Șapte jurați vor alege reprezentantul României la Eurovision 2026

Înscrierile pentru Selecția Națională continuă până luni, 2 februarie.

O vedetă TVR și a scenei muzicale, trei compozitori și trei jurnaliști vor alege câștigătorul Selecției Naționale 2026.

Cunoscuta interpretă Andreea Bălan, Andrei Tudor, compozitorul piesei Pe-o margine de lume, pe care Nico & Vlad Miriţă au interpretat-o la ediţia din 2008 a Eurovision, Marius Dia, compozitor, producător și A&R, co-fondator al Creator Records, Cristian Tarcea, cunoscut si sub numele de Monoir, fondator al labelului Thrace Music, Elena Popa, jurnalist,creator de continut digital Ringier și solistă a trupei Yolo Band, Doru Ionescu, jurnalist TVR cu peste 35 de ani de experiență în muzică, membru al East European Rock Alliance și Cristian Marica Rădoi, redactor - șef și music playlist manger al Radio România Cultural, membru al grupului World Music al UER, formează juriul de specialitate al Selecției Naționale.

După încheierea înscrierilor la Selecția Națională, cei șapte jurați vor alege piesele semifinaliste. Pe 6 februarie, juriul va anunța piesele calificate în a doua etapă a Selecției Naționale, semifinala, care se va desfășura în cadrul Atelierului deschis Eurovision 2026.

Timp de trei zile, în faţa juriului şi a invitaților care îi susţin din gradene, artiştii vor interpreta piesele calificate din etapa preselecției.

Pe durata audițiilor, semifinala va fi transmisă în direct pe platforma de streaming TVR+, tvrplus.ro, de luni, 9 februarie, până miercuri, 11 februarie.

Primele zece piese conform punctajelor obținute la Atelier vor concura în ultimul act al Selecției Naționale. Misiunea juriului se va încheia pe 4 martie, ziua Finalei, când va alege reprezentantul României la Eurovision Song Contest 2026.

Compozitorii care doresc să înscrie piese pentru Selecţia Naţională Eurovision România o pot face până pe 2 februarie 2026, exclusiv online, completând formularul disponibil pe site-ul oficial al evenimentului, eurovisionromania.ro.

Despre membrii juriului Selecţiei Naţionale 2026:

Andreea Bălan este una dintre cele mai respectate și longevive artiste din industria muzicală românească, cu o carieră de peste 30 de ani, construită prin excelență artistică, disciplină și o permanentă dorință de perfecționare. Activă încă din copilărie, Andreea Bălan s-a impus de-a lungul timpului ca un artist complet, care îmbină interpretarea vocală, dansul, prezența scenică și conceptul vizual al spectacolului.

Reper al show-urilor de amploare din România, artista este recunoscută pentru spectacolele sale de tip revistă, în care muzica live, coregrafia elaborată și costumele atent concepute creează producții scenice complexe, comparabile cu standardele marilor scene internaționale. Concertele susținute pe scene prestigioase, precum Sala Palatului, confirmă capacitatea sa de a livra performanțe artistice coerente, spectaculoase și emoționante.

Experiența sa vastă în televiziune completează profilul unui jurat de înalt nivel. Andreea Bălan a făcut parte timp de 12 ani din juriul emisiunii „Te cunosc de undeva”, unde a evaluat constant performanțe live, transformări artistice și construcții scenice complexe, iar în prezent este membru al juriului emisiunii „Vedeta familiei”, la TVR. Această experiență îi conferă o perspectivă profundă și obiectivă asupra criteriilor esențiale de jurizare: calitatea vocală, expresivitatea artistică, carisma, mișcarea scenică și impactul vizual al unui act muzical.

Prin expertiza sa acumulată atât pe scenă, cât și în postura de jurat, Andreea Bălan este pe deplin calificată să evalueze performanțe la standarde internaționale, fiind o alegere legitimă și valoroasă pentru un juriu Eurovision, unde profesionalismul, autenticitatea și forța spectacolului sunt esențiale.

Andrei Tudor a compus piesa Pe-o margine de lume, pe care Nico & Vlad Miriţă au interpretat-o la ediţia din 2008 a Eurovision Song Contest, pe scena de la Belgrad. De-alungul carierei sale, în calitate de compozitor, orchestrator, pianist sau şef de orchestră, Andrei a colaborat cu nume importante din industria muzicală, precum Angela Gheorghiu, Andrea Bocelli, Ed Sheeran, Edvin Marton, Goran Bregovici, Boney M Experience, Zucchero, Eros Ramazotti, Laura Pausini, Giorgia, Aura Urziceanu, Monica Anghel, Nico, Luminita Anghel, Andra, Gabriel Cotabita Vlad Mirita, Marcel Pavel, Caesar Ouatu, Cristi Minculescu, Irina Baianț, Adrian Enache, Paula Seling, Aurelian Temișan, Carmen Trandafir, Pinky, Berti Barbera, Cristina Haios, George Miron & Acapella, Smiley, Irina Sarbu, Orchestra Simfonica București, Bucharest Pops Orchestra, Romanian National Orchestra, Big Band Radio Romania, "George Enescu" Philarmonic, Bucharest Symphonic Orchestra, Symphonic Pop Orchestra, Camerata Regala, , Budapest Primarius Orchestra, Prague Philharmonia, Royal Philharmonic Orchestra, Saarbruken Radio Symphony Orchestra. Distins cu peste 30 de premii de creaţie sau interpretare, compozitorul este membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi în comisia de specialitate a Credidam.

