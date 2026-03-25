„Schimbul de noapte” – o decizie care schimbă destine, la TVR 1

O poveste tensionată despre alegeri dificile și limitele morale ale datoriei, în premieră la TVR 1, vineri, 27 martie, de la ora 20.00. Filmul „Schimbul de noapte”, regizat de Anne Fontaine, este o dramă intensă inspirată din romanul „Poliție” de Hugo Boris.

Cu Omar Sy, Virginie Efira și Gregory Gadebois în rolurile principale, producția propune o incursiune profundă în realitatea din culisele muncii de poliție.

Într-o singură zi, trei destine se intersectează într-o misiune care le va pune la încercare valorile și conștiința.

Trei ofițeri primesc o misiune aparent simplă: să însoțească un imigrant ilegal până la aeroport, de unde acesta urmează să fie deportat. Însă, pe parcurs, adevărul despre trecutul bărbatului iese la iveală și transformă complet situația.

Regizoarea Anne Fontaine construiește cu finețe o poveste spusă din perspective multiple, urmărind aceeași zi prin ochii fiecărui polițist. Diferențele subtile dintre trăirile lor scot la lumină nu doar complexitatea profesiei, ci și fragilitatea umană din spatele uniformei.

Pe măsură ce tensiunea crește, cei trei sunt forțați să aleagă între respectarea strictă a legii și compasiunea față de un om aflat în pericol. Este o confruntare interioară puternică, în care fiecare decizie vine cu un cost.

Un film intens, emoționant și profund actual, care te ține în suspans și te provoacă să te întrebi: ce ai face dacă ai fi în locul lor?

„Schimbul de noapte” (ʺPOLICE/NIGHT SHIFTʺ – Franţa, 2020)

Regia: Anne Fontaine

Cu: Omar Sy, Virginie Efira, Gregory Gadebois





