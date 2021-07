„Povești de istorie": Din Castelul Huniazilor în Cetatea Neamțului

Castele, munți, cetăți și legendele lor din Transilvania și Moldova sunt invitațiile noastre pentru după-amiezele săptămânii 5-9 iulie, la TVR3 de la ora 17:30.

Luni, 5 iulie

Poveștile de groază ale Castelului Huniazilor

Dacă vă plac poveștile de groază, macabre, cu blesteme și camere de tortură, dacă vă plac locurile care vă dau fiori, dacă vă place să vi se facă părul măciucă, atunci suntem împreună exact unde trebuie. Să nu credeți că urmează povești cu vampiri sau cu stafii, urmează povești de istorie, scrise cu sânge, adevărate și mai înspăimântatoare decât imaginația oricărui scenarist: poveștile Castelului Huniazilor.

Din sumar: Fântâna blestemată. Groapa cu lei. Călugărul Capistrano zidit în chilia lui. Trapa morții. Închisoarea castelului. Legenda descendenței lui Matei Corvin. Povestea lacului criminal și a florii ucigașe de la Peșteana.

Marți, 6 iulie

Legendele Țării Hațegului

Țara Hațegului a născut și păstrat aici, departe de lume, între munții care o înconjoară, locuri unice și evenimente care nu s-au mai petrecut altundeva în lume. Deși este în centrul țării, este ferită de ochii și de pașii călătorilor. Ea se dezvăluie numai celor cărora le plac poveștile cu dinozauri, cu daci viteji și generali romani, cu voievozi și cu spirite care bântuie castele părăsite.

Foto: Prof. univ. dr. Dan Grigorescu, speolog, și Emilia Nicolaescu

Din sumar: Descoperirea ouălor de dinozauri pitici. Legenda Peșterii Bolii. Legenda generalului Longinus de la Densuș. Castelul din Carpați care l-a inspirat pe Jules Verne.

Miercuri, 7 iulie

Minunile de la Racoș și Mercheașa

În localitățile Racoș și Mercheașa din județul Brașov, am descoperit cel mai batrân stejar din țară, care are 900 de ani, dar și cel mai tânar vulcan din România, o fântână cu apă potroacă, coloanele de bazalt de o frumusețe inegalabilă. Am descoperit și castele și cetăți cu niște povești absolut fabuloase, povestea Castelului Sükösd-Bethlen și a cetății Rupea.

Joi, 8 iulie

Moldova fantastică

Așa cum e considerat Muntele Olimp, lăcașul zeilor, tot așa Muntele Ceahlău e considerat muntele-templu, locul care conține toate energiile și nu de acum, ci de mii de ani. Locul care a acumulat toată înțelepciunea și misterul existenței noastre divine. Se spune că însuși Dumnezeu se plimba desculț peste aceste poiene, oprindu-se pe la stâni și mângâind mioarele. De atunci, fiecare loc de aici, a zămislit câte o legendă. Din sumar: Legendele Ceahlăului. Cetatea dacică Bâtca Doamnei. Miturile Cetății Neamțului.

Vineri, 9 iulie

Povești cu ape și pietroaie

În acest episod aflăm alte povești și istorii din frumoasa Moldovă. Vom descifra tâlcul basmelor moldovenești, vom afla povestea de dragoste a Cheilor Bicazului, dintre o picătură de apă și stânca pe care se scurgea și legenda Lacului Roșu.

***

Seria „Povești de istorie” a fost selecționată integral să facă parte din Catalogul Uniunii Internaţionale de Radio şi Televiziune (URTI).

***

Producător: Emilia Nicolaescu