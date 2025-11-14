loader
Foto

Galerie foto

Alegeri, rețele sociale și război informațional: Mircea Toma la „Garantat 100%

publicat: Joi, 13 Noiembrie 2025

PROMO  TVR1 

Există două Românii după alegerile din 2024? Au mai fost momente asemănătoare în istoria noastră recentă? Cătălin Ştefănescu caută răspunsurile alături de invitatul său, Mircea Toma, în ediția „Garantat 100%” de duminică, 16 noiembrie, ora 23.00, la TVR 1.

 

Cătălin Ştefănescu
„Salutare, salutare la toată lumea!” Aşa ne întâmpină Cătălin Ştefănescu la fiecare ediţie de „Garantat 100%”, o emisiune pe care o realizează din 1999.
Garantat 100%
„Salutare, salutare la toată lumea!”, spune, cu o voce caldă, Cătălin Ştefănescu. Zâmbeşte în faţa camerelor de filmat şi începe încă o dată emisiunea „Garantat 100%”. Şi te uiţi la ea şi observi cum entuziasmul echipei, care a pornit la drum în 1999, încă se simte în fiecare emisiune.

(w882) Mircea Tom

Moderatorul emisiunii discută cu Mircea Toma, membru al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), despre rolul instituției și despre felul în care publicul percepe măsurile adoptate de aceasta, dar și despre teme precum dreptul la liberă exprimare, limitele acestuia și responsabilitatea utilizatorilor din social media.

„Ce a făcut CNA în noiembrie–decembrie 2024, într-o perioadă în care pe internet s-a înregistrat o activitate intensă, atât înainte de alegeri, cât și imediat după? Cum a reacționat instituția când au fost observate cifre uriașe de vizualizări pe platforme online, în activitatea unui candidat și a unor organizații?”, îl întreabă Cătălin Ştefănescu pe Mircea Toma, care susține că reacția a fost una rapidă și concretă:

(w882) Mircea Tom

„CNA este singura instituție care a acționat imediat după ce am observat aceste semnale. (...) Faptul că am alertat Comisia Europeană a făcut ca, a doua zi (după alegeri n.n), să fie invitați reprezentanți ai TikTok, precum și ai patru instituții din România”.

Totodată, Mircea Toma descrie și contextul mai amplu în care au apărut aceste semnale, un fenomen cu implicații internaționale: „România, la acel moment, se afla într-un război informațional declanșat de o țară străină – Federația Rusă – împotriva României și a altor state din regiune. Este un război care folosește tehnici sofisticate: un atac coordonat ce implică microinfluenceri – persoane cu audiențe de câteva mii de urmăritori –, plătiți să publice mesaje ce conțin anumite cuvinte-cheie. Li se oferă libertatea de a le integra cum doresc, dar acele „cârlige” trebuie să fie prezente”.

(w882) Mircea Tom

Cătălin Ştefănescu și Mircea Toma discută, de asemenea, despre ce înseamnă a fi „progresist” în societatea actuală și despre statutul utilizatorului de social media: este acesta furnizor de servicii audiovizuale și, prin urmare, supus controlului CNA?

O conversație despre puterea mesajului public și vulnerabilitățile spațiului digital – duminică, 16 noiembrie, la „Garantat 100%”, de la ora 23.00, la TVR 1.

(w882) Mircea Tom

Foto: captură emisune TVR

Tag-uri: Catalin Stefanescu, Garantat 100% TVR1, Mircea Toma

promo Logo

 

#promo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

„Comorile României” – despre bogățiile ascunse ale României și miza uriașă a exploatării, la „Dosar România”

  PROMO     TVR1 

„Comorile României” – despre bogățiile ascunse ale României și miza uriașă a exploatării, la „Dosar România”

publicat: Vineri, 14 Noiembrie 2025

România stă pe o adevărată comoară: minerale rare, esențiale pentru economia globală, mai ales în contextul tensiunilor internaționale. Într-o ...

De la snooze la breaking news: Maria Chiriță, „rockstar-ul” Matinalului de weekend

  VEDETE     TVR1   TVRINFO 

De la snooze la breaking news: Maria Chiriță, „rockstar-ul” Matinalului de weekend

publicat: Vineri, 14 Noiembrie 2025

Maria Chiriță a ajuns în televiziune fără să-și propună asta, dar s-a îndrăgostit de jurnalism încă din prima zi. Prezentatoarea TVR, Maria ...

Alegeri, rețele sociale și război informațional: Mircea Toma la „Garantat 100%

  PROMO     TVR1 

Alegeri, rețele sociale și război informațional: Mircea Toma la „Garantat 100%

publicat: Joi, 13 Noiembrie 2025

Există două Românii după alegerile din 2024? Au mai fost momente asemănătoare în istoria noastră recentă? Cătălin Ştefănescu caută răspunsurile ...

„Comunist”, „antisemit”, „jihadist”, „terorist”. Cine e primarul New York-ului? Vineri, la „Breaking Fake News”

  PROMO     TVR1 

„Comunist”, „antisemit”, „jihadist”, „terorist”. Cine e primarul New York-ului? Vineri, la „Breaking Fake News”

publicat: Joi, 13 Noiembrie 2025

În aceeaşi ediţie, despre migraţia în Europa, dar şi despre avionul „căzut” pe DN1, noaptea. Pe 14 noiembrie, de la 18.45, Marian Voicu ne ...

Omul Anului 2025 – Puterea binelui care schimbă destine

  PROMO     TVR1 

Omul Anului 2025 – Puterea binelui care schimbă destine

publicat: Joi, 13 Noiembrie 2025

Cea de-a noua ediție, difuzată pe 13 noiembrie, le are ca protagoniste pe Dorica Dan, eroina reportajului „Puterea unei mame schimbă destine” ...

Prima vizită oficială a noului premier moldovean la București

  TVRINFO     TVRINFO 

Prima vizită oficială a noului premier moldovean la București

publicat: Joi, 13 Noiembrie 2025

Noul prim-ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a început astăzi mandatul printr-o vizită oficială la București, fiind prima sa ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate