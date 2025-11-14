„Petrecere... cu cântec” pentru una dintre marile artiste ale Dobrogei! La TVR 1, sărbătorim 65 de ani de carieră ai Anetei Stan

PROMO TVR1

Face audienţe-record pentru Televiziunea Română. Este primul om de televiziune care reinterpretează folclorul, promovând varianta proprie în cadrul show-ului „Vedeta populară". A devenit imaginea-simbol a postului naţional de televiziune, oferind substanţă termenului de „vedetă".

Iuliana Tudor ne propune un nou proiect, menit să readucă în prim plan muzica populară românească și personalități artistice extraordinare ale folclorului românesc. Emisiunea se difuzează simultan, în fiecare duminică, de la ora 21:00, şi la TVR Internaţional.

O voce unică, o prezență inconfundabilă și o artistă completă, Aneta Stan cucerește publicul de peste șase decenii, impresionând prin versatilitatea extraordinară – poate interpreta în aproximativ 15 limbi, cântând cu aceeași emoție și autenticitate.

Pentru a o sărbători așa cum se cuvine, Iuliana Tudor și echipa emisiunii „Petrecere... cu cântec” au reunit pe scenă nume de referință ale folclorului românesc. Florica Zaha, Veta Biriș și Ion Ghițulescu au fost alături de îndrăgita artistă. Iar tinerii interpreți Andreea Feraru, Larisa Cârlugea și Grigore Gherman, prezenţi şi ei, reprezintă generația care duce tradiția mai departe.

Atmosfera este completată de Ansamblul Profesionist „Brâulețul” al Centrului Cultural „Theodor T. Burada”, orchestra condusă de Cezar Cazanoi și dansatorii pregătiți de maestrul coregraf Ștefan Coman, oferind publicului momente pline de energie și emoție.

În ediția aniversară, telespectatorii vor avea parte de duete în premieră ale interpretei Aneta Stan cu fiecare dintre invitați, dar se vor bucura și de noile rubrici: „roast”-ul dedicat sărbătoritei și evaluarea obiectivă a Linei Digitala, colega realizată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii este apariția surpriză a interpretei de muzică pop Alina Sorescu, care urcă pe scenă pentru un duet inedit alături de Aneta Stan, într-o combinație rară și spectaculoasă de stiluri muzicale.

Ediția de sărbătoare de la „Petrecere... cu cântec” îi aduce omagiu unei artiste excepționale, care nu doar că a păstrat vie tradiția dobrogeană, dar a demonstrat de-a lungul timpului o uimitoare capacitate de a se reinventa și de a-și apropia publicul prin interpretări în numeroase limbi. Aneta Stan rămâne un simbol al folclorului românesc și un model pentru generațiile care îi calcă pe urme.

foto: capturi emisie TVR