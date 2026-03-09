Tom Cruise, între zâmbetul perfect şi misiunile imposibile

Cu un nume sinonim cu succesul hollywoodian, dar și cu misterul, Tom Cruise este superstarul care se poate lăuda cu o carieră care se întinde pe mai bine de 40 de ani. Documentarul „Tom Cruise - trup și suflet” analizează ascensiunea spectaculoasă a actorului, dar și latura sa întunecată, ascunsă în spatele zâmbetului emblematic. Miercuri, 11 martie, ora 22.00, la TVR1.

De la tânărul ambițios din „Top Gun” la eroul temerar din „Misiune: Imposibilă”, Cruise a devenit un simbol al Americii reaganiene, al vitalității și al dorinței de afirmare. Crescut într-o familie modestă și fără tată, Tom Cruise și-a transformat fragilitatea personală într-o forță artistică, construind roluri cu o intensitate fizică tot mai mare.

De-a lungul carierei, a inspirat regizori de top, printre care Stanley Kubrick, Steven Spielberg, Oliver Stone, Francis Ford Coppola.

Deşi multă vreme a fost cel mai bine plătit actor de la Hollywood, Tom Cruise este totodată un om retras şi chinuit, a cărui viaţă intimă este urmărită cu aviditate de tabloide.

Filmul propune o incursiune în universul său, alternând imagini de arhivă, fragmente de film și momente memorabile - inclusiv celebra apariție la Oprah Winfrey - pentru a contura portretul unui artist care trăiește cu devotament pentru cinema. Deși ocolit de Oscaruri, Cruise a câștigat o altă formă de eternitate: a starului care refuză să îmbătrânească.

„Tom Cruise - trup şi suflet” (”Tom Cruise: corps et ame”, Franţa, 2020)

Regia: Regis Brochier

Credit foto: Shutterstock