„Mi-a fost dor de voi!”, concert aniversar Paul Surugiu-Fuego la Chișinău

2023 a fost anul în care Paul Surugiu - Fuego a sărbătorit 30 de ani de activitate neîntreruptă. Primul spectacol, „Mi-a fost dor de voi!”, dedicat acestui eveniment special a avut loc la Chişinău, în luna iunie. Concertul a adunat peste 4000 de oameni, la Teatrul Verde din Capitala Basarabiei.

Într-o atmosferă incendiară şi cu foarte multe surprize, cei mai iubiţi artişti ai Republicii Moldova, dar şi ai României au cântat alături de Paul Surugiu - Fuego - Nelly Ciobanu, trupa AKORD, Yan Raiburg, Gabriel Nebunu, Anișoara Puică, Maria Stoianov și Paula Seling. Muzicienii au fost acompaniaţi de Angry Band Orchestra.

„Artist al Poporului” Republicii Moldova, încă din anul 2012, Paul Surugiu​ - Fuego a primit, în cadrul concertului aniversar de la Teatrul Verde, și distincţia de MERIT DE ONOARE, din partea Primăriei Chișinău.

„Am avut mari emoții, am cântat în fața a peste 4000 de persoane, care au venit să mă vadă, deși toată ziua respectivă plouase torențial. Am crezut, la un moment dat, ​chiar că vom amâna, dar s-a dovedit că ne-am înșelat și astfel am putut oferi un spectacol de zile mari, cu o super orchestră, piese pe măsură, din acești ani ai mei de carieră, 30 la număr, dar și duete cu cei șapte invitați de seamă, prieteni dragi care au acceptat invitația mea. În cele aproape trei ore veți avea parte de multe surprize și de momente pe măsură.” (Paul Surugiu Fuego)

Sărbătoarea aniversării celor 30 de ani de carieră ai lui Paul Surugiu - Fuego a continuat şi în Bucureşti, la Sala Palatului, pe 30 noiembrie 2023, ora 19:00.

Concertul a fost difuzat în premieră la TVR 2 pe 8 octombrie 2023.

Joi, 15 august, de la ora 21:00, revedeți la TVR Internațional Concertul aniversar 30 de ani Fuego - „Mi-a fost dor de voi".

Foto: Ana Maria Halalai

Producătorul emisiunii: Codruța Prunariu