„Petrecere... cu cântec” pentru una dintre marile artiste ale Dobrogei! La TVR 1, sărbătorim 65 de ani de carieră ai Anetei Stan

publicat: Vineri, 14 Noiembrie 2025

Duminică, 16 noiembrie 2025, TVR 1 difuzează de la ora 21.00, o ediție specială a emisiunii  „Petrecere... cu cântec” , dedicată unei artiste emblematice a Dobrogei: Aneta Stan, care marchează cu această ocazie 65 de ani de activitate artistică.  

 

O voce unică, o prezență inconfundabilă și o artistă completă, Aneta Stan cucerește publicul de peste șase decenii, impresionând prin versatilitatea extraordinară – poate interpreta în aproximativ 15 limbi, cântând cu aceeași emoție și autenticitate.

(w882) Petrecere

Pentru a o sărbători așa cum se cuvine, Iuliana Tudor și echipa emisiunii „Petrecere... cu cântec” au reunit pe scenă nume de referință ale folclorului românesc. Florica Zaha, Veta Biriș și Ion Ghițulescu au fost alături de îndrăgita artistă. Iar tinerii interpreți Andreea Feraru, Larisa Cârlugea și Grigore Gherman, prezenţi şi ei, reprezintă generația care duce tradiția mai departe.

(w882) Petrecere

Atmosfera este completată de Ansamblul Profesionist „Brâulețul” al Centrului Cultural „Theodor T. Burada”, orchestra condusă de Cezar Cazanoi și dansatorii pregătiți de maestrul coregraf Ștefan Coman, oferind publicului momente pline de energie și emoție.

În ediția aniversară, telespectatorii vor avea parte de duete în premieră ale interpretei Aneta Stan cu fiecare dintre invitați, dar se vor bucura și de noile rubrici: „roast”-ul dedicat sărbătoritei și evaluarea obiectivă a Linei Digitala, colega realizată cu ajutorul inteligenței artificiale.

(w882) Aneta Stan

Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii este apariția surpriză a interpretei de muzică pop Alina Sorescu, care urcă pe scenă pentru un duet inedit alături de Aneta Stan, într-o combinație rară și spectaculoasă de stiluri muzicale.

Ediția de sărbătoare de la „Petrecere... cu cântec” îi aduce omagiu unei artiste excepționale, care nu doar că a păstrat vie tradiția dobrogeană, dar a demonstrat de-a lungul timpului o uimitoare capacitate de a se reinventa și de a-și apropia publicul prin interpretări în numeroase limbi. Aneta Stan rămâne un simbol al folclorului românesc și un model pentru generațiile care îi calcă pe urme.

(w882) Petrecere_

foto: capturi emisie TVR

