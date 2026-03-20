Personaj de film sau agent al Kremlinului? Povestea lui Pârvulesco la „Garantat 100%”

Noul sezon „Garantat 100%” începe cu un dialog fascinant despre o poveste cu toate ingredientele unui film de aventuri, care ne poartă de la un român inventat într-un film la omul real. Invitatul lui Cătălin Ștefănescu, jurnalistul Liviu Tofan, prezintă această istorie din cel mai recent proiect al său – documentarul „Secretul lui Godard”. Duminică, 22 martie, de la ora 23.00, la TVR 1.

 

Liviu Tofan pornește documentarul de la un personaj care apare în filmul lui Jean-Luc Godard, „Cu sufletul la gură”, realizat în 1960. Este vorba despre scriitorul cu nume cu rezonanță românească Jean Pârvulesco.

„M-a intrigat faptul că nimeni de la noi nu s-a întrebat ce caută acest român inventat, pentru că un scriitor celebru, Jean Pârvulesco, nu a existat niciodată. Evident, este un personaj fictiv”, îi mărturisește Liviu Tofan lui Cătălin Ștefănescu.

„O caricatură, de fapt, un personaj ridicol. Este o secvență prin care regizorul a vrut să ridiculizeze snobismul elitei culturale și folosește acest personaj, jucat excelent de Jean-Pierre Melville”, continuă jurnalistul.

Surpriza este însă că Jean Pârvulesco chiar a existat. Îl chema Ion Pârvulescu și a avut o existență excentrică, demnă de un film.

„Un personaj total exotic, excentric, care se manifesta extrem în toate modurile și în toate situațiile posibile. Un marginal al societății care sfârșește prin a deveni agent de influență al Kremlinului, folosit de Aleksandr Dughin într-o acțiune subversivă împotriva României”, continuă Liviu Tofan.

La „Garantat 100%” descoperim povestea acestui „aventurier”, născut la Pitești în 1928, un om „care nu-și găsea locul și care, la 19-20 de ani, fuge din țară”.

A fost un artist care își trăia propria fantezie la limită? Nu vom ști niciodată.

Cătălin Ștefănescu și invitatul său discută despre modul său de viață, întâlnirile cu personalități ale vremii şi viața din Cartierul Latin al Parisului, dar și despre dosarul întocmit de Securitate sau scrierile sale – denumite de Dughin „beletristică geopolitică”.

În 2005, publică o carte dedicată lui Vladimir Putin, un volum de elogii apărut în limba franceză. Există inclusiv o înregistrare în care Dughin afirmă că s-a ocupat personal de traducerea cărții în limba rusă și că i-a oferit-o lui Putin.

„Într-un fel, Pârvulescu a fost mai util după moarte. Dughin începe o campanie de promovare a lui Pârvulescu (…) prin colocvii și conferințe, inclusiv în România. (…) Îl numește «copilul teribil al literaturii franceze»”, mai spune Liviu Tofan.

Despre contextul politic internațional și național, despre prezența lui Dughin în România, în 2017, și despre încercarea de a lansa cartea și teoriile lui Pârvulescu și în România aflăm la „Garantat 100%”, duminică, 22 martie, de la ora 23.00, la TVR 1.

