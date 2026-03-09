loader
Foto

Tom Cruise, între zâmbetul perfect şi misiunile imposibile

publicat: Luni, 09 Martie 2026

PROMO  TVR1 

Cu un nume sinonim cu succesul hollywoodian, dar și cu misterul, Tom Cruise este superstarul care se poate lăuda cu o carieră care se întinde pe mai bine de 40 de ani. Documentarul „Tom Cruise - trup și suflet” analizează ascensiunea spectaculoasă a actorului, dar și latura sa întunecată, ascunsă în spatele zâmbetului emblematic. Miercuri, 11 martie, ora 22.00, la TVR1.

 

De la tânărul ambițios din „Top Gun” la eroul temerar din „Misiune: Imposibilă”, Cruise a devenit un simbol al Americii reaganiene, al vitalității și al dorinței de afirmare. Crescut într-o familie modestă și fără tată, Tom Cruise și-a transformat fragilitatea personală într-o forță artistică, construind roluri cu o intensitate fizică tot mai mare.

De-a lungul carierei, a inspirat regizori de top, printre care Stanley Kubrick, Steven Spielberg, Oliver Stone, Francis Ford Coppola.

Deşi multă vreme a fost cel mai bine plătit actor de la Hollywood, Tom Cruise este totodată un om retras şi chinuit, a cărui viaţă intimă este urmărită cu aviditate de tabloide.

Filmul propune o incursiune în universul său, alternând imagini de arhivă, fragmente de film și momente memorabile - inclusiv celebra apariție la Oprah Winfrey - pentru a contura portretul unui artist care trăiește cu devotament pentru cinema. Deși ocolit de Oscaruri, Cruise a câștigat o altă formă de eternitate: a starului care refuză să îmbătrânească.

(w882) Tom Cruise

„Tom Cruise - trup şi suflet” (”Tom Cruise: corps et ame”, Franţa, 2020)

Regia: Regis Brochier

Credit foto: Shutterstock

Tag-uri: documentar, Misiune: Imposibilă, Tom Cruise, Tom Cruise - trup şi suflet, Top Gun, TVR1

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Un maestru italo-american: regizorul Martin Scorsese. Un documentar de neratat la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Un maestru italo-american: regizorul Martin Scorsese. Un documentar de neratat la TVR 1

Un american prea italian sau un italian prea american? Un newyorkez pierdut în Hollywood sau invers? Sâmbătă, 11 martie, la TVR 1, descoperim ...

Tom Cruise, între zâmbetul perfect şi misiunile imposibile

  FILM     TVR1 

Tom Cruise, între zâmbetul perfect şi misiunile imposibile

Cu un nume sinonim cu succesul hollywoodian, dar și cu misterul, Tom Cruise este superstarul care se poate lăuda cu o carieră care se întinde pe ...

Complexul Studenţesc Tei, Delta Văcăreşti şi... Oraşul din vis. Seria „Istoriile oraşului” continuă la TVR 2

  PROMO     TVR2 

Complexul Studenţesc Tei, Delta Văcăreşti şi... Oraşul din vis. Seria „Istoriile oraşului” continuă la TVR 2

Seria documentară „Istoriile oraşului”, realizată de Raluca Bibiri la TVR Cultural, poate fi revăzută de luni până joi, de la ora 17.00, la TVR ...

Antropologia urbană, de la centru la periferie: Supraviețuitori în orașul postsocialist

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Antropologia urbană, de la centru la periferie: Supraviețuitori în orașul postsocialist

Un oraș este un organism viu, modelat de ritualurile și interacțiunile noastre zilnice. Tot ce observăm și denumim, tot ce ne însușim și iubim în ...

Elias Charalambous a demisionat din funcția de antrenor al echipei FCSB

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Elias Charalambous a demisionat din funcția de antrenor al echipei FCSB

FCSB rămâne fără antrenor. Elias Charalambous și-a anunțat demisia imediat după înfrângerea suferită pe teren propriu, scor 1-3, în fața ...

Rata mortalităţii infantile, cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani

  TVRINFO     TVRINFO 

Rata mortalităţii infantile, cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani

România se confruntă cu un regres alarmant în ceea ce privește supraviețuirea celor mai vulnerabili cetățeni ai săi, rata mortalității infantile ...

O întâlnire rară cu o generație de aur: Nume uriașe ale teatrului românesc, în spectacole-eveniment la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

O întâlnire rară cu o generație de aur: Nume uriașe ale teatrului românesc, în spectacole-eveniment la TVR Cultural

Teatrul Național de Televiziune continuă seria-eveniment dedicată marilor actrițe ale scenei românești: Gina Patrichi revine pe 11 martie în ...

Un serial despre eroi, la TVR 1: “Legendele palatului: Regele Geunchogo”

  FILM     TVR1 

Un serial despre eroi, la TVR 1: “Legendele palatului: Regele Geunchogo”

Din 12 martie, TVR 1 continuă seria filmelor coreene cu o altă producţie inspirată de istorie: „Legendele palatului: Regele Geunchogo” (King of ...

Platforma online „Fără hârtie”, peste 1.000 de sesizări, în două zile

  TVRINFO     TVRINFO 

Platforma online „Fără hârtie”, peste 1.000 de sesizări, în două zile

Guvernul României face un pas concret spre digitalizarea administrației publice, lansând platforma online „Fără hârtie” – un instrument prin care ...

Sporturile individuale și sporturile de contact: două lumi, aceeași luptă pentru motivație

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Sporturile individuale și sporturile de contact: două lumi, aceeași luptă pentru motivație

În sport, motivația este combustibilul care hrănește dorința de a continua atunci când corpul spune „gata, nu mai pot”.

2026, bugetul care promite stabilitate și livrează incertitudine

  RECOMANDARI     TVR1 

2026, bugetul care promite stabilitate și livrează incertitudine

Sâmbătă, 7 martie, de la ora 12:30, la TVR 1, Narcis POPESCU îi are ca invitați pe doamna Cornelia NĂSTASE, consultant fiscal, și domnul Eugen ...

Doamnele televiziunii, celebrate la „Brilliant”, de 8 Martie, pe TVR Info

  TVRINFO     TVRINFO 

Doamnele televiziunii, celebrate la „Brilliant”, de 8 Martie, pe TVR Info

Loredana Negrilă aduce în prim-plan eleganța și profesionalismul unei foste crainice a Televiziunii Române: CRISTIANA BOTA.

Brad Pitt, dincolo de strălucirea ecranului

  FILM     TVRCULTURAL   TVR1 

Brad Pitt, dincolo de strălucirea ecranului

Un portret de excepție al unuia dintre numele de legendă din lumea cinematografiei mondiale! Brad Pitt, figură emblematică a industriei americane ...

„De dragoste, pe românește”. Concertul „O seară cu Andrei Tudor” se vede la TVR

  PROMO     TVR1   TVRI 

„De dragoste, pe românește”. Concertul „O seară cu Andrei Tudor” se vede la TVR

Mari vedete ale scenei autohtone se alătură muzicianului şi Orchestrei Simfonice București, într-un eveniment ce omagiază muzica românească. ...

Războiul din Orientul Mijlociu: efecte de tip domino în economie

  TVRINFO     TVRINFO 

Războiul din Orientul Mijlociu: efecte de tip domino în economie

Pe fondul tensiunilor recente din Orientul Mijlociu, prețurile la pompă au crescut cu aproximativ 15 bani, iar Guvernul analizează în prezent ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate