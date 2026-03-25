„Schimbul de noapte” – o decizie care schimbă destine, la TVR 1

publicat: Miercuri, 25 Martie 2026

O poveste tensionată despre alegeri dificile și limitele morale ale datoriei, în premieră la TVR 1, vineri, 27 martie, de la ora 20.00. Filmul „Schimbul de noapte”, regizat de Anne Fontaine, este o dramă intensă inspirată din romanul „Poliție” de Hugo Boris.

 

Cu Omar Sy, Virginie Efira și Gregory Gadebois în rolurile principale, producția propune o incursiune profundă în realitatea din culisele muncii de poliție.

Într-o singură zi, trei destine se intersectează într-o misiune care le va pune la încercare valorile și conștiința.

Trei ofițeri primesc o misiune aparent simplă: să însoțească un imigrant ilegal până la aeroport, de unde acesta urmează să fie deportat. Însă, pe parcurs, adevărul despre trecutul bărbatului iese la iveală și transformă complet situația.

Regizoarea Anne Fontaine construiește cu finețe o poveste spusă din perspective multiple, urmărind aceeași zi prin ochii fiecărui polițist. Diferențele subtile dintre trăirile lor scot la lumină nu doar complexitatea profesiei, ci și fragilitatea umană din spatele uniformei.

Pe măsură ce tensiunea crește, cei trei sunt forțați să aleagă între respectarea strictă a legii și compasiunea față de un om aflat în pericol. Este o confruntare interioară puternică, în care fiecare decizie vine cu un cost.

Un film intens, emoționant și profund actual, care te ține în suspans și te provoacă să te întrebi: ce ai face dacă ai fi în locul lor?

„Schimbul de noapte” (ʺPOLICE/NIGHT SHIFTʺ – Franţa, 2020)

Regia: Anne Fontaine

Cu: Omar Sy, Virginie Efira, Gregory Gadebois


Săptămâna Mișcării - Move Week 2026

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Săptămâna Mișcării - Move Week 2026

Săptămâna Mișcării, cunoscută la nivel internațional sub denumirea de MOVE Week, reprezintă o campanie anuală de amploare care celebrează ...

Puterea de cumpărare a românilor, în scădere

  TVRINFO     TVRINFO 

Puterea de cumpărare a românilor, în scădere

Încă de începutul lui 2026, Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) a atras atenția că măsurile fiscale și menținerea inflației la un ...

„Schimbul de noapte” – o decizie care schimbă destine, la TVR 1

  FILM     TVR1 

„Schimbul de noapte” – o decizie care schimbă destine, la TVR 1

O poveste tensionată despre alegeri dificile și limitele morale ale datoriei, în premieră la TVR 1, vineri, 27 martie, de la ora 20.00. Filmul ...

Misteriosul „Gene Kelly – un american la... Hollywood”. Documentar despre un simbol al dansului, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Misteriosul „Gene Kelly – un american la... Hollywood”. Documentar despre un simbol al dansului, la TVR 1

Facem o călătorie prin lumea lui Gene Kelly, dansator de geniu, coregraf şi regizor pentru care dansul a fost un angajament politic. ...

Criză pe piața carburanților - Guvernul pregătește măsuri

  TVRINFO     TVRINFO 

Criză pe piața carburanților - Guvernul pregătește măsuri

Guvernul se reunește marți, la ora 17:00, într-o ședință extraordinară la Palatul Victoria, având pe agendă adoptarea unei ordonanțe de urgență ...

Dr. Jack şi Mr. Nicholson: legenda unui star fără reguli, la TVR 1

  FILM     TVR1 

Dr. Jack şi Mr. Nicholson: legenda unui star fără reguli, la TVR 1

Incontestabil seducător și, totuși, tulburător de înfricoșător. Cu privirea sa pătrunzătoare și sprâncenele arcuite, ca și cum ar putea izbucni ...

Premiere la TVR, de Ziua Mondială a Teatrului: spectacolele „Regina nopții” și „Grădina de sticlă” aduc emoția scenei pe micul ecran

  PROMO     TVR1   TVRCULTURAL 

Premiere la TVR, de Ziua Mondială a Teatrului: spectacolele „Regina nopții” și „Grădina de sticlă” aduc emoția scenei pe micul ecran

Televiziunea Română marchează săptămâna 23–29 martie prin spectacole-eveniment la TVR 1 și TVR Cultural dedicate spectacolului de teatru, ...

„Lecția iubirii” şi „Din tragedii în bucurii”, două noi reportaje la „Destine ca-n filme”

  PROMO     TVR2 

„Lecția iubirii” şi „Din tragedii în bucurii”, două noi reportaje la „Destine ca-n filme”

Marţi seară, Iuliana Marciuc ne propune doi noi eroi care au trăit experienţe incredibile, desprinse parcă din scenariile unor producţii ...

Practicarea sportului, o sursă inepuizabilă de motivație pentru toate vârstele

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Practicarea sportului, o sursă inepuizabilă de motivație pentru toate vârstele

Activitatea fizică regulată este indispensabilă nu doar pentru sănătatea corpului, ci și pentru echilibrul psihic. Dincolo de îmbunătățirea ...

„O nuntă între Cer şi Pământ, prin sunet”. Concertul „Unifying Worlds” susţinut de Teodora Brody se vede la TVR 2

  PROMO     TVR1   TVR2 

„O nuntă între Cer şi Pământ, prin sunet”. Concertul „Unifying Worlds” susţinut de Teodora Brody se vede la TVR 2

Rezultat al unei vieți de căutare și de pregătire muzicală și spirituală, „Unifying Worlds” este spectacolul prezentat de Teodora Brody în ...

Noile reguli europene pentru plățile în numerar, obligatorii în România din vara anului 2027

  TVRINFO     TVRINFO 

Noile reguli europene pentru plățile în numerar, obligatorii în România din vara anului 2027

Adoptarea oficială de către Uniunea Europeană a noului regulament privind limitarea plăților în numerar marchează o schimbare semnificativă în ...

Cine controlează adevărul? Cenzura în era digitală și presa românească

  PROMO     TVRCULTURAL 

Cine controlează adevărul? Cenzura în era digitală și presa românească

Emisiunea „Omul și timpul” revine la TVR Cultural,  duminică, de la ora 17:00, cu o dezbatere despre control, cenzură, adevăr și libertatea de ...

Primul

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Primul "Remix" din grila de primăvară TVR Cultural, dedicat scenei rock clujene de ieri şi de azi

Prima ediţie "Remix" a stagiunii de primăvară, sâmbătă 21 martie, ora 23:00, la TVR Cultural, deschide un dosar dedicat muzicii clujene și ...

„România face bine” – poveștile despre oamenii care construiesc speranță se văd la TVR 2

  PROMO     TVR2 

„România face bine” – poveștile despre oamenii care construiesc speranță se văd la TVR 2

Din 22 martie, în fiecare duminică, de la ora 14:00, Irina Luca vă invită la TVR 2 într-o călătorie prin România oamenilor care construiesc, ...

Iubire interzisă la curtea regală: povestea care a schimbat Danemarca, la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

Iubire interzisă la curtea regală: povestea care a schimbat Danemarca, la TVR Cultural

„O afacere regală”, un film premiat și multiplu nominalizat, este difuzat luni, 23 martie, de la ora 22.00, la TVR Cultural. Drama istorică, cu ...

