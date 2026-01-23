"Alchimia banilor": Austeritate, politici economice și viitorul apropiat

Vineri, 23 ianuarie, de la ora 18:15, Narcis POPESCU îi are ca invitaţi pe prof. univ. dr. Cristian PĂUN, profesor de economie și Serghei DIM, actor de stand-up.

Narcis Popescu Jurnalist și moderator la Televiziunea Română, Narcis Popescu semnează emisiunea „Alchimia banilor”, un format dedicat economiei, echilibrului și valorilor care dau sens lumii financiare. Cu o formare solidă în științe politice și un doctorat susținut la Universitatea din București, Narcis aduce în spațiul public o perspectivă lucidă și ...

Alchimia banilor O emisiune educativă și utilă, „Alchimia banilor” îşi propune să descifreze complicatele mecanisme ale economiei într-un limbaj facil şi pentru cei care nu au studii de specialitate. Jurnalistul Narcis Popescu şi invitaţii săi ne ajuta să ne descurăm în labirintul economic actual şi să înţelegem mai bine ce se întâmplă cu banii noştri.

… Noi nu suntem în situația economică actuală de ieri, de azi. Noi suntem de vreo 30 de ani în această situație. Eu cred că foarte mulți români s-au adaptat de mult la ceea ce se întâmplă în România, sau mai exact nu se întâmplă în România. Și cei care nu s-au putut adapta sau nu au acceptat această situație, sunt deja plecați și le merge destul de bine…până la urmă nu va fi ușor nici anul acesta…când vine vorba să construiești o afacere vrei să o dezvolți întotdeauna în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat…nu faci o afacere care se reziste un an…faci niște calcule astăzi, acționezi, te duci, te împrumuți, atragi niște prieteni să vină cu capital, le arăți ce vrei să faci în următorii 10 ani. Dar tu, când faci treaba asta, te aștepți ca în următorii 10 ani lucrurile să nu se schimbe radical. Ori exact asta se întâmplă în România de câteva ori pe an, ori toate calculele astea economice din spatele unei afaceri sunt date peste cap…stabilitatea de care vorbim astăzi este mai degrabă instabilitate pentru cei mai mulți dintre noi care trebuie să ne plătim facturi, trebuie să găsim banii prin buzunare, să plătim rate la bancă.

Cristian Păun

… Dacă ești antreprenor, cred că este o problemă pentru că nu există stabilitate fiscal…de șase, șapte ori pe an se schimbă tot felul de măsuri. Ai firmă, ai PFA, ai SRL, ai micro-întreprindere, tot timpul se schimbă ceva și trebuie să te prinzi din mers. Poate tu, fiind antreprenor, ai treabă să te dezvolți, să faci bani…a fi antreprenor nu este deloc ceva stabil. Dacă ești angajat, probabil ești un pic mai liniștit…nu cred că există o legătură între limbajul economic, să spunem tehnic și realitatea din supermarket. Cred că realitatea este ceeea ce experimentăm cu toții și limbajul tehnic, economic este ce experimentează doar câțiva oameni care chiar sunt pricepuți. Noi nu avem una și alta. Avem una sau alta. Îmi imaginez că noi, marea majoritate, experimentăm doar realitatea din supermarket…noi români, inclusiv eu, nu avem o educație financiară și se simte.

Serghei Dim

… A acționa econom înseamnă a conștientiza faptul că resursele pe care le ai sunt rare…noi folosim aceste resurse rare pentru a ne atinge niște obiective, pentru a ne atinge niște scopuri care sunt infinite și pe care trebuie să le prioritizăm, pentru că nu avem resurse pentru toate. Și atunci, modul ăsta economic, de fapt, te ajută să nu pierzi, să nu iei decizii proaste, să prioritizezi, să te uiți la context, să înțelegi un pic că nu așa trebuie să faci…până la urmă, viitorul pentru toți este incert și nu este incert doar din perspectiva taxelor, este incert și din perspectiva stării noastre de sănătate, din perspectiva afacerilor pe care le avem sau muncii pe care o avem și atunci, trebuie întotdeauna să acționezi economic, să nu consumi tot ce ai, să pui deoparte din bani.

Cristian Păun

… Încerc să vorbesc despre economie fără să mă duc în zona politică, dar cumva, sunt legate…avem probleme cu economia, dar nu le avem de ieri, de azi. Acum s-au luat niște măsuri care ne afectează în mod direct pe noi…nu-mi convine, nu mă încântă de niciun fel că trebuie să fiu solidar ca să repar o gafă pe care o făcut-o niște oameni, dar încerc să fiu solidar…românii sunt învățați să strângă curea. Câte găuri mai are curea asta? Cu măsuri socialiste, ușor populiste aș putea să zic…mai dăm un pic drumul la curea…Cât am strâns cureaua acum, anul viitor începem să o lărgim…românii sunt extrem de ușor de făcut să râdă, pentru că sunt foarte conectați la problemele economice reale...de obicei, când explici o glumă, trebuie să o spui. După aceea, dacă vezi că publicul nu o înțelege, trebuie să mai explici un pic și un pic și un pic, să-i dai mai mult. Când vorbim de economia de zi cu zi, ei prind din prima…pentru români în perioada asta umorul este o formă de protest, este un ultim refugiu când chiar nu mai sunt soluții, dar este și o supapă socială, așa a fost tot timpul. Glumind, este modul românului de a nu întoarce și celălalt obraz.

Serghei Dim

… Taxarea este o formă de redistribuire de resurse și este o formă agresivă de redistribuire. Adică statul, când vine să ne ia taxele, vine cu toată forța lui coercitivă în spate. Dacă nu-ți plătești taxele, apar sancțiunile...anul 2026 s-ar putea să fie un pic mai dificil. De ce? Pentru că oamenii acum trebuie să plătească impozite mai mari, taxe mai mari, adică solidaritate mai multă. Și evident că lucrurile astea în general le faci sacrificând anumite lucruri…cultură, divertismen și va fi destul de greu. Asta înseamnă că, de fapt, pentru toți cei care sunt în această industrie, va trebui făcut un efort suplimentar mai mare…austeritate poate însemna modernizarea României, poate însemna simplificarea vieții românilor, poate însemna banul public cheltuit mai inteligent, mai efficient…însă rămâne deficitul cel mai mare risc, pentru că de la el încolo pleacă alte probleme…inflația crescută, dobânzi mai mari.

Credit foto: Arhiva emisiunii „Alchimia banilor” - Raluca AMZĂR

