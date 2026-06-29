Loredana Iordache, premiată pentru excelență în jurnalism la Romanian Leaders Awards 2026

RECOMANDARI TVR1

Distincția recompensează două decenii de activitate în presă și contribuția la promovarea unui jurnalism responsabil și obiectiv.

Jurnalista TVR Loredana Iordache, prezientatoarea Telejurnalul orei 14.00, știri care pot fi urmărite în același timp la TVR 1 și TVR INFO în timpul săptămânii., a fost distinsă cu Premiul pentru Excelență în Jurnalism de Televiziune și Promovarea Informației Obiective în România, în cadrul galei Romanian Leaders Awards 2026. Evenimentul a adus în prim-plan personalități care s-au remarcat prin profesionalism, performanță și contribuția lor la imaginea României.

Într-o atmosferă festivă, marcată de ținute elegante și aplauze, au fost recompensați oameni care au devenit repere în domeniile lor de activitate. Printre laureați s-a numărat și multipla campioană olimpică Elisabeta Lipă.

Două decenii dedicate jurnalismului

Distincția acordată Loredanei Iordache vine după 20 de ani dedicați televiziunii, dintre care zece ani în echipa Televiziunii Române.

La primirea premiului, jurnalista a subliniat că această recunoaștere aparține întregii echipe TVR: „Acest premiu este o mare onoare și, în același timp, o responsabilitate. Îl primesc cu recunoștință și îl împart cu toți colegii mei din TVR, pentru că televiziunea este întotdeauna o muncă de echipă. După 20 de ani în această profesie, rămân la fel de convinsă că jurnalismul înseamnă responsabilitate, echilibru și respect față de oameni.”

Performanța adusă în prim-plan

Gala a marcat și împlinirea a 25 de ani de activitate ai organizatorilor, care, de-a lungul timpului, au dezvoltat proiecte dedicate promovării performanței și liderilor din România.

„Încercăm să-i aducem în lumina reflectoarelor pe liderii care lasă ceva în urmă, scriu istorie, prin fapte, nu vorbe. Oameni care au muncit, au clădit, dar care parcă nu sunt atât de vizibili, iar noi îi punem în lumina reflectoarelor pentru că sunt exemple de urmat pentru tineri, modele”, a declarat Adela Diaconu, organizatoarea evenimentului.

Organizatorii afirmă că Romanian Leaders Awards își propune să devină o tradiție dedicată recunoașterii performanței și oamenilor care contribuie, prin activitatea lor, la consolidarea unei imagini pozitive a României.