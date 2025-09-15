loader
Mănăstirea Viforâta, vecină cu o versiune îmbunătățită a raiului | VIDEO

Adrian Ionescu
publicat: Luni, 15 Septembrie 2025

Mănăstirea Viforâta, situată lângă Mănastirea Dealu, în județul Dâmbovița, este un important lăcaș de maici de cult ortodox din România. Urmărim o ediție "Bucuria Credinței", duminică, 21 septembrie, de la ora 8:00, la TVR 1 și online pe TVR+.

 

Hramurile sale sunt Nașterea Maicii Domnului (8 septembrie) și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe (23 aprilie). Tradiția sugerează existența unei biserici mai vechi pe acest loc, datând de la mijlocul secolului al XV-lea, ctitorită de Vladislav Voievod Basarab.
Mormântul Sfântului Macarie, protopsaltul, se află în apropierea absidei laterale, continuând parcă să cânte la strana bisericii vechi..

Vlad Vodă al V-lea, Înecatul, fiul lui Radu cel Mare, este ctitorul principal al mănăstirii. Matei Basarab a refăcut-o în 1653 și a înlocuit călugării greci cu călugărițe. Constantin Brâncoveanu a adus, de asemenea, contribuții semnificative, adăugând pridvorul cu scene din Apocalipsă, pavând biserica cu piatră, refăcând pictura originală și reînălțând zidurile incintei.
Catapeteasma, realizată de sculptorul Karl Stork în stil brâncovenesc, este o operă de artă sacră remarcabilă. De asemenea, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului și icoana de hram a Sfântului Gheorghe, ambele ferecate în argint aurit, sunt deosebit de prețioase.
Logofătul Mitropoliei Târgoviște, Chir Nicolae, a refăcut mănăstirea după 1802, dându-i aspectul pe care îl cunoaștem astăzi. Cutremurele, inclusiv cel din 1940, au afectat structura, necesitând refacerea turnului clopotniță. Pictura din vremea lui Constantin Brâncoveanu și a soției sale, Safta, a fost, de asemenea, afectată de cutremure.
(w882) bucuria crMănăstirea Viforâta deține un muzeu valoros, adăpostind obiecte de cult din metale prețioase, broderii, icoane și cărți vechi religioase de mare însemnătate.
"Bucuria Credinței", duminică, 21 septembrie, de la ora 8:00, la TVR 1 și online pe TVR+.
Prezintă părintele Constantin Necula şi Andrei-Victor Dochia
Producător Andrei-Victor Dochia
