țara, oferindu-le burse lunare. „Trebuie să provină din familii care nu îi pot susține și să aibă note mari. Pe câțiva îi sprijinim și la facultate.”

Fundația merge dincolo de educație: sprijină sănătatea angajaților și a copiilor lor, susține piese de teatru, filme, proiecte culturale și cluburi sportive mai puțin finanțate, precum handbal, rugby, baschet sau scrimă.

