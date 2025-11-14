Alegeri, rețele sociale și război informațional: Mircea Toma la „Garantat 100%

Există două Românii după alegerile din 2024? Au mai fost momente asemănătoare în istoria noastră recentă? Cătălin Ştefănescu caută răspunsurile alături de invitatul său, Mircea Toma, în ediția „Garantat 100%” de duminică, 16 noiembrie, ora 23.00, la TVR 1.

Cătălin Ştefănescu „Salutare, salutare la toată lumea!" Aşa ne întâmpină Cătălin Ştefănescu la fiecare ediţie de „Garantat 100%", o emisiune pe care o realizează din 1999.

Garantat 100% „Salutare, salutare la toată lumea!”, spune, cu o voce caldă, Cătălin Ştefănescu. Zâmbeşte în faţa camerelor de filmat şi începe încă o dată emisiunea „Garantat 100%”. Şi te uiţi la ea şi observi cum entuziasmul echipei, care a pornit la drum în 1999, încă se simte în fiecare emisiune.

Moderatorul emisiunii discută cu Mircea Toma, membru al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), despre rolul instituției și despre felul în care publicul percepe măsurile adoptate de aceasta, dar și despre teme precum dreptul la liberă exprimare, limitele acestuia și responsabilitatea utilizatorilor din social media.

„Ce a făcut CNA în noiembrie–decembrie 2024, într-o perioadă în care pe internet s-a înregistrat o activitate intensă, atât înainte de alegeri, cât și imediat după? Cum a reacționat instituția când au fost observate cifre uriașe de vizualizări pe platforme online, în activitatea unui candidat și a unor organizații?”, îl întreabă Cătălin Ştefănescu pe Mircea Toma, care susține că reacția a fost una rapidă și concretă:

„CNA este singura instituție care a acționat imediat după ce am observat aceste semnale. (...) Faptul că am alertat Comisia Europeană a făcut ca, a doua zi (după alegeri n.n), să fie invitați reprezentanți ai TikTok, precum și ai patru instituții din România”.

Totodată, Mircea Toma descrie și contextul mai amplu în care au apărut aceste semnale, un fenomen cu implicații internaționale: „România, la acel moment, se afla într-un război informațional declanșat de o țară străină – Federația Rusă – împotriva României și a altor state din regiune. Este un război care folosește tehnici sofisticate: un atac coordonat ce implică microinfluenceri – persoane cu audiențe de câteva mii de urmăritori –, plătiți să publice mesaje ce conțin anumite cuvinte-cheie. Li se oferă libertatea de a le integra cum doresc, dar acele „cârlige” trebuie să fie prezente”.

Cătălin Ştefănescu și Mircea Toma discută, de asemenea, despre ce înseamnă a fi „progresist” în societatea actuală și despre statutul utilizatorului de social media: este acesta furnizor de servicii audiovizuale și, prin urmare, supus controlului CNA?

O conversație despre puterea mesajului public și vulnerabilitățile spațiului digital – duminică, 16 noiembrie, la „Garantat 100%”, de la ora 23.00, la TVR 1.

