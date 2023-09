Musical de neratat din arhiva TVR: „Bună seara, domnule Wilde”, miercuri seară, la TVR Cultural | VIDEO

TVR Cultural le aduce telespectatorilor miercuri, 27 septembrie, de la ora 23.16, din arhiva TVR, comedia muzicală „Bună seara, domnule Wilde!”, bazată pe piesa lui Oscar Wilde - „Ce înseamnă să fii onest. O comedie fără importanță pentru oameni serioși”.

Musicalul „Bună seara, domnule Wilde!” este scris de Eugen Mirea (libret), iar muzica este compusă de Henry Mălineanu. Regia spectacolului este semnată de Alexandru Băconeț, coregrafia - Cornel Patrichi, costumele - Sică Rusescu.

Producătorul piesei - Titus Muntean.

„Bună seara, domnule Wilde!” se bucură de o distribuție de excepție: Ștefan Iordache - John Worthing; Emil Hossu - Algernon Moncrieff; Carmen Stănescu - Lady Bracknell; Melania Cârje - Cecily; Anda Caropol - Gwendolen; Ștefan Radof - Dr. Chasuble; Migri Avram Nicolau - Miss Prism; Alexandru Repan - Oscar Wilde.

În plus față de piesa lui Oscar Wilde - „The importante of being earnest, a trivial comedy for serious people”-, jucată pentru prima oară în 1895, Eugen Mirea a adus și personajul lui Oscar Wilde, „în rol de comentator ironic, înlocuitor de cor antic în variantă modernă”, după cum atrăgea atenția Maria Zărnescu, în articolul „Povestea unui musical: Bună seara, domnule Wilde”, publicat în revista online de teatru Yorick.ro.

Piesa lui Oscar Wilde ironizează convențiile sociale din Epoca victoriană.

„Acţiunea se petrece la sfârşitul secolului al XIX-lea, în Anglia victoriană, în aşa-zisa înaltă societate londoneză. Tânărul John Worthing (cunoscut sub numele de „Jack” la ţară şi „Onest” la oraş) vrea să se însoare cu Gwendolen Fairfax, fiica teribilei Lady Bracknell.

Dar, din cauza trecutului său destul de obscur (a fost găsit într-o valiză uitată pe peronul Gării Victoria), Lady Bracknell se opune cu fermitate căsătoriei, în pofida prieteniei pretendentului cu nepotul ei, Algernon Montcrieff. Acesta din urmă descoperă secretele vieţii duble pe care o duce prietenul său, care îşi inventase un alter-ego, Bunbury, pentru a mai scăpa din când în când de obligaţiile din înalta societate.

Dar acelaşi Algernon o cunoaşte pe tânăra pupilă a lui Jack, Cecily Cardew, de care se îndrăgosteşte la prima vedere. După o serie de certuri şi împăcări, încurcături şi dezvăluiri, piesa se încheie cu nu mai puţin de trei căsătorii: cele două ale tinerilor şi o a treia, între adulţi – guvernanta lui Cecily, Miss Prism, şi preotul satului, Dr. Chasuble”, rezumă Maria Zărnescu subiectul musicalului, în revista Yorick.ro.

„În pofida acestei aparente uşurătăţi a subiectului, comentată cu mult umor de personajul Oscar Wilde, comicul de limbaj şi situaţii este de o profunzime invers proporţională cu superficialitatea înaltei societăţi londoneze.

Iar scriitorul Eugen Mirea îl speculează pe de-a-ntregul în libretul noului musical, la care se adaugă partitura lui Henri Mălineanu.

Premiera a avut loc pe 28 noiembrie 1971, la Teatrul Nottara din București, în regia lui Alexandru Bocăneț și coregrafia lui Cornel Patrichi, cu o distribuție de excepție: Ștefan Iordache (John Worthing), Emil Hossu / Florian Pittiș (Algernon Montcrieff), Carmen Stănescu (Lady Bracknell), Melania Cîrje / Mariana Mihuț (Cecily), Anda Caropol (Gwendolen), Ştefan Radoff (Dr. Chasuble), Migry Avram Nicolau (Miss Prism), Alexandru Repan (Oscar Wilde)”, potrivit articolului publicat în revista Yorick.ro.