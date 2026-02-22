loader
Foto

TVR continuă seria dezbaterilor „Eurovision - Pro și Contra”

publicat: Joi, 19 Februarie 2026

EUROVISION   TVR1 

Televiziunea Română programează o nouă dezbatere „Eurovision - Pro și Contra”, luni, 23 februarie, în direct la TVR 1 și pe tvrplus.ro, de la ora 21.00.

 

Emisiunea va avea loc la doar o săptămână după anunțarea celor 12 finaliști, într-un moment în care interesul public față de Eurovision Song Contest este în creștere. Revenirea României în competiție, după o perioadă de absență, readuce în prim-plan dezbaterea privind relevanța, impactul și oportunitatea participării la unul dintre cele mai urmărite evenimente muzicale internaționale.

Timp de 90 de minute, emisiunea moderată de Iuliana Marciuc, producătorul Selecției Naționale, propune o analiză fără menajamente a fenomenului Eurovision. La discuții vor participa invitați cu experiență în fenomenul Eurovision: Mihai Trăistariu (locul 4 la ediția din 2006, cu piesa Tornero), Marius Popa (jurnalist TVR, implicat în Selecția Națională), Andrei Tudor (compozitor / producător cu experiență internațională), Răzvan Petre (realizator Radio Romania / critic muzical cu analize detaliate ESC), Marius Dia (compozitor, producător și jurat al Selecției Naționale 2026, cu peste 10 ani de experiență și o activitate constantă atât în industria muzicală din România, cât și la nivel internațional), Cristian Trepcea (producător / insider al scenei pop românești), Cezar Ouatu (finalist al ediției din 2013 a Eurovision, cu piesa „It's My Life”), Zoli Toth (artist cu experiență Eurovision, locul al treilea la ediția din 2005: proiectul Luminiţa Anghel & Sistem - „Let Me Try”) și Dorin Chioțea, redactor-șef Libertatea (partener TVR pentru Selecția Națională 2026).

Discuția va aborda teme de actualitate care definesc transformările industriei muzicale și ale competiției în sine:

  • * Utilizarea inteligenței artificiale în procesul de creație – instrument inovator sau risc pentru autenticitate?
  • * Raportul dintre muzică și spectacolul vizual: ce cântărește mai mult în 2026?
  • * Importanța vocii live într-un context dominat de tehnologie
  • * Eficiența investiției publice: costuri versus beneficii în termeni de expunere internațională, diplomație culturală și promovarea artiștilor români.

Prin această nouă ediție „Eurovision – Pro și Contra”, Televiziunea Română își reafirmă angajamentul de a oferi publicului un cadru transparent și echilibrat de analiză, în care opiniile divergente, argumentele solide și experiența practică contribuie la o dezbatere relevantă pentru societate.

Publicul este invitat să urmărească o confruntare de idei autentică, cu perspective complementare, momente tensionate și accente de umor – elemente care reflectă dinamica și complexitatea universului Eurovision.
.

