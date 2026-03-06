loader

Un serial despre eroi, la TVR 1: “Legendele palatului: Regele Geunchogo”

Vineri, 06 Martie 2026

Din 12 martie, TVR 1 continuă seria filmelor coreene cu o altă producţie inspirată de istorie: „Legendele palatului: Regele Geunchogo” (King of Legend, Coreea, 2011). De luni până vineri, de la ora 17.45, acțiunea ne poartă în secolul IV.

 

Serialul porneşte de la viaţa celui de-al 13-lea rege al Regatului Baekje, povestea sa fiind ilustrată şi într-un roman de Lee Moon Yul, „Resentment of Continent”. Eroul principal este Geunchogo (Kam Woo Sung), a cărui domnie în regatul Baekje a fost una glorioasă. Personalitatea regelui de legendă îmbină un caracter puternic, demn de un războinic, cu sensibilitatea unui bărbat îndrăgostit.

(w882)

Considerat unul dintre cei mai puternici eroi ai istoriei coreene, viața Regelui Geunchogo se dezvăluie, episod cu episod, în fața ochilor telespectatorilor. Tânărul prinţ a fost crescut departe de palatul regal, iar bunicul său l-a ajutat să devină un comerciant de succes. Când a ajuns însă pe tron, şi-a asumat moştenirea şi şi-a stabilizat poziţia în zonă cu ajutorul soţiei lui, Bu Yeo-Hwa (Kim Ji-Su).

„Cel care va cuceri râul Han va conduce peninsula Han. Iar cel care va cuceri Marea Vestică va putea visa la China.” Acestea sunt cuvintele pe care regele Bilyoo i le-a spus fiului său, Buyeogu (viitorul rege Geunchogo), când a decis să îl facă pe acesta, cel de-al patrulea fiu al său, următorul rege, chiar dacă primul său fiu fusese pregătit de mult timp să fie încoronat.

(w882)

Regele Geunchogo preia tronul regatului Baekje în plin război între facţiuni şi luptă pentru restaurarea regatului Baekje, care, sub conducerea sa, devine cel mai puternic regat din istoria sa. Sub conducerea lui Geunchogo, regatul cunoaşte zile glorioase, prosperitate şi faimă, atât prin cuceririle militare, cât şi prin cultură. În timpul domniei sale, regatul a experimentat cuceriri militare în urma cărora a ajuns să controleze majoritatea peninsulei coreene. Dar, pe cât de neînvins ca o stâncă era pe câmpul de luptă, războinicul rege Geunchogo a trăit o iubire predestinată.

 

REFORME

La urcarea pe tron, Geunchogo a stabilit să consolideze puterea regală în cadrul statului Baekje. El a redus puterea aristocraţiei şi a instituit un sistem de guvernare local, cu conducători regionali, numiţi de către insţanta de judecată.

Regele s-a căsătorit cu o femeie din familia Jin, stabilind un precedent pentru succesorii săi.

El a mutat capitala la Hansan, Seul-ul de astăzi.

Sub Geunchogo, Baekje a ajuns la cea mai mare extindere geografică şi putere politică. Triburile Mahan rămase au fost anexate în 369. Confederaţia vestică Gaya a intrat sub dependenţa regatului Baekje.

În 369, regatul Baekje a fost invadat de Goguryeo, dar a contraatacat în forţă (Batalia de la Chiyang).

La sfârşitul cuceririlor, Baekje controla o mare parte din Peninsula Coreeană, inclusiv Gyeonggi, Chungcheong şi Jeola şi părţi ale provinciilor Gangwon şi Hwanghae.

Geunchogo a fost interesat, de asemenea, de cultură.

Viaţa Regelui Geunchogo, regele războinic al Baekje, este ecranizată în drama istorica „Regele Geunchogo“, produsă de KBS1 în 2010. Din distribuţie fac parte actorii Gam Woo-seong, Kim Ji-su, Lee Jong-won şi Ahn Jae-mo, iar regia este semnată de Yoon Chang-beom şi Kim Young-jo.

(w882)

foto via Selecţie Film TVR