Marius Dia este compozitor, producător și A&R, co-fondator al Creator Records, cu peste 10 ani de experiență și o activitate constantă atât în industria muzicală din România, cât și la nivel internațional.

De-a lungul carierei, a colaborat cu artiști români și internaționali de top, printre care se numără Jason Derulo, Fantomel, INNA, Olivia Addams, Andra, Alina Eremia, Holy Molly, Nicole Cherry și mulți alții, fiind implicat în proiecte cu impact major în radio și în mediul digital, confirmate prin multiple certificări Gold și Platinum.

Este recunoscut pentru abilitatea de a dezvolta artiști și proiecte de la debut până la succes, precum și pentru o înțelegere profundă a mecanismelor care definesc industria muzicală.

Cristian Tarcea, cunoscut și sub numele de Monoir, are o experiență de peste 15 ani în producție și compoziție, artist român cu amprentă globală, apreciat pentru sound-ul său melodic, emoțional și contemporan ce combină elemente orientale. Fondator al labelului Thrace Music, Monoir se află în spatele unor piese ce au atins targetul internațional precum Sugar & Brownies, Lost In Istanbul, The Violin Song sau Rover (interpretat de KAI, membru al trupei EXO-Korea), producând pentru artiști din Europa, Orientul Mijlociu și Asia.

Piesele la care a contribuit au strâns peste 4 miliarde de streamuri și vizualizări la nivel global. Una dintre piese, Sugar & Brownies, are la activ cel mai popular videoclip muzical de origine românească de pe YouTube, acumulând până în prezent, peste 740 milioane de vizualizări pe canalul Thrace Music. Cristian Tarcea colaboreaza cu Alina Eremia, Alexandra Stan, INNA, Antonia, Raluka, Iuliana Beregoi, Eva Timush, Raresh, WRS (Andrei Ursu), Laurentiu Duță, Sasha Lopez.

Elena Popa este jurnalist, creator de conținut digital în cadrul trustului Ringier, partener al Selecției Naționale. Elena este producător video și moderator al podcastului "Fresh by Unica"cu invitați din domeniul artistic și solistă a trupei Yolo Band.

În calitate de producător video la Ringier România, dezvoltă și coordonează formate video editoriale, interviuri și proiecte speciale pentru branduri media de top din portofoliu. Activitatea sa presupune crearea conceptelor, structurarea conținutului, regia materialelor video și adaptarea storytellingului la mediul digital, cu accent pe calitate, coerență și impact vizual.

În paralel, este jurnalistă cu experiență în zona de lifestyle, entertainment și cultură, implicată în realizarea de interviuri și materiale editoriale care pun accent pe autenticitate și profunzime, dar și moderatoarea emisiunii Fresh by Unica, un podcast cu dialoguri deschise, dedicat artiștilor, creatorilor și personalităților publice.

Pe lângă activitatea din media, este artistă activă pe scena muzicală și lead singer-ul trupei YOLO BAND, cu care susține concerte și evenimente live.

Experiența scenică îi oferă o perspectivă directă asupra performanței artistice, a prezenței scenice și a relației dintre artist și public, precum și asupra rigorilor unui show live.

Această dublă identitate profesională – media și muzică – îi permite să privească actul artistic dintr-o perspectivă completă, combinând analiza profesionistă cu experiența directă de scenă.

Jurnalist muzical la Televiziunea Română din 1990, producător a mii de emisiuni - cele mai cunoscute fiind Remix și Timpul chitarelor, Doru Ionescu s-a alăturat, în ultimii ani, și echipei de la Rock FM, unde este gazda programului săptămânal "Puls Rock".

Cu o experiență de peste 35 de ani în jurnalismul de specialitate, Doru Ionescu este autorul a 17 volume despre muzica românească rock, folk și jazz și face parte din numeroase jurii ale concursurilor de gen, cel mai reprezentativ fiind Festivalul Internațional de Jazz Johnny Răducanu de la Brăila.

Doru este membru al East European Rock Alliance, un proiect internațional dedicat susținerii tinerelor talente și trupelor rock emergente din Europa de est.

Cristian Marica Rădoi este redactor - șef și music playlist manger al Radio România Cultural, membru al grupului World Music al UER. Autor de emisuni muzicale și comentator al concertelor din cadrul Stagiunii Muzicale Radio, Cristian Marica are o experiență de 30 de ani în Societatea Română de Radiodifuzine, unde a semnat emisiuni specializate pe muzică pentru posturile Radio România Actualități, Radio România Muzical sau Radio România Cultural. Timp de un deceniu a fost prezentator al Stagiunii de Jazz, de la Teatrul Act, coprodus de Radio România Cultural, iar de zece ani este și MC al Festivalului Internațional de Jazz Johnny Răducanu, de la Brăila.

